ദ ലാസ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്: ഒഡിഷയില് ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കായി നിര്മ്മിച്ച പാര്ക്കുകള് എന്ത് കൊണ്ട് തുരുമ്പിക്കുകയും തകരുകയും ചെയ്യുന്നു?
ഭുവനേശ്വര്, പുരി, ബേര്ഹാംപൂര്, കട്ടക്ക് തുടങ്ങി ഒഡിഷയിലെ പൊതു പാര്ക്കുകള്ക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞെരിഞ്ഞമരുന്ന കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെയും തകര്ന്ന് പോയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും ഭരണകൂട അവഗണനയുടെയും കഥകളാണ്.
Published : June 1, 2026 at 5:24 PM IST
ഭുവനേശ്വര്/പുരി/ബെര്ഹാംപൂര്/കട്ടക്ക്: പൊതുവിടങ്ങള് അപ്രാപ്യമായ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ഒരുപാര്ക്ക് തീര്ച്ചയായും അഭയകേന്ദ്രമാണ്. എന്നാല് സങ്കടകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകള് അങ്ങനെയല്ല.
അതിമനോഹരമായ വര്ണങ്ങള് പൂശിയതും വളരെ നല്ല നടപ്പാതകള് ഉള്ളതും സുരക്ഷിതമായ കളിക്കോപ്പുകള് നിറഞ്ഞതും അതിമനോഹരമായി രൂപപ്പെടുത്തിയതുമാകും. എന്നാല് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് പണിത ഇവിടെ നിന്ന് അവര്ക്ക് തടസങ്ങളില്ലാത്ത ചിരിക്കാനാകില്ലെങ്കില് ഇതിന്റെ നിര്മ്മാണോദ്ദേശ്യം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും?
ഭുവനേശ്വറിലെ സെന്സറി പാര്ക്കിലേക്ക് പോകാം- ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ കളിചിരികള് നിറയേണ്ട ഇവിടെയിന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് കാണാനാകുന്നത് അടഞ്ഞ പ്രവേശനകവാടവും നശിച്ച ഉപകരണങ്ങളും കാടും പടലും കനത്ത നിശബ്ദതതയുമാണ്. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ കളിചിരികള് നിറയേണ്ട ഇവിടെയിന്ന്
2022 മെയിലാണ് ഷാഹിദ് നഗറിലെ സെന്സറി പാര്ക്ക് പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങിയത്. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ ഉദ്യമമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല് കേവലം രണ്ട് വര്ഷം പിന്നിടുമ്പോള് പാര്ക്ക് നല്കുന്ന വേദനാജനകമായ വൈരുദ്ധ്യ കാഴ്ചകളാണ്. സുരക്ഷിതത്വവും ഉള്ക്കൊള്ളലും ലക്ഷ്യമിട്ട് നിര്മ്മിച്ച പാര്ക്ക് ഇന്ന് സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മയുടെയും അപ്രാപ്യതയുടെയും നേര്സാക്ഷ്യമാണ്.
വന്മരങ്ങള് കടപുഴകിക്കിടക്കുന്നു. പരിസരങ്ങളെല്ലാം കാടുപടലുമാണ്. കളിയുപകരണങ്ങളാകട്ടെ താറുമാറായിക്കിടക്കുന്നു. ഊഞ്ഞാലുകള് തുരുമ്പ് പിടിച്ചവയാണ്. കുട്ടികളുടെ ബൗദ്ധികവികാസം ലക്ഷ്യമിട്ട് നിര്മ്മിച്ച മറ്റ് കളിയുപകരണങ്ങള് വെയിലും മഴയും മണ്ണുമേറ്റ് കിടക്കുന്നു.
പാര്ക്കിലും പരിസരങ്ങളിലും അലഞ്ഞ് തിരിയുന്ന തെരുവുനായകളെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും ആശങ്കപ്പെടുന്നു.
ഈ പാര്ക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോള് തങ്ങള് ഏറെ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ഇതൊരു അനുഗ്രഹമാകുമെന്ന് കരുതി. എന്നാല് കൂടുതല് സമയവും ഇതിന്റെ പ്രവേശനകവാടം അടഞ്ഞ് തന്നെ കിടന്നു. കുട്ടികളുമായി തങ്ങള് എത്തുമ്പോള് കാവല്ക്കാരന് പറയുന്നത് അതാത് വിദ്യാലയങ്ങളില് നിന്ന് അപേക്ഷ കൊണ്ടു വരൂ എന്നാണ്. മിക്കവരും മടങ്ങിപ്പോയി. ലക്ഷക്കണക്കിന് വില വരുന്ന കളിയുപകരണങ്ങള് തുരുമ്പും പൊടിയുമേറ്റ് നശിക്കാന് തുടങ്ങി. അധികൃതര് ഇത് കാണണമെന്നും നാട്ടുകാരിയായ സസ്മിത ദാസ് പറഞ്ഞു.
അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ ഇടങ്ങളില് ഒന്ന് മാത്രമാണ് സെന്സറി പാര്ക്ക്. കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സുരക്ഷിത ഇടങ്ങള് അപൂര്വമായ ഒഡിഷയിലെ നഗരങ്ങളില് ഇത്തരം ഇടങ്ങള് ധാരാളമുണ്ട്. ലംബമായി വളറുന്ന നഗരം തിരശ്ചീനമായും വിസ്തൃതമാകുന്നുണ്ട്. എല്ലായിടവും കോണ്ക്രീറ്റ് നിര്മ്മിതികള് നിറയുന്നു. തത്ഫലമായി തുറസായ മൈതാനങ്ങളും കളിയിടങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു.
പാര്ക്കുകളും കളിമൈതാനങ്ങളും അവഗണനയുടെ ലക്ഷണങ്ങള് കാട്ടിത്തുടങ്ങിയതോടെ കുട്ടികള്ക്ക് ഓടാനും ചാടാനും കളിയിലൂടെ പഠിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങള് ഇല്ലാതായി അവര് മൊബൈല്, കമ്പ്യൂട്ടര് സ്ക്രീനുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി.
ഭൂരിഭാഗം പാര്ക്കുകള്ക്കും പറയാനുള്ളത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കഥകളാണ്. പൊട്ടിയ ഊഞ്ഞാലുകളും വിണ്ടുപോയ സ്ലൈഡുകളും തുരുമ്പിച്ച ബാറുകളും തകര്ന്ന നിലങ്ങളും മോശം പ്രകാശവും ഒക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പരാധീനതകള്.
ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള് പ്രകാരം ഭുവനേശ്വറില് ഇരുനൂറ് പാര്ക്കുകളുണ്ട്. 2.5 ഏക്കറില് കൂടുതല് വിസ്തൃതിയുള്ള പാര്ക്കുകള് ഭുവനേശ്വര് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ്. 184 പാര്ക്കുകള് ഭുവനേശ്വര് മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
മിക്ക പൊതുഇടങ്ങളും അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്തുന്നില്ല. എന്ത് കൊണ്ടാണ് ആധുനിക നഗര ജീവിതത്തില് പാര്ക്കുകള്ക്ക് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൈവരുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പാര്ക്കിനകത്ത് നില്ക്കുമ്പോള് രക്ഷിതാവായ ഗുലാം മൊയുദ്ദീന് വിശദീകരിച്ചു.
നഗരങ്ങളില് പാര്ക്കുകള് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പാര്ട്ട്മെന്റുകളില് താമസിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്. കാരണം അവര്ക്ക് ഇഅത് മാത്രമാണ് തുറസായ ഇടം. ഇവിടെ മാത്രമേ അവര്ക്ക് തുറസായ സ്ഥലത്ത് കളിക്കാനാകൂ. കായിക-മാനസിക വികസനങ്ങള്ക്ക് ഇത്തരം ഇടങ്ങള് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എന്നാല് കൃത്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്താത്തതിനാല് കുട്ടികള് കളിക്കുമ്പോള് നാം അവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
കളിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടികള്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുന്നതായി ചില രക്ഷിതാക്കള് പരാതിപ്പെടുന്നു. തറയോടുകള് പലതും ഇളകിക്കിടക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചില പാര്ക്കുകളില് മതിയായ വെളിച്ചമില്ലാത്തത് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട്.
അടിയന്തര ചികിത്സ സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കണമെന്ന ആവശ്യവും രക്ഷിതാക്കള് ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്. മിക്ക പാര്ക്കുകളിലും ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇവ മഴയും മഞ്ഞുമേറ്റ് കിടക്കുന്നതിനാല് കൃത്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. മഴവെള്ളം ഇരുമ്പുകരണങ്ങള് വേഗത്തില് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. എല്ലാ പാര്ക്കുകളിലും പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട സംവിധാനം ഒരുക്കണം. കാരണം അപകടം എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാമെന്നും മൊയ്ദ്ദീന് പറയുന്നു.
