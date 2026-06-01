ദ ലാസ്റ്റ് പ്ലേഗ്രൗണ്ട്6: കര്ണാടകയിലെ ഷിമോഗയിലെ പാര്ക്കില് നഷ്ടമായ കുരുന്ന് ജീവന്, ഹരിതാഭയെക്കാള് ആവശ്യം സുരക്ഷിതത്വം
പന്ത്രണ്ട് ഏക്കറിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഷിമോഗയിലെ പാര്ക്കിലേക്ക് നിരവധി കുടുംബങ്ങളും സഞ്ചാരികളുമാണ് നിത്യേന എത്തുന്നത്. എന്നാല് ഇത് കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുകയോ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു കുഞ്ഞിന് ജീവന് നഷ്ടമായ സംഭവം സുരക്ഷ ആശങ്കകള് ഉയര്ത്തുന്നു.
Published : June 1, 2026 at 10:40 AM IST|
Updated : June 1, 2026 at 10:59 AM IST
ഷിമോഗ:രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള നഗരങ്ങളിലെയും പട്ടണങ്ങളിലെയും പാര്ക്കുകള് അവഗണനയുടെയും ഉല്ലാസത്തിന്റെയും പോരാട്ടവേദികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പൊട്ടിയ കളിയുപകരണങ്ങളും പൂര്ണമായും തുറന്ന പൊതുവിടങ്ങളുടെ അഭാവവും സുരക്ഷ ആശങ്കകളുമെല്ലാം ഞങ്ങള് ദ ലാസ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് കാംപെയിനിലുടനീളം കണ്ടു.
Also Read: അവസാന കളിയിടത്തെ സംരക്ഷിക്കുക: ഡല്ഹിയിലെ പാര്ക്കുകള് സുരക്ഷിതമാക്കാന് പൊലീസിന്റെ ഓപ്പറേഷന് വിമുക്ത്
ഷിമോഗയ്ക്ക് നമ്മള് കണ്ടതിനെക്കാള് കൂടുതല് കഥകള് പറയാനുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പച്ചപ്പില്ലായ്മയല്ല. അതിനുമപ്പുറമാണ് ഇവിടുത്തെ യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള്. ശിവമോഗ താലൂക്കില് ദേശീയ പാത 206ന് സമീപത്തായി 12 ഏക്കറോളം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന തിമ്മക്ക ട്രീ പാര്ക്ക് തണലും കണ്ണിന് കുളിര്മ്മയും ഏകുന്ന ഇടമാണ്.
വേനല്ക്കാലത്ത് ചുട്ടുപൊള്ളുമ്പോള് ഇവിടുത്തെ ഇടതൂര്ന്ന പച്ചപ്പ് ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. പര്ഗോളകള് കാറ്റും വെയിലും തടയുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള മുളകള് മാവുകള്ക്കും പേരകള്ക്കും അലങ്കാരച്ചെടികള്ക്കുമൊപ്പം ഇവിടെ തണല്വിരിക്കുന്നു. നടപ്പാതകള് കുട്ടികള്ക്കും സഞ്ചാരികള്ക്കും പ്രകൃതി സ്നേഹികള്ക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയതാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യകാഴ്ചയില് തന്നെ ഇവിടം നിങ്ങളുടെ മനംകവരും. എന്നാല് ഈ പുറമേയ്ക്കുള്ള സൗന്ദര്യത്തിന് അപ്പുറം നീറുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങള് ഈ പാര്ക്കുകള്ക്ക് പറയാനുണ്ട്.
തകര്ന്ന കളിയുപകരണങ്ങള്, കുടിവെള്ളം ദൗര്ലഭ്യം, സന്ദര്ശകര്ക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളുടെ പരിമിതി, 2024ലിലുണ്ടായ ഒരു ദുരന്തത്തിന്റെ നടുക്കുന്ന ഓര്മ്മകള് എന്നിവ ഈ പാര്ക്കിനെ ചൂഴ്ന്ന് നില്ക്കുന്നു. പാര്ക്കിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തെ തുടര്ന്ന് ഒന്നരവര്ഷത്തോളം പാര്ക്ക് അടച്ചിട്ടിരുന്നു.
