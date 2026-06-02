ദ ലാസ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്7; ഡല്ഹിയിലെ കുട്ടികളുടെ പാര്ക്കുകളുടെ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതി
തുരുമ്പിച്ച ഊഞ്ഞാലുകള്, പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കളിയിടങ്ങള്, വെള്ളമില്ലായ്മ, സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയവ ഡല്ഹിയിലെ പാര്ക്കുകള്ക്കുള്ളിലെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. അശുതോഷ് ഝായുടെ റിപ്പോര്ട്ട്....
Published : June 2, 2026 at 7:53 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഡല്ഹിയിലുടെ സ്മാര്ട്ട്സിറ്റി അഭിലാഷങ്ങള്ക്കിടയിലും ഒരു നഗ്നയാഥാര്ത്ഥ്യം തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഒരുപോലെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. സ്ലൈഡുകളും ഊഞ്ഞാലുകളും കുട്ടികളുടെ കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ നിറയേണ്ടുന്ന കുട്ടികളുടെ പാര്ക്കുകളിലിന്ന് തുരുമ്പിച്ച ഇരുമ്പ് ദണ്ഡുകളും പൊട്ടിയ ഓടുകളും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഉപകരണങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഡല്ഹിയിലെമ്പാടുമുള്ള മിക്ക പാര്ക്കുകള്ക്കും പറയാനുള്ളത് സമാനമായ കഥകളാണ്.
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് വിവിധ വലുപ്പമുള്ള 18000 പാര്ക്കുകളുണ്ട്. എന്നാല് അവയില് ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ന് പോകാനാകാത്ത മേഖലകളായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാര് പറയുന്നു.
ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിലെ കുട്ടികളുടെ പാര്ക്ക്
ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് സമീപമുള്ള കുട്ടികളുടെ പാര്ക്ക് ഒരുകാലത്ത് വന്തോതില് കുട്ടികളെ ആകര്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമായ കട്ടികളുടെ പാര്ക്കാണെന്നും കരുതിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ന് ഇത് ശോചനീയമായ സ്ഥിതിയിലാണ്.
ഊഞ്ഞാലുകള്ക്ക് കാര്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്തുന്നില്ലെന്ന് അടുത്തിടെ പാര്ക്ക് സന്ദര്ശിച്ച രക്ഷിതാക്കള് പറുയന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ സ്ഥിതി മോശമാണ്. ഇരുമ്പ് കളി സാമഗ്രികളിലെ പെയിന്റെല്ലാം ഇളകിപ്പോയിരിക്കുന്നു. തുരുമ്പ് മൂലം ഇവയെല്ലാം അപകടകരമാം വിധം കൂര്ത്തിരിക്കുകയുമാണ്. നിലത്ത് വിരിച്ചിരുന്ന റബര് മാറ്റുകളില് മിക്കയിടത്തും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങള് നിലത്ത് വീണാല് വലിയ അപകടമുണ്ടാകാന് ഇത് ഇടയാക്കുമെന്ന ആശങ്കയും മാതാപിതാക്കള് പ്രകടിപ്പിച്ചു.
പാര്ക്കില് കുടിവെള്ള സൗകര്യമില്ല
വേനലവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികളുമായി പാര്ക്കിലെത്തുന്ന രക്ഷിതാക്കള് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട്. ദാഹിച്ച് വലയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇവിടെ കിട്ടില്ല. വൃത്തിയില്ലാത്ത ശുചിമുറികളും പ്രവര്ത്തിക്കാത്ത ഫൗണ്ടനുകളും പൊട്ടിയ ഊഞ്ഞാലും കൊടുംചൂടില് പൊള്ളിക്കുന്ന കളിയുപകരണങ്ങളുമെല്ലാം അവഗണനയുടെ നേര്ചിത്രങ്ങളായി ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു.