വ്യായാമമില്ലാതെ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പറയാതെ പാര്ക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ച പൂര്ണമാകില്ല. ദിവസവും രാവിലെ ഫോറസ്റ്റ് പാര്ക്കിലെത്തുന്ന സൗരഭിന് മുന്നില് നിത്യവും ഇക്കാര്യം വെളിവാകാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് കുട്ടികള് വീട്ടില് മിക്കപ്പോഴും മൊബൈലിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും കളിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കൊണ്ടാണ് അമിതവണ്ണക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത്. കായിക വ്യായാമങ്ങളും കളികളും ഇല്ലാത്തത് മൂലം മിക്ക കുട്ടികളും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായി മാറുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
പാര്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് തങ്ങള് പ്രാധാന്യം നല്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഭുവനേശ്വര് മേയര് സുലോചന ദാസിന്റെ പ്രതികരണം. ഇതിന് പുറമെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളും റസിഡന്റ് വെല്ഫെയര് അസോസിയേഷനുകളും പാര്ക്കുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് രംഗത്തുണ്ട്. ഇവയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് മേല്നോട്ടം വഹിക്കാന് ഒരു സൂപ്പര്വൈസറുമുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കൊപ്പം പച്ചപ്പ് സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിനും തങ്ങള് മുന്ഗണന നല്കുന്നുവെന്നും മേയര് സുലോചന ദാസ് പറഞ്ഞു.
എന്നാല് അടഞ്ഞ കവാടങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് നില്ക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തകര്ന്ന കളിയുപകരണങ്ങള്ക്കും നയ ഉറപ്പുകള്ക്കും നിത്യാനുഭവങ്ങള്ക്കും തമ്മില് അജഗജാന്തരമുണ്ട്.
ഡിജിറ്റല് ഉപകരണങ്ങള് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തെ അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. കായിക കളികള്ക്കുള്ള പരിസ്ഥിതി കുറഞ്ഞ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു.
കോടികള് ചെലവിട്ട് പുരി, പാര്ക്കുകളോടുള്ള അവഗണന തുടരുന്നു
വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പേര് കേട്ട പുരിയില് പാര്ക്കുകള് പോലുള്ള പൊതുവിടങ്ങള്ക്കായി വലിയ തോതില് പണം ചെലവിടാറുണ്ട്. എന്നാല് ഇത് വെറുതെ കളയുകയാണെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പക്ഷം. വര്ഷങ്ങളായി അവഗണനയുടെ ചിത്രമാണ് ഇവ നല്കുന്നത്.
കുട്ടികള്ക്ക് കളിക്കാനും ആഘോഷിക്കാനുമുദ്ദേശിച്ചുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങള് തകര്ന്നും കാടുകയറിയും വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടും കിടക്കുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാര് പറയുന്നു.
മിക്ക പാര്ക്കുകളിലെയും കളിയുപകരണങ്ങള് തകര്ന്ന നിലയിലാണ്. പാര്ക്കും പരിസരവും കാടുകയറി കിടക്കുന്നു. ഇത് പാമ്പുകളുടെയും മറ്റ് ഇഴജന്തുക്കളുടെയും താവളമായിരിക്കുന്നു. ഈ പൊതുഇടങ്ങള് ഇത്തരത്തില് ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാതെ ആകുന്നതിന് കാരണം ഭരണകൂട അവഗണനയാണെന്നും നാട്ടുകാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പൊതുചെലവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും വലിയ ഇടിവ് പാര്ക്കുകളുടെ കാര്യത്തില് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ മുക്ത പദ്ധതിയിലൂടെ 7.17 കോടി രൂപയാണ് 2021 നവംബറില് പുരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പരിധിയിലുള്ള 25 കിന്റര്ഗാര്ട്ടനുകള് നവീകരിക്കാനായി അനുവദിച്ചത്. 205 പദ്ധതികളിലായി ചെലവിടാന് ആയിരുന്നു ഈ തുക. ഏകദേശം പതിനാല് ലക്ഷം രുപയാണ് ഓരോ കിന്റര്ഗാര്ട്ടനും വേണ്ടി ചെലവിട്ടത്.