പാര്ക്കിനെ മാറ്റിമറിച്ച ദുരന്തം
2024ല് കുടുംബത്തോടൊപ്പം പാര്ക്കിലെത്തിയ നാലു വയസുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ മറിഞ്ഞു വീണു. ഒരു മാനിന്റെ പ്രതിമയുടെ സമീപം നിന്ന് ഫോട്ടോയെടുക്കുന്നതിനിടെ കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ആ പ്രതിമ വീഴുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിന് സാരമായി പരിക്കേറ്റു. അടിയന്തരായി ചികിത്സ നല്കിയിട്ടും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
സംഭവത്തെ തുടര്ന്ന് ഈ പാര്ക്ക് അടച്ചു. 2025ലാണ് വീണ്ടും പാര്ക്ക് സന്ദര്ശകര്ക്കായി തുറന്ന് കൊടുത്തത്. അടച്ചിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് പാര്ക്ക് കാടുകയറി. പിന്നീട് ഇതെല്ലാം വെട്ടിത്തളിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാല് സന്ദര്ശകര്ക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള് ഇവിടെയില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാര് പറയുന്നത്.
അതിമനോഹരമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത പാര്ക്കാണിത്. ഇവിടുത്തെ പച്ചപ്പ് ചൂടില് നിന്ന് വലിയ ആശ്വാസം നല്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ മാന് പ്രതിമകള് ആകര്ഷകമാണ്. എന്നാല് ഇതേ പ്രതിമ വീണാണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചത്. പ്രതിമകള് സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളില് സ്ഥാപിക്കണം. ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണെങ്കില് പോലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതില് ഇരുത്തരുതെന്നും മാണ്ട്യയില് നിന്നുള്ള സന്ദര്ശക വിജയലക്ഷ്മി പറയുന്നു. അന്ന് നടന്ന ദുരന്തം ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി ഇവിടെ നിലനില്ക്കുന്നു. തന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് തന്നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടു വന്നത് തീര്ച്ചയായും ഇത് സന്ദര്ശിക്കേണ്ട ഒരിടം തന്നെയാണെന്നും അവര് പറയുന്നു.
അതേസമയം പാര്ക്കില് കുടിവെള്ളം ഇല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അവര് പരാതിപ്പെടുന്നു. കുട്ടികള്ക്ക് കളിക്കാന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണിത്. എന്നാല് നഗരത്തില് നിന്ന് വളരെ ദൂരയായാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കുടിവെള്ളം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിനുള്ള നടപടികള് ചെയ്യണമെന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
സാഹസിക കളിയുപകരണങ്ങളും മറ്റും അവഗണനയുടെ സൂചനയായി നിലനില്ക്കുന്നു. ചിലതെല്ലാം തുരുമ്പിച്ച നിലയിലാണ്. ചിലത് പൂര്ണമായും നശിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിലതെല്ലാം കാലപ്പഴക്കമുള്ളവയുമാണ്. പാര്ക്ക് ശരിയായി സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് സന്ദര്ശകര് പരാതിപ്പെടുന്നു.
ദേശീയപാതയോരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പാര്ക്കിലേക്ക് വിവിധ ജില്ലകളില് നിന്നുള്ള നിരവധി സന്ദര്ശകരെത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഇവിടെ കുടിവെള്ളമോ ഭക്ഷണ സ്റ്റാളുകളോ ഇല്ല. അതുപോലെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും ഇവിടെ ഉണ്ട്.
പാര്ക്ക് അതിമനോഹരമാണെന്ന് ഹസന് ജില്ലയിലെ ബേലൂരില് നിന്നുള്ള സഞ്ചാരിയായ രാജേശ്വരി പറയുന്നു. ഇവിടെ ശുചിമുറികളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുടിവെള്ളം ഇല്ല. ചൂട് കാലത്ത് ഏറെ നേരം വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഇരിക്കാനാകില്ല. ഇതിനുള്ള ഏര്പ്പാടുകള് ഉണ്ടാക്കണമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. അതേസമയം പാര്ക്കിലെ ചുറ്റുപാട് ഏറെ ആകര്ഷകമാണെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം കളിയുപകരണങ്ങള് കുറവാണ്. കുട്ടികള് ഇവിടെ കളിക്കാനാണ് വരുന്നത്. എന്നാല് മിക്ക കളിപ്പാട്ടങ്ങളും നശിച്ച സ്ഥിതിയിലാണ്. അവ ശരിയാക്കിയാല് കൂടുതല് സന്ദര്ശകര് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
പാര്ക്കിലെ പച്ചപ്പിനെയും വലുപ്പത്തെയും മറ്റൊരു സന്ദര്ശകയായ വാണി മഹേഷ് പ്രശംസിച്ചു. അതേസമയം സന്ദര്ശകര്ക്ക് കൂടുതല് സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കണമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. ഒരു പാര്ക്കില് നല്ല പച്ചപ്പുണ്ടെങ്കില് അത് തീര്ച്ചയായും മനസിന് ഏറെ കുളിര്മ്മ പകരുന്നതാണ്. അതേസമയം ഊഞ്ഞാലുകളും സ്ലൈഡുകളും ഇവിടെ വേണം. ചിലതൊന്നും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല. ചിലത് ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല. കുടിവെള്ളം, ലഘുഭക്ഷണം, പഴങ്ങള് തുടങ്ങിയവും ഇവിടെ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന വിധത്തില് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു.