കുട്ടികളുടെ പാര്ക്കില് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെയില്ല. രാജസ്ഥാനില് നിന്ന് അമ്മ വീട് സന്ദര്ശിക്കാനെത്തിയ മോണിക കുട്ടികളുമായി പാര്ക്കില് പോയി. എന്നാല് പാര്ക്കിന്റെ സ്ഥിതി അവളെ ആകെ നിരാശയാക്കി. ശുചിമുറികള് അങ്ങേയറ്റം വൃത്തിഹീനമാണെന്ന് അവര് ആരോപിക്കുന്നു. സന്ദര്ശകര്ക്ക് ദീര്ഘനേരം പാര്ക്കില് ചെലവിടണമെങ്കില് വൃത്തിയുള്ള ശുചിമുറികളും കുടിവെള്ളവും വേണമെന്നും അവര് പറയുന്നു. താന് പാര്ക്ക് മുഴുവനും ചുറ്റിനടന്നെങ്കിലും കുടിവെള്ള സൗകര്യം കണ്ടില്ലെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. കുട്ടികള് ഇവിടെ കളിക്കാനായാണ് വരുന്നത്. അവര് ഇവിടെയൊക്കെ ചുറ്റി നടക്കുന്നു. ഊഞ്ഞാല് ആടുന്നു.ഈ ചൂടില് കളിക്കുമ്പോള് അവര്ക്ക് വെള്ളമാണ് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടത്.എന്നാല് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ കുടിവെള്ള ടാപ്പ് പോലും ഇല്ലെന്നും അവര് പറയുന്നു.
ജീവനക്കാരുടെ ഓഫീസിനുള്ളില് ഒരു കൂളര് വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് അത്തരമൊരു സൗകര്യമില്ലെന്നും അവര് പറയുന്നു. കളിയുപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവര് ആശങ്കകള് പങ്കുവച്ചു.
പാര്ക്കിലെത്തിയ മറ്റൊരു സന്ദര്ശകയായ ചിന്താദേവിയും കുടിവെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് സമാനമായ ആശങ്കകള് പങ്കിട്ടു. താന് വെള്ളം തേടി പ്രധാന കവാടം വരെ പോയി. എന്നാല് കിട്ടിയില്ല. പിന്നീട് ഒരാള് പുറത്ത് നിന്ന് വെള്ളക്കുപ്പികളുമായി വരുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് വെള്ളം പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുകയാണ് എല്ലാവരും എന്ന് മനസിലായതെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പിന്നീട് താനും ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങിയെന്നും അവര് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത്രയും കടുത്ത ചൂടില് കുട്ടികള്ക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇടത്ത് പാര്ക്കിനുള്ളില് കുടിവെള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഊഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് തെല്ലും തണലില്ലെന്നും മോണിക്ക പരാതിപ്പെടുന്നു. നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശമേറ്റ് ഇവ വല്ലാതെ ചൂട് പിടിച്ചാണ് കിടക്കുന്നതെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികള്ക്ക് ഇതില് കളിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ വരുന്നവര്ക്ക് മറ്റൊരു കഥയാണ് പറയാനുള്ളത്. മഴയത്ത് ഊഞ്ഞാലുകള്ക്ക് കീഴില് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുവെന്ന് ഇവര്പറയുന്നു. ഇത് കൂടുതല് ബുദ്ധിമുട്ടുകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
പാര്ക്കിലുള്ള രണ്ട് ഫൗണ്ടനുകളും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് പാര്ക്കിലെ മറ്റൊരു സന്ദര്ശകനായ ഔധേഷ് പറയുന്നു. മൗഗ്ലി ഫൗണ്ടയിനോ മ്യൂസിക്കല് ഫൗണ്ടയ്നോ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല.
പാര്ക്കില് മരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സന്ദര്ശകര്ക്ക് വെയിലില് നിന്ന് സംരക്ഷണം ഏതുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അങ്കുര് എന്ന മറ്റൊരു സന്ദര്ശകനും പാര്ക്കിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്നു. ശുചിമുറികള് നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ന്യൂഡല്ഹി മുനിസിപ്പല് കൗണ്സില് പാര്ക്കില് വാട്ടര്മെഷീന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇതില് വെള്ളം വരുന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങള് വെള്ളം വാങ്ങാന് നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു.
പൊട്ടിയ ഊഞ്ഞാലുകളും തകര്ന്ന പടിക്കെട്ടുകളും അപകടസാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
പാര്ക്കിലെ പല ഊഞ്ഞാലുകളുടെയും സ്ഥിതി പരിതാപകരമാണ്. ഇരിക്കാനുള്ള ഇടം തകര്ന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ചില കളിയിടങ്ങളിലേക്കുള്ള പടികള് തകര്ന്ന നിലയിലാണ്. ചില കളി നിര്മ്മിതികളും തകര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ ഒക്കെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള് കൃത്യസമയത്ത് നടത്തിയില്ലെങ്കില് ഇത് കുട്ടികള്ക്ക് വലിയ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നും രക്ഷിതാക്കള് പറയുന്നു.