കുട്ടികള്ക്ക് കളിക്കാനാകുന്ന പൊതുവിടങ്ങള്, നാട്ടുകാര്ക്ക് ചെലവിടാനുള്ള ഇടമായും മാറ്റണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യമായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നില് മൂന്ന് വര്ഷം മുമ്പ് സര്ക്കാര് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചപ്പോള് കയ്യേറിയ പല സര്ക്കാര് ഭൂമികളും തിരികെ പിടിച്ച് കുട്ടികള്ക്കുള്ള പാര്ക്കുകള് നിര്മ്മിച്ചതായി നാട്ടുകാരനായ സിദ്ധാര്ത്ഥ റോയ് ഓര്ക്കുന്നു. കുട്ടികള്ക്ക് കളിക്കാന് ഇടമൊരുക്കുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. കുട്ടികള്ക്ക് ബൗദ്ധികമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായും വികസനത്തിന് ഇവ സഹായകമാകും. ആളുകള്ക്ക് പ്രാര്ത്ഥിക്കാനും അല്പ്പം മാനസികോല്ലാസത്തിനും ഇത്തരം ഇടങ്ങള് സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
എന്നാല് കെടുകാര്യസ്ഥത മൂലം ഇത് ഏറെ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയില്ല. പുരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കെടുകാര്യസ്ഥത മൂലം മിക്ക പാര്ക്കുകളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് പാര്ക്ക് നിര്മ്മാണത്തിന് ചെലവിട്ടത്. എന്നാല് ആര്ക്കും അതിന്റെ പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല. മെട്രോപൊളിറ്റന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പദവി കിട്ടിയ പുരിക്കാണ് ഈ ദുര്യോഗം എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
പാര്ക്കുകള് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ജില്ലാഭരണകൂടം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കില് സ്വകാര്യ കമ്പനികള്ക്കോ പ്രാദേശിക ക്ലബ് അംഗങ്ങള്ക്കോ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നല്കണം. ഇതിലൂടെ പാര്ക്കുകള് ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകുമെന്നും റോയ് പറഞ്ഞു.
അടുത്തുള്ള പാര്ക്കുകള്ക്കും പ്രശ്നം
വിനോദസഞ്ചാരം കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ട് നിര്മ്മിച്ച ചക്രതീര്ത്ഥ് ബീച്ചിന്റെ സ്ഥിതിയും ഇത് തന്നെയാണ്. 2021ലാണ് ഇതിന്റെ നിര്മ്മാണം തുടങ്ങിയത്. 2023ല് പൂര്ത്തിയായി. മൂന്ന്കോടിയായിരുന്നു ഇതിന്റെ അടങ്കല് തുക. നാട്ടുകാര്ക്കും സഞ്ചാരികള്ക്കും ആസ്വാദ്യമാകും വിധം വിഭാവന ചെയ്തതായിരുന്നു ഇത്. ഇവിടെ വസ്ത്രം മാറാനുള്ള മുറികള്, ശുചിമുറികള്, കുടിവെള്ള സംവിധാനം, അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്ക്ക്, ഓപ്പണ് ജിം, കുട്ടികള്ക്കുള്ള കളിയുപകരണങ്ങള് എന്നിവ സജ്ജമാക്കി. എന്നാല് ഇവയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന നാട്ടുകാര് പറയുന്നു.
നിര്മ്മാണം തുടങ്ങി മൂന്ന് വര്ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. കൃത്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്താത്തിനില് ജിമ്മിലെ ഉപകരണങ്ങള് നശിച്ചു. കുട്ടികളുടെ ഊഞ്ഞാല് തുരുമ്പെടുത്തു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നോക്കുന്നില്ല.
വസ്ത്രം മാറാനുള്ള മുറികളും ശുചിമുറികളും അടഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. കടലില് കുളിച്ച ശേഷം വനിത സഞ്ചാരികള് വസ്ത്രം മാറുന്നതിന് ഇത് മൂലം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു.
ഇതിന് പുറമെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. സന്ധ്യയായിക്കഴിഞ്ഞാല് മിക്കയിടത്തും ലൈറ്റില്ല. സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് പരാതിയുണ്ട്. മദ്യപാനവും മോഷണവും അടക്കമുള്ളവ ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നു.