പാര്ക്ക് അന്നുമിന്നും
കടുവ, സിംഹ സാങ്ചറിക്ക് സമീപം മുദ്ദിന്കൊപ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് 2016ലാണ് ഈ പാര്ക്ക് പണികഴിപ്പിച്ചത്. ദേശീയപാതയിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നവരെ ആകര്ഷിക്കുന്ന ഒരു പാര്ക്കാണിത്. ഇവിടെ ശുചിമുറികളുണ്ട്. പച്ചപ്പ് നിലനിര്ത്താന് ബോര്വെല്ലുമുണ്ട്. ബാംബുപാര്ക്കും നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഈ നഗര പാര്ക്കില് നിരവധിയിനത്തില് പെട്ട മരങ്ങളുമുണ്ട്.
പത്ത് രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവേശന ഫീസ്. അതേസമയം ഇവിടെ പാര്ക്കിങ് സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്ന് ആളുകള് പരാതിപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം ആഭ്യന്തര റോഡുകളിലെ സൗകര്യങ്ങളും പ്രവേശന കവാടത്തിലെ സൗന്ദര്യവത്ക്കരണവും, സിസിടിവി നിരീക്ഷണവും മരങ്ങളെയും ചെടികളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അറിയിപ്പ് ബോര്ഡുകളും മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ഇവര് ഉയര്ത്തുന്നു.
ദേശീയപാതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതകളില് വികസനവും സൗന്ദര്യവത്ക്കരണവും നടത്തണമെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി വനംവകുപ്പ്
ദീര്ഘകാലമായി അടച്ചിട്ട ശേഷം പാര്ക്ക് തുറന്നപ്പോള് നിരവധി അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്തിയതായി ശങ്കര ഫോറസ്റ്റ് സോണ് ഡിവിഷണല് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസര് അജജയ്യ പറയുന്നു. 2024 ജനുവരിയില് അടച്ച പാര്ക്ക് 2025ല് വീണ്ടും തുറന്നു. ശുചീകരണത്തിനും പുനരുത്ഥാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും ശേഷമാണ് പാര്ക്ക് തുറന്നത്.
ഇവിടെ കുട്ടികള്ക്ക് കളിക്കാന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ആളുകള് ഈ സൗകര്യങ്ങള് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ബാംബൂപാര്ക്കും നിരവധി ചെടികളും മരങ്ങളുമെല്ലാം പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാന് വേണ്ട അവസരങ്ങളൊരുക്കുന്നു. ദീര്ഘകാലം അടച്ചിട്ടിരുന്തിനാല് ചിലതിന് നാശമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം എത്രയും വേഗം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കുടിവെള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കും. ട്രീപാര്ക്കിന്റെ വികസനം ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷം തന്നെ നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ദ ലാസ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്; പച്ചപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല
ദ ലാസ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിലെ മറ്റ് റിപ്പോര്ട്ടുകളില് പറഞ്ഞത് പോലെയല്ല ഷിമോഗയിലെ തിമ്മക്ക ട്രീപാര്ക്കിന്റെ കഥ. ഇത് പൂര്ണമായും നാശോന്മുഖമല്ല. ഇവിടെ പച്ചപ്പുണ്ട്, തണലുണ്ട്, ജൈവവൈവിധ്യമുണ്ട്, ശ്വസിക്കാനിടമുണ്ട്.
എന്നാല് സൗന്ദര്യം സുരക്ഷ ഉറപ്പ് നല്കുന്നില്ല. ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോള് നല്ലതായി തോന്നുന്ന പാര്ക്കുകളല്ല ആവശ്യം. അവിടെ കുട്ടികള്ക്ക് ഇടം വേണം. നന്നായി പരിപാലിക്കുന്ന കളിഉപകരണങ്ങള് വേണം. കുടിവെള്ളവും സുരക്ഷിത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വേണം.
ഷിമോഗയിലെ പാര്ക്ക് മികച്ച മാനസികോല്ലാസം നല്കുന്നു. എന്നാല് ഇവിടെ ജീവന് നഷ്ടമായ ആ കുരുന്നിന്റെ ഓര്മ്മകള് നോവാകുന്നു. ഒപ്പം ഇവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങള് ഇനിയും പൂര്ത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.