കുട്ടികളുടെ ഗ്രന്ഥപ്പുര പ്രതീക്ഷയേകുന്നത്
ഈ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കെല്ലാം ഇടയിലും പാര്ക്കിനുള്ളിലുള്ള ഗ്രന്ഥശാല ഏവരെയും ആകര്ഷിക്കുന്നു. ആറു മുതല് പന്ത്രണ്ട് വയസുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് കഥപുസ്തകങ്ങള് ഇവിടെയുണ്ട്. കുട്ടികളില് വായനാശീലമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശുഭകരമായ ചുവട് വയ്പായി രക്ഷിതാക്കള് ഇതിനെ കാണുന്നു. അതേസമയം ലൈബ്രറി പോലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള് വിജയിക്കണമെങ്കില് പാര്ക്കിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ആളുകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങള് മനസില് വച്ച് കൊണ്ട് അധികൃതര് സൗകര്യങ്ങള് ശക്തമാക്കിയാല് പാര്ക്ക് കേവലം സഞ്ചാരികളുടെ ഇടം എന്നതിനപ്പുറം കുട്ടികള്ക്ക് സുരക്ഷിതവും മധുരതരവുമായ അനുഭവങ്ങള് നല്കാന് കഴിയുന്ന ഇടം കൂടിയാകും.
നെഹ്റു എന്ക്ലേവിലെ റിങ് റോഡിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പാര്ക്ക്
ഡല്ഹിയിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രമുഖ പാര്ക്കായ നെഹ്റു എന്ക്ലേവ് പാര്ക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹര്ഷ് മല്ഹോത്ര 2026 മെയ് അഞ്ചിനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. പുത്തന് ആയ വന്ന ഈ പാര്ക്കിലേക്ക് കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും കുത്തൊഴുക്ക് ആയിരുന്നു. സ്പൈഡല്മാന് മുതല് ആന്റ് മാന് അടക്കമുള്ള ഇന്സ്റ്റലേഷനുകള് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പര്വതാരോഹണത്തിന്രെ നിര്മ്മിതിയും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികള്ക്ക് മലകയറ്റം ആസ്വദിക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചൊരുക്കിയതാണ്.
ഇവിടെ കുട്ടികള്ക്ക് മാത്രമല്ല മുതിര്ന്നവര്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിനോദോപാധികളുമുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ഇവിടെ എമ്പാടും നിറഞ്ഞ പച്ചപ്പാണ്. ചുറ്റുപാടുകളിലെല്ലാം നിരവധി ചെടികളും മരങ്ങളും നിറഞ്ഞ് നില്ക്കുന്നു.
മുമ്പ് വരുമ്പോള് ഇവിടെ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല് ഇപ്പോഴെല്ലാം നവീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് രക്ഷി എന്ന കുട്ടി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇത് മുതിര്ന്നവരെയും ആകര്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് അവള് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇത്രയും നന്നായി നവീകരിച്ച ആദ്യ പാര്ക്കാണിതെന്നും അവള് പറഞ്ഞു.
പാര്ക്കിന്റെ അന്തരീക്ഷം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു സന്ദര്ശകയായ റിങ്കി പറഞ്ഞു. എല്ലാപ്രായക്കാര്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഊഞ്ഞാലുകളുണ്ട്. തങ്ങള് ഇപ്പോള് ദിവസവും ഇവിടെ വരാറുണ്ടെന്നും സമയം ചെലവിടാറുണ്ടെന്നും അവള് വ്യക്തമാക്കി.
പാര്ക്ക് വളരെ മനോഹരമാണെന്ന് രാഹുല് എന്നയാളും പറഞ്ഞു. എല്ലാത്തരം ഊഞ്ഞാലുകളുമുള്ള ഏക പാര്ക്കാണിത്. കുട്ടികള്ക്കായി വിവിധതരം കളിസംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരിക്കല് എങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 94 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് നഗരസഭ ഈ പാര്ക്ക് നവീകരിച്ചത്.
കിഴക്കന് ഡല്ഹിയിലെ സൂരജ്മാള് പാര്ക്ക്
ലാസ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങള് വിശ്വാസ് നഗറിലുള്ള മഹാരാജ സൂരജ്മാള് പാര്ക്ക് സന്ദര്ശിച്ചു. ഡിഡിഎയുടെ ഹരിത ഡല്ഹി എന്ന് പ്രവേശന കവാടത്തില് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് അകത്ത് കടന്നതോടെ കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് ഞങ്ങള്ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ചിലയിടങ്ങളില് പച്ചപ്പുണ്ട്. അവ നന്നായി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല് മറ്റിടങ്ങളില് വരണ്ടുണങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. മണ്ണും പാറിപറക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് പാര്ക്കിനെ കുറിച്ച് സമ്മിശ്ര അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത്.