പദ്ധതി നടത്തിപ്പില് സുതാര്യതയില്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നമെന്ന് പുരിനിവാസിയായ ഹെക്ടര് മിശ്ര പറയുന്നു. കാര്യക്ഷമതയില്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇതിന് കാരണം. പുരിയെ മെട്രോപൊളിറ്റന് കോര്പ്പറേഷനായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് യാതൊരു മാറ്റങ്ങളുമില്ല. ജനങ്ങള്ക്ക് ഗുണകരമാകും വിധമുള്ള പദ്ധതികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കില് കോടികള് ചെലവുള്ള പദ്ധതികള് കൊണ്ട് ജനങ്ങള്ക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും കിട്ടില്ലെന്നും മിശ്ര പറഞ്ഞു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പാര്ക്കുകളുടെ നടത്തിപ്പ് സന്നദ്ധ സംഘടനകള്ക്ക് കൈമാറുക. ഇത് കുറച്ച് കൂടി നന്നായി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് വേണ്ട നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് ആശങ്കകള് ശ്രദ്ധയില് പെടുത്തിയപ്പോള് പുരി കളക്ടര് ദിബ്യജ്യോതി പരിദ പ്രതികരിച്ചത്. പാര്ക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്ക് തങ്ങള് മുന്തൂക്കം നല്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതല് ആളുകളെ ഇതിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാര്ക്കുകള് വൃത്തിയാക്കുന്നു. കളിയുപകരണങ്ങള് അടക്കം നവീകരിച്ച ശേഷം പാര്ക്കുകള് വീണ്ടും തുറക്കും. ഒരു മാസത്തിനുള്ളില് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കുമെന്നും പരിദ പറഞ്ഞു.
മറ്റൊരു തലമുറയ്ക്ക് കൂടി കളിയിടം നഷ്ടമാകുമോയെന്ന ആശങ്കയാണ് അടഞ്ഞ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് നില്ക്കുന്നവര് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
ബെര്ഹാംപൂര് :പരിചരണമില്ലാതെ അതിജീവിക്കുന്ന പാര്ക്കുകള്
നഗരജീവിതത്തിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് പാര്ക്കുകള്. ഇവയ്ക്കും പക്ഷേ നല്ല കഥകളൊന്നുമല്ല പറയാനുള്ളത്. പ്രഭാതസവാരിക്കാര് ഒത്തുകൂടുന്നതും മുതിര്ന്നവര് തണല് പറ്റിയിരിക്കുന്നതുമാണ് നഗരത്തിലെ പാര്ക്കുകളിലെ സാധാരണ കാഴ്ചകള്. വൈകുന്നേരങ്ങളില് മാതാപിതാക്കള് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി എത്തുന്നു. വിദ്യാര്ത്ഥികള് തങ്ങളുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തില് നിന്ന് കുറച്ച് ശാന്തമായ നിമിഷങ്ങള് തേടിയും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു.
ഗാന്ധി പാര്ക്ക്, ബിജു പട്നായിക് പാര്ക്ക്, രാമലിംഗം പ്രമോദ് ഗാര്ഡന്, നെഹ്റു പാര്ക്ക് തുടങ്ങിയവ വലിയ പാര്ക്കുകളിലേക്ക് സന്ദര്ശകരെത്തുന്നുണ്ട്. മുനിസിപ്പല് അധികൃതരും വികസന ഏജന്സികളും വര്ഷം മുഴുവനു മെച്ചപ്പെടുത്തല് നടത്തിയതോടെയാണിത്.
എന്നാല്നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ പാര്ക്കുകള് ഒഴികെയുള്ളവ എടുത്താല് അവിടെ കാര്യങ്ങള് അത്ര നന്നല്ലെന്ന് കാണാം. ചെറിയപാര്ക്കുകളില് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് പോലുമില്ല. ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നുമില്ല. ഏതാണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലുമാണ്.
നെഹ്റു പാര്ക്കിന് പറയാനുള്ളത് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ആശങ്കകളുടെയും മറ്റും കഥകളാണ്. ഈ സ്ഥലം നന്നായി പരിരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് നിത്യവും ഇവിടെയെത്തുന്നവര് പറയുന്നത്.