താന് എല്ലാദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഈ പാര്ക്കില് വരാറുണ്ടെന്ന് തുഷാര് ഗാന്ധി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മൊത്തത്തില് പാര്ക്ക് കൊള്ളാം. പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ ഊഞ്ഞാലുകള് തകര്ന്ന നിലയിലാണ്. ശുചിമുറികളുടെ അവസ്ഥയും പരിതാപകരമാണ്. ഇരിപ്പിടങ്ങളില് പലതും നശിച്ച നിലയിലാണ്. അതേസമയം മറ്റിടങ്ങളില് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് പോലുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
പാര്ക്കിന്റെ ചിലയിടങ്ങളില് മാത്രമാണ് മരങ്ങളും ചെടികളുമുള്ളത്. ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശവും വരണ്ട് കിടക്കുന്നു. മതിയായ തോട്ടക്കാരോ ചെടി നനയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ഇവിടെ ഇല്ല.
നന്നായി സംരക്ഷിക്കാത്തതിനാല് എങ്ങും പൊടിമൂടിക്കിടക്കുന്നു
പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും ഉല്ലാസത്തിനും പാര്ക്കുകള് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് മറ്റൊരാള് പറഞ്ഞു. ആളുകള് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇവിടെ നടക്കാനും ജോങിഗിനും വ്യായായമത്തിനും വരാറുണ്ട്. ശ്വാസം മുട്ടും മുട്ടുവേദനയുമുള്ളവര് പാര്ക്കുകളിലാണ് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നതെന്നും ഒരാള് പറഞ്ഞു.
എങ്കിലും പാറിപ്പറക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങള് തനിക്കും മറ്റ് സന്ദര്ശകര്ക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാന് നല്ലതാണെന്ന് അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായി പാര്ക്കില് വരുന്ന രാഹുല് എന്ന യുവാവ് പറഞ്ഞു. എന്നാല് മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെയെല്ലാം ചെളിയാകും. ഇത് ശരിയായി വികസിപ്പിച്ചാല് യുവാക്കള്ക്ക് കായിക ഇടമാകുമെന്നും അയാള് പറഞ്ഞു.
സുരക്ഷാ ആശങ്കകള്
പാര്ക്കിനുള്ളില് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണുന്നത് വളരെ വിരളമാണെന്ന് നിരവധി സന്ദര്ശകര് പറഞ്ഞു. രാത്രിയില് വെട്ടമുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങള്ക്ക് സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവപ്പെടുനനില്ല. കാര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് 1984 മുതല് ഈ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന സന്തോഷ് കുമാര് പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഇനിയും പലതും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പാര്ക്കില് നടപ്പാതകളും ഊഞ്ഞാലുകളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാല് ഇവ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണം.ഇവിടെയുള്ള ഷെല്ട്ടറിന് മേല്ക്കൂരയില്ല. വര്ഷങ്ങളായി ഫൗണ്ടനുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല.
കൃത്യമായി ശുചീകരണം നടത്താന് അധികൃതര് ശ്രദ്ധിക്കണം. പച്ചപ്പ് സംരക്ഷിക്കണം. കുട്ടികളുടെ ഊഞ്ഞാലുകള് സംരക്ഷിക്കണം. ശക്തമായ സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കണം. നാട്ടുകാര്ക്ക് കുറച്ച് കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട പൊതുഇടമായി പാര്ക്കുകള് മാറണം.
യമുനാതീരത്തെ ബന്സേര പാര്ക്ക്
ഡല്ഹിയിലെ സരായി കാലെ ഖാന് മേഖലയിലുള്ള ഈ പാര്ക്ക് 2023 സെപ്റ്റംബറിലാണ് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് തുറന്ന് കൊടുത്തത്. ഡല്ഹി ദേശീയ തലസ്ഥാനമേഖലയിലെ ആദ്യ ബാംബൂ തീം പാര്ക്കായിരുന്നു ഇത്. ഡല്ഹി വികസന അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള പാര്ക്കായിരുന്നു ഇത്. കുട്ടികള്ക്കുള്ള കളി സ്ഥലം അടക്കമുള്ള പാര്ക്കാണിത്. സാഹസിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും വിവിധ മാനസികോല്ലാസങ്ങള്ക്കുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പാര്ക്കില് എല്ലാം നല്ലതാണെന്നാണ് ദില്ഷാദ് ഗാര്ഡന് ഏര്യയില് നിന്ന് മകളുമായി ഇവിടെയെത്തിയ സിമ്മി റാവല് പറയുന്നത്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ട്. കുട്ടികള്ക്ക് സാഹസിക പ്രവൃത്തികള്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. വൈകുന്നേരം ഇവിടെ വരുന്നത് അതീവ ഹൃദ്യമാണെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ സന്ദര്ശകര്ക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നു
ഇവിടെസുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തതിനാല് കുട്ടികള് നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മംഗോല്പ്പുരിയില് നിന്ന് കുടുംബമായി എത്തിയ പുഷ്പ പറഞ്ഞു. അതേസമയം രക്ഷാകര്ത്താക്കള് കുട്ടികള്ക്കൊപ്പം നിന്നാല് ഓരോ ചുവടും അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാകുമെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങള് വഴിയാണ് ഈ പാര്ക്കിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതെന്ന് പങ്കജ് കുമാര് പറഞ്ഞു. ഡല്ഹി ശാസ്ത്രി നഗറില് നിന്നാണ് അയാള് കുട്ടികളുമായി എത്തിയത്.ഇവിടെ കുട്ടികള്ക്കായി പല പുതുപുത്തന് സാഹസികങ്ങളുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മതിയായ മേല്നോട്ടമുണ്ടെങ്കില് ഈ പാര്ക്ക് കുട്ടികള്ക്ക് വിനോദവും സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതിയും നല്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
രോഹിണിയിലെ സ്വരണ് ജയന്തി പാര്ക്ക്
രോഹിണിയിലെ സ്വരണ് ജയന്തി പാര്ക്ക് ജപ്പാനീസ് പാര്ക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഡല്ഹിയിലെ പ്രധാന പൊതുവിടങ്ങളില് ഒന്നാണിത്. 250 ഏക്കറിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു.1995ലാണ് ഈ പാര്ക്ക് നിര്മ്മിച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അന്പതാം വാര്ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് 97ല് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് തുറന്ന് നല്കി.
കുട്ടികളുടെ കളിയിടങ്ങളിലെ ശോച്യാവസ്ഥ
പാര്ക്കുകളിലെ കുട്ടിളുടെ കളിയിടങ്ങള് നാട്ടുകാരിലും സന്ദര്ശകരിലും അസംതൃപ്തിയുണ്ടാക്കുന്നു. മിക്ക കളിയുപകരണങ്ങളും പൊട്ടിയതോ തുരമ്പിച്ചതോ ആണെന്ന പരാതിയുണ്ട്. ഇരിപ്പിടങ്ങള് പൊളിഞ്ഞ നിലയിലാണ്. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും കുറവാണ്. മറ്റിടങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് പാര്ക്കിലെ കുട്ടികളുടെ ഇടങ്ങള് അവഗണിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണ്. ഇവ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുകയോ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാല് കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു വരാന് രക്ഷിതാക്കളും മടിക്കുന്നു.
രോഹിണിയിലെ പാര്ക്ക് ഒരുകാലത്ത് തങ്ങളുടെ അഭിമാനമായിരുന്നു. എന്നാല് നന്നായിസംരക്ഷിക്കാത്തതിനാല് അതിന്റെ പ്രഭ മങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ നിരന്തരം സന്ദര്ശിക്കുന്ന നാട്ടുകാര് പറയുന്നു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല് കുട്ടികള് ഊഞ്ഞാലാടുന്നില്ല. ചെറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്തിയാല് പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാം. എന്നാല് അധികൃതര് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നും രക്ഷിതാവായ സുദേഷ് ദഹിയ പറയുന്നു.
ശുചിത്വില്ലായ്മയും അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ കുടിവെള്ളവും ശുചിമുറികളുടെ അഭാവവും സങ്കടകരമാണെന്ന് നിത്യവും ഇവിടെ വരുന്ന ഐശ്വര്യ പറയുന്നു. സമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങള് വഴിയും പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്കള് വഴിയും തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള് ഇവര് ഉയര്ത്താറുണ്ട്. എന്നാല് മെച്ചപ്പെടല് വളരെ സാവധാനമാണ്. ഡിഡിഎ തന്നെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തിയാല് ഇവിടം ഒരിക്കല് കൂടി സുരക്ഷിതവും കുട്ടികള്ക്ക് ആസ്വാദ്യകരവുമാകും.