പാര്ക്കുകള് കേവലം മാനസികോല്ലാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലെന്ന് രക്ഷിതാവായ സുചിത്ര പാണ്ഡ പറയുന്നു. ഇത് മാനസിക ശാരീരിക വികസനത്തിനുള്ള ഇടം കൂടിയാണ്. എന്നാല് നഗരത്തിലെ മിക്ക പാര്ക്കുകളിലെയും ഉപകരണങ്ങള് തകര്ന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. പലയിടങ്ങളും സുരക്ഷിതമല്ല. പഴയ ഉപകരണങ്ങില് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തേണ്ടതു്ട്. പുത്തന് ഉപകരണങ്ങളും വേണം. പുല്ത്തകിടികളും കൂടുതല് മരങ്ങളും ആവശ്യമാണെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
കുട്ടികള്ക്കുള്ള ഇടങ്ങള് കുവാണെന്നാണ് മറ്റൊരു രക്ഷിതാവായ അമൃതപാണിഗ്രഹി പറയുന്നത്. താന് കുട്ടികളുമായി ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. എന്നാല് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലമില്ല. ആവശ്യത്തിന് വെട്ടവുമില്ല. ശുചിത്വവും പ്രധാനമാണ്. കുട്ടികള് കളിക്കുന്ന പാര്ക്കിലെ ഗ്രൗണ്ടില് ആവശ്യത്തിന് ബ്ലോക്കുകളും വേണം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് കുറവാണെന്നും ഉള്ളവ നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും ചിത്ര സേത്തി എന്ന കുട്ടി പഞ്ഞു. പലതു തകര്ന്ന് കിടപ്പാണ്. കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാര്ക്കില് ആവശ്യത്തിന് വെട്ടമില്ലെന്നും അവള് പറയുന്നു.
ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങള് അസാധാരണമല്ല. സുരക്ഷിത ഉപകരണങ്ങള്, വൃത്തിയുള്ള ഇടം, മികച്ച പ്രകാശം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും സംരക്ഷിക്കലും ഇത്രയൊക്കെയേ ഇവര് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ.
കട്ടക്ക്-ഹൈക്കോടതി കളിയിടത്തില് കയറിയപ്പോള്
കട്ടക്കിലെ പാര്ക്കുകളുടെ സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമായപ്പോള് ഇത് കോടതി കേറി. കട്ടക്ക് വികസനഅതോറിറ്റിയും കട്ടക്ക് മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പാര്ക്കുകളില് കുടിവെള്ളം അടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തി. ജസ്റ്റിസുമാരായ കൃഷ്ണറാം മൊഹപത്രയും വി നരസിംഹയും ഇതില് അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. കുടിവെള്ളം ഇല്ലായ്മ, വൃത്തിയുള്ള ശുചിമുറികള് ഇല്ലായ്മ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങള് എന്നിവയാണ് കോടതി പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
ശുചിത്വം പ്രകാശം തുടങ്ങിയവയിലും കോടതി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ബിജുപട്നായിക് പാര്ക്ക് അടക്കമുള്ളവയാണ് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. പ്രശ്നങ്ങള് സമയബന്ധിതമായി ഉടന് പരിഹരിക്കുമെന്ന് അധികൃതര് കോടതിയില് ഉറപ്പ് നല്കി.
പണമാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണമെന്നാണ് സിഎംസി മേയര് സുഭാഷ് സിങ് പറയുന്നത്. നൂറിലേറെ പാര്ക്കുകള് നഗരത്തിലുണ്ട്. എന്നാല് അവ കൈകാര്യം ചെയ്യാന് വേണ്ട പണം കോര്പ്പറേഷന്റെ പക്കലില്ല. പരാതികള് പരിഹരിക്കാന് തങ്ങള് ശ്രമം തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കുട്ടികള്ക്ക് അവരുടെ പ്രായത്തില് കളിക്കാനും ജീവിക്കാനുമുള്ള ഇടങ്ങളില് നിന്ന് ആട്ടിയകറ്റപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഭുവനേശ്വറിലും കട്ടക്കിലും ബെര്ഹാംപൂരിലും പുരിയിലുമെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനാകുന്നത്. ഭുവനേശ്വറിലെ സെന്സറി പാര്ക്കിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിരോധാഭാസം. ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങള് കോണ്ക്രീറ്റ് കാടുകള്ക്കും ഡിജിറ്റള് ആശ്രിതത്വത്തിലും പരിമിതമായ പുറംവാതില് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും കഴിയുമ്പോള് പാര്ക്കുകള് പൊതു ഇടമല്ലാതായി മാറുന്നു. നഗര ബാല്യത്തിന്റെ അവസാന കളിയിടമായി മാറുന്നു.
(ഭുവനേശ്വറില് നിന്ന് ബികാഷ് കുമാര് ദാസ്, കട്ടക്കില് നിന്ന് നിന്ന് നാരായണ് സാഹൂ, ബെര്ഹാംപൂരില് നിന്ന് സാമിര് കുമാര് ആചാര്യ, പുരിയില് നിന്ന് ശക്തിപ്രസാദ് മിശ്ര എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ തയാറാക്കിയ റിപ്പോര്ട്ട്)