അധികൃതര്ക്ക് പറയാനുള്ളത്
ഡല്ഹി നഗരസഭയുടെ കീഴില് 15200 പാര്ക്കുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പരിപാലിക്കുക എന്നത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഉദ്യാന പരിപാലന വകുപ്പിന് മതിയായ ജീവനക്കാരില്ലെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി മേയര് ഡോ.മോണിക പന്ത് പറയുന്നു.
ആളുകള് പിപിപി മാതൃകയുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത് കൊണ്ട് അവര്ക്ക് ഡല്ഹി സര്ക്കാരു മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷനുമായി ചേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കാം. ഇത്തരമൊരു സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പാര്ക്ക് സംരക്ഷണത്തിന് പണം അനുവദിക്കാനാകുമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
പാര്ക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും വികസനത്തിനുമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് വേഗം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. രേഖ ഗുപ്ത സര്ക്കാര് വന്നശേഷം സിഎംഡിഎഫ് ഫണ്ടില് നിന്നുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മോണിക്ക പറഞ്ഞു.
ദീര്ഘകാലമായി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടന്ന നടപ്പാതകളെല്ലാം ശരിയാക്കി. പൊതു ആവശ്യം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്ന് വരികയാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ മോട്ടോറുകളൊന്നും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെല്ലാം ശരിയാക്കി.
കുട്ടികളുടെ കളിയിടങ്ങളും ഊഞ്ഞാലുകളുമെല്ലാം പാര്ക്കുകളില് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. എന്നാല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവയെല്ലാം ചീത്തയാകുന്നുവെന്നും മോണിക്ക കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. നിര്ബന്ധിത സുരക്ഷ പരിശോധന നടക്കുന്നില്ലെന്ന് മുന് എംസിഡി ഗാര്ഡന് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് ധരംവീര് പറഞ്ഞു. മിക്ക പാര്ക്കുകളിലും സൗന്ദര്യവത്ക്കരണം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. സുരക്ഷയോ ഉപയോഗമോ വിഷയമാകുന്നില്ല.
അറുപത് ശതമാനം ഊഞ്ഞാലുകളും അഞ്ച് കൊല്ലത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതാണ്. ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയുടെ രേഖകളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. എന്ഡിഎംസി പാര്ക്കുകളും ഡിഡിഎ പാര്ക്കുകളും തമ്മില് വലിയ അന്തരമുണ്ട്. വലിയ പാര്ക്കുകളില് കുട്ടികളുടെ ഇടങ്ങള് മിക്കപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം ഇതിനുള്ള തുകയില് ഏറെയുിം പച്ചപ്പിന് വേണ്ടി ചെലവിടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കുട്ടികളുടെ പാര്ക്കില് ഇന്ത്യ രാജ്യാന്തര മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നിലവാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
എന്താണ് പരിഹാരം
ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും സുരക്ഷാ പരിശോധനകള് നടത്തണമെന്ന് ധരംവീര് പറയുന്നു. ഊഞ്ഞാലുകളുടെയും മറ്റും അടിയില് റബ്ബര് സുരക്ഷ മാറ്റുകള് ഉപയോഗിക്കണം. കോണ്ക്രീറ്റ് തറകള് പാടില്ല. കുട്ടികളുടെ എല്ലാ പാര്ക്കിലും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സിസിടിവികളുമുണ്ടാകണം.
പാര്ക്കുകളെന്നാല് കേവലം നടക്കാനുള്ള ഇടങ്ങളല്ലെന്ന് റസിഡന്റ്സ് വെല്ഫെയര് അസോസിയേഷനുകള് മനസിലാക്കണം. കുട്ടികളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തിന് അവ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ഡല്ഹിയിലെ പാര്ക്കുകളില് നിന്ന് കുട്ടികളുടെ ചിരികള് പതിയെ ഇല്ലാതാകുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു പുനര്സന്ദര്ശനം അനിവാര്യമാണ്. ഇവയുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തണം. അടിയന്തര നടപടികള് ഉണ്ടായില്ലെങ്കില് വരും തലമുറ കോണ്ക്രീറ്റ് വനത്തിലും മൊബൈല് സ്ക്രീനുകളിലും അഭയം തേടും. ഇപ്പോഴില്ലെങ്കില് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല.