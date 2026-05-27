ETV Bharat / bharat

'ദ ലാസ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്'; പൊട്ടിയ ഊഞ്ഞാലുകള്‍, ഏത് നിമിഷവും നിലംപൊത്താവുന്ന തൂണുകള്‍, തെല്ലും ഇടമില്ലാത്ത ബിഹാറിലെ പാര്‍ക്കുകളുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ

ബിഹാറില്‍ ഞങ്ങള്‍ കണ്ടത് തെല്ലും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പാര്‍ക്കുകളായിരുന്നു. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കളിയിടങ്ങള്‍, ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളിസ്ഥലങ്ങള്‍. ഗയയും നളന്ദയും മുതല്‍ പട്‌നവരെ നീളുന്ന സുരക്ഷ വീഴ്‌ചകള്‍

THE LAST PLAYGROUND 3 UNSAFE PARKS IN BIHAR GAYA PATNA NALANDA PARKS CHILDREN’S PLAYGROUND SAFETY
The Last Playground 3 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 27, 2026 at 9:01 AM IST

13 Min Read
Choose ETV Bharat

ഗയ/ബോധ്‌ഗയ/നളന്ദ: നഗരത്തിലെ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ഒരു പാര്‍ക്കിന് മുകളില്‍ കൂടി പോകുന്ന 11000 കെവി വൈദ്യുതി ലൈനിന്‍റെ പോസ്റ്റ് ഏത് നിമിഷവും നിലംപൊത്താവുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ്. വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന കേബിള്‍ നിലത്ത് വീഴാതിരിക്കാന്‍ കമ്പികള്‍ കൊണ്ട് കെട്ടിയതും തൊട്ടടുത്ത് തൂങ്ങി നില്‍പ്പുണ്ട്. കാലപ്പഴക്കം ഏറെയുള്ള മരങ്ങളും അപകടകരമായി അവിടെയുണ്ട്. ചെറുകാറ്റില്‍ പോലും ഇവ കടപുഴകി വീണേക്കാം. കുട്ടികളുമായി മാതാപിതാക്കള്‍ സായാഹ്‌നങ്ങള്‍ ചെലവിടാന്‍ എത്തുന്ന ബിഹാറിലെ പൊതുഇടങ്ങളുടെ കാഴ്‌ചയാണിത്.

Also Read: ദ ലാസ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്: പൊതുവിടങ്ങള്‍ ചുരുങ്ങുമ്പോള്‍ പൂനെയിലെ പാര്‍ക്കുകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട്?

ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ ലാസ്റ്റ് പ്ലേഗ്രൗണ്ട് പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങള്‍ ബിഹാറിലെ ഗയമുതല്‍ ബോധ്‌ഗയയിലുടെ നളന്ദയിലും പട്‌നയിലുമെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു. പാര്‍ക്കുകള്‍ വിനോദത്തിനും വ്യായാമത്തിനുമായാണോ നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കുട്ടികള്‍ ഇവിടെ സുരക്ഷിതരാണോയെന്ന് മനസിലാക്കുന്നതിനുമായിരുന്നു ഈ യാത്ര.

എന്നാല്‍ രാജ്യത്തെ മറ്റ് പാര്‍ക്കുകളെ പോലെ തന്നെ തെല്ലും ആശാവഹമല്ല ഇവിടുത്തെ കാഴ്‌ചകളും. പൊട്ടിയ ഊഞ്ഞാലുകളും ഏത് നിമിഷവും നിലംപൊത്താവുന്ന മരങ്ങളും അപൂര്‍ണമായ പാര്‍ക്കുകളും സുരക്ഷയില്ലാത്ത വൈദ്യുതി സംവിധാനങ്ങളും കയ്യേറ്റവും ദുരുപയോഗവും നഷ്‌ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹരിത ഇടങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടുത്തെ പാര്‍ക്കുകളിലെയും സാധാരണ കാഴ്‌ചകളായിരിക്കുന്നു.

ഗയ; ഇവിടെയുള്ളവയെ പാര്‍ക്കുകള്‍ എന്ന് വിളിക്കാന്‍ പോലും നാട്ടുകാര്‍ തയാറാകുന്നില്ല

പച്ചപ്പും പൂക്കളും ശാന്തതയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ പാര്‍ക്കിന്‍റെ പ്രതിച്‌ഛായ അല്ല ഇവിടെയുള്ളവയുടേത്. ഗയയില്‍ പാര്‍ക്കുകളെന്നത് ഏത് നിമിഷവും നിലംപൊത്താവുന്ന മരങ്ങളും പൊട്ടിയ ഊഞ്ഞാലുകളും ചാഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്ന വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകളും നിറഞ്ഞ ഇടമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അടുത്തിടെ ഗാന്ധി മൈതാനത്തിന് ചുറ്റുമായി നാല് പാര്‍ക്കുകള്‍ വികസിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇവയ്ക്ക് കുടുംബ സൗഹൃദ നഗരപാര്‍ക്കുകളുടെ യാതൊരു നിലവാരവും ഇല്ലെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. പകരം എല്ലായിടവും ഏത് നിമിഷവും നിലംപൊത്താവുന്ന മരങ്ങളും കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള തകര്‍ന്ന കളിസാമഗ്രികളും മോശം സൗകര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് ഉള്ളത്.

നഗരഹൃദയമായ മധ്യഗയിലാണ് ഗാന്ധി മൈതാന്‍ കുട്ടികളുടെ പാര്‍ക്ക്. ഇവിടെ നിത്യവും ആയിരം മുതല്‍ 1500 സന്ദര്‍ശകര്‍ വരെയെത്തുന്നു.പ്രഭാത സവാരിക്കാര്‍ കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളൂ. എന്നാല്‍ ഒരു തുറന്ന ജിം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇത് സ്‌ത്രീകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുട്ടികളും ഇവര്‍ക്കൊപ്പം വരാറുണ്ട്.

എന്നാല്‍ പാര്‍ക്കിന് മുകളിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന 11000കെി വൈദ്യുതി ലൈനും ഏത് നിമിഷവും നിലം പൊത്താവുന്ന ഇതിന്‍റെ തൂണും പാര്‍ക്കിലെ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. ഉയര്‍ന്ന വോള്‍ട്ടേജില്‍ വൈദ്യുതി കടന്ന് പോകുന്ന ഈ വയറുകള്‍ നിലംപൊത്താതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള താത്ക്കാലിക താങ്ങുകള്‍ ഇതിലേറെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. വലിയ ഒരു ദുരന്ത സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്നും നാട്ടുകാര്‍ ഭയക്കുന്നുണ്ട്.

ഗാന്ധി മൈതാനത്തെ പാര്‍ക്കുകളില്‍ ചെറിയ ഒരു കാറ്റ് വീശുകയോ മഴ പെയ്യുകയോ ചെയ്‌താല്‍ പോലു മരങ്ങള്‍ വീഴാറുണ്ട്. സിരിസ് മരങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് പാര്‍ക്കുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മരങ്ങളുടെ വേരുകള്‍ ഉറപ്പുള്ളതല്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ കാറ്റില്‍ ഇവയ്ക്ക് പിടിച്ച് നില്‍ക്കാനാകില്ല. നിരവധി മരങ്ങള്‍ മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ കടപുഴകി വീണ സംഭവങ്ങുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം വലിയ മനുഷ്യ ദുരന്തങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ഏത് നിമിഷവും നിലംപൊത്താവുന്ന വൈദ്യുതി തൂണുകളും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വയറുകളും ഏത് നിമിഷവും കടപുഴകാവുന്ന മരങ്ങളും പാര്‍ക്കിലെത്തുന്നവരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു.

ഗയ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ 53 വാര്‍ഡുകിലായി അന്‍പത് പാര്‍ക്കുകളുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക രേഖകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഒരെണ്ണം പോലും ഒരേക്കറില്ലെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. മിക്കപാര്‍ക്കുകള്‍ക്കും ആറായിരത്തോളം ചതുരശ്ര അടി മാത്രമാണ് വിസ്‌തീര്‍ണം. ഇത് ഒരു പാര്‍ക്കിന് ആവശ്യമായതിനെക്കാള്‍ തീരെക്കുറവാണ്. മിക്ക പാര്‍ക്കുകളിലും മതിയായ പച്ചപ്പ് ഇല്ല. അലങ്കാരച്ചെടികളോ മാനസികോല്ലാസത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു.

ഇവയെ പാര്‍ക്കുകളെന്ന് വിളിക്കാനാകുമോ എന്നാല്‍ നാട്ടുകാരനായ ഷാംഷേര്‍ ഖാന്‍ ചോദിക്കുന്നത്. ഗയയിലുള്ള ഇവയൊന്നും പാര്‍ക്കുകളുടെ നിര്‍വചനത്തില്‍ പെടില്ലെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു. ഇവയെ വേണമെങ്കില്‍ ഹരിത ഇടങ്ങള്‍ എന്ന് വിളിക്കാം. ഗാന്ധി മൈതാനത്ത് മൂന്നോ നാലോ നിര്‍മ്മിതികള്‍ മാത്രമാണ് പാര്‍ക്കെന്ന പേരിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആ വാക്കുകളില്‍ നീരസം പ്രകടമാണ്.

കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി രണ്ടോമൂന്നോ ഊഞ്ഞാലുകളും രണ്ട് സ്ലൈഡുകളുമാണ് ഉള്ളത്. മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കായി ചില ഓപ്പണ്‍ സ്റ്റൈല്‍ ജിം സാമഗ്രികളും.

പരമ്പരാഗത നഗരമാതൃകയിലുള്ള പാര്‍ക്കുകള്‍ ഗയയില്‍ഇല്ലെന്ന് വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ ഗജേന്ദ്ര സിങ് പറയുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും പൂക്കളും കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഊഞ്ഞാലുകളും ഫുഡ് കിയോസ്‌കുകളും ഒക്കെയുള്ള പാര്‍ക്കുകള്‍ വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നു.

ബ്രഹ്‌മോയണി കുന്നില്‍ ഒരു ഹില്‍ പാര്‍ക്ക് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തെയും അദ്ദേഹം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇത് നഗരത്തിന്‍റെ ഉല്ലാസവേളകളെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഇടമാണിത്. ഇതില്‍ 1.5 കിലോമീറ്റര്‍ ഉപയോഗ യോഗ്യമാണ്.

ഹില്‍പാര്‍ക്ക് വികസിപ്പിച്ചാല്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ പാര്‍ക്ക് ലഭ്യമാകും. ഇത് ഗയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന മാര്‍ഗമാകുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് പുറമെ ആരോഗ്യത്തിനും ഇത് ഏറെ ഗുണകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ബിഹാറിന്‍റെ നേതൃത്വം ഈ നിര്‍ദ്ദേശത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

അതേസമയം ഗാന്ധി മൈതാനത്ത് നിലവിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പാര്‍ക്കുകള്‍ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. പലതരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ ഈ പാര്‍ക്കുകളില്‍ വേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. ഈ പാര്‍ക്കുകള്‍ വനംവകുപ്പിന്‍റെ കീഴിലാണ് ഉള്ളത്. അവര്‍ അത് പരിരക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകനായ ലാല്‍ജി പ്രസാദ് കുറച്ച് കൂടി കടുത്ത യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ തുറന്ന് കാട്ടിയത്. ഗയയിലെ ഈ പാര്‍ക്കുകളെന്ന് വിളിക്കുന്നിടമെല്ലാം ഏറെ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇവിടെയെങ്ങും തെല്ലും പച്ചപ്പുള്ള ഉല്ലാസയിടങ്ങളില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ബൈയ്‌കുണ്ട് ശുക്ല പാര്‍ക്കില്‍ കവാട നിര്‍മ്മിതിയും മണ്ണിടലും നടക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ പാര്‍ക്കിന് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗയയിലെ മിക്ക പാര്‍ക്കുകളുടെയും സ്ഥിതി അത്ര മെച്ചപ്പെട്ടതല്ല. കെടുകാര്യസ്ഥത മൂലം മിക്കവയുടെയും സ്വത്വം നഷ്‌ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗയ-പട്‌ന റോഡില്‍ കോടികള്‍ ചെലവിട്ട് കുട്ടികള്‍ക്കായി ഒരു പാര്‍ക്ക് നിര്‍മ്മിച്ചു. 2020ല്‍ അന്നത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി ചൗബെയാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്. എന്നാല്‍ ഇതിന്‍റെ അവസ്ഥയും ഏറെ പരിതാപകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ആസാദ് പാര്‍ക്കിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം രൂക്ഷ വിമര്‍ശനമാണ് ഉയര്‍ത്തുന്നത്. ഇതിന്‍റെ ചരിത്രവും കിടപ്പും മൂലം തന്നെ ഇത് ഒരു മികച്ച നഗരമാതൃക ആകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. എന്നാലിന്നിത് ചൂതാട്ടക്കാരുടെയും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെയും പിടിയലായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എപ്പോള്‍ പോയാലും ചീട്ടുകളിക്കാരും കഞ്ചാവ് വലിക്കാരുമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇവിടെ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് വേണ്ടി യാതൊരു സുരക്ഷയും ഒരുക്കിയിട്ടുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രവേശന കവാടത്തില്‍ തന്നെ നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ശുചിമുറിയാകട്ടെ വൃത്തിഹീനവും ദുര്‍ഗന്ധം പരത്തുന്നതുമായി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കുണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ചെറുതല്ല. പാര്‍ക്കില്‍ ചെടി നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ചില പൂച്ചെടികള്‍ വച്ച് പിടിപ്പിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ കാവല്‍ക്കാരന്‍ സുരേന്ദ്ര കുമാര്‍, പക്ഷേ ഇവിടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് കളിക്കാനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യം അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

താന്‍ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാര്‍ക്കാണിതെന്ന് ആസാദ് പാര്‍ക്കിലിരുന്ന നാട്ടുകാരനായ ദിലീപ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് പാര്‍ക്കിന്‍റെ പ്രേതമാണ് ഇവിടെ കാണാനാകുന്നത്. നിങ്ങള്‍ക്ക് പാര്‍ക്കില്‍ പോകണമെന്ന് തോന്നിയാല്‍ ബോധഗയയിലേക്ക് പോകുക അവിടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് കുറച്ച് കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങള്‍ കിട്ടും. ആസാദ് പാര്‍ക്ക് കേവലം ഒരു മൂത്രപ്പുരയായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സ്വാതന്ത്രസമരസേനാനിയും ബരചത്തിയിലെ മുന്‍ എംഎല്‍എയുമായ ജോഗേശ്വര്‍ പ്രസാദ് ഖലേഷിന്‍റെ പേരുള്ള ഗ്വാല്‍ ബിഘയിലെ പാര്‍ക്കിന് പറയാനുള്ളത് അവഗണനയുടെ മറ്റൊരു കഥയാണ്. ആറായിരത്തോളം ചതുരശ്ര അടിയിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന പാര്‍ക്കില്‍ കുടിവെള്ള സൗകര്യമോ ശുചിമുറി സൗകര്യമോ ഇല്ല. ചൂതാട്ട സംഘങ്ങളുടെ പിടിയിലുമാണ് ഇവിടം. പാര്‍ക്കിന്‍റെ പേരുകാരനായ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയുടെ പ്രതിമ പോലും ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ഗയ മേയര്‍ ഗണേശ് പാസ്വാന്‍ അത് പക്ഷേ ഭരണപരമായ പുനഃസംഘടയുടെ ചുമലില്‍ വച്ച് ഒഴിയുന്നു. മുന്‍കാലങ്ങളെക്കാള്‍ നിരവധി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഗയ പട്‌ന റോഡില്‍ കാന്തിക്ക് സമീപം നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പാര്‍ക്കിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം കോര്‍പ്പറേഷന് കൈമാറുമ്പോള്‍ അവിടെ കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നിലവില്‍ വനം വകുപ്പിനാണ് പാര്‍ക്ക് നിര്‍മ്മാണത്തിന്‍റെയും സൗന്ദര്യവത്ക്കരണത്തിന്‍റെയും ചുമതല എന്നും പാസ്വാന്‍ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എല്ലാ പാര്‍ക്കുകളിലും പരിശോധന നടത്തി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപകരടകരമായ മരങ്ങളും വൈദ്യുതി നിര്‍മ്മിതികളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം അതാത് വകുപ്പുകള്‍ക്ക് നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കടപുഴകാറായി നില്‍ക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങള്‍ വനം വകുപ്പ് നോക്കും. വൈദ്യുതി തൂണുകള്‍ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ വൈദ്യുതി വകുപ്പുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ബോധ്‌ഗയ; ഏത് നിമിഷവും നിലംപൊത്താവുന്ന മരച്ചില്ലകള്‍

ഗയയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ബോധ്‌ഗയയില്‍ വലിയ കൂടുതല്‍ പാര്‍ക്കുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഹരിത ഇടങ്ങള്‍ ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്നവയാണ്. പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാര്‍ക്കുകളിലൊന്നായ ജയപ്രകാശ് ഉദ്യാനത്തില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പ്രകടമാണ്. ഇവിടെയുള്ള പ്രായമേറിയ മരങ്ങള്‍ ഏത് നിമിഷവും വീണേക്കാമെന്ന ആശങ്ക നാട്ടുകാരിലുണ്ട്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നിന് വലിയൊരു അപകടം തലനാരിഴയ്ക്കാണ് വഴി മാറിയത്. മഹാബോധി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡില്‍ ഒരു കൂറ്റന്‍ മരക്കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വീണു. പാര്‍ക്കുകളിലും തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന ആശങ്കകള്‍ അസ്ഥാനത്തല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഭവമായിരുന്നു ഇത്.

ഗയയിലും ബോധ്‌ഗയയിലും വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകള്‍ പാര്‍ക്കുകളുടെ മതിലുകളിലൂടെയും അതിരുകളിലൂടെയുമാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മരങ്ങള്‍ വീഴുമ്പോള്‍ ഇതിനൊപ്പം വൈദ്യുതി കമ്പികളും തൂണുകളും നിലംപൊത്താറും നശിക്കാറുമുണ്ട്.

നളന്ദ; കടലാസില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച പാര്‍ക്കുകള്‍, മണ്ണില്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന ഭീതി

ഗയയുടെ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് നളന്ദയിലെയും. 2010-11ല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ എട്ട് പാര്‍ക്കുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കി. ഇതില്‍ അഞ്ചെണ്ണത്തിന്‍റെ ചുമതല വനംവകുപ്പിന് നല്‍കി. ഇവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. എന്നാല്‍ സ്‌മാര്‍ട്ട് സിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള മൂന്ന് പാര്‍ക്കിന്‍റെ കഥ വ്യത്യസ്‌തമാണ്. തികുലിപാര്‍ മേഖലയില്‍ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് ഒരു പാര്‍ക്ക് നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ 2020 ഓഗസ്റ്റ് 19ന് അന്നത്തെ മന്ത്രി നരേന്ദ്ര നാരായണ്‍ യാദവ് തറക്കല്ലിട്ടു. എന്നാല്‍ ഇതിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണം എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു മതില്‍ പണിതിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുളത്തിന് ചുറ്റും ഒരു നടപ്പാത നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയിടങ്ങളെല്ലാം കാടുപിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്.

ഇപ്പോഴിവിടം കന്നുകാലികളെ കെട്ടാനുള്ള സ്ഥലം

ഇത് പാര്‍ക്കിന് വേണ്ടി മാറ്റി വച്ച സ്ഥലമാണ്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. ഇത് മാലിന്യനിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കാടുംപടലും പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാരനായ അനില്‍ യാദവ് പറയുന്നു.

ഈ സാഹചര്യം ചോദ്യം ചെയ്‌താല്‍ തങ്ങള്‍ കുറ്റക്കാരാകുന്ന സ്ഥിതിയാണെന്ന് നാട്ടുകാരനായ സുരേഷ് ഗോപ് പറയുന്നു. പുറത്ത് നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും വന്ന് ഈ അവഗണന ചോദ്യം ചെയ്‌താല്‍ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഓടിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഈ പദ്ധതിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വകുപ്പിനോ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ക്കോ പോലും അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നളന്ദയിലെ എല്ലാ പാര്‍ക്കുകള്‍ക്കും പക്ഷേ ഇതു പോലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്‍റെ കഥയല്ല പറയാനുള്ളത്. അമ്പര്‍ മേഖലയില്‍ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് നിര്‍മ്മിച്ച കുട്ടികളുടെ പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ചകള്‍ ഹൃദയ സ്‌പര്‍ശിയാണ്. ഈ പാര്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് പൊതുജങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശനവുമുണ്ട്. മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എല്ലാം പാലിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം. വൃത്തിയുള്ള ഇടങ്ങളാണ്. കുടിവെള്ളവും ശുചിമുറി സംവിധാനങ്ങളുമെല്ലാമുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാനാകൂ. കുട്ടികള്‍ക്ക് അഞ്ച് രൂപയും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് പത്ത് രൂപയുമാണ് പ്രവേശന ഫീസ്. ദിവസവും നൂറിനും ഇരുനൂറിനിമിടയില്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ ഇവിടെ എത്താറുണ്ടെന്ന്പാര്‍ക്ക് മാനേജര്‍ അജിത് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. രാവിലെയും വൈകിട്ടുമാണ് സന്ദര്‍ശകര്‍ ഏറെയും വരുന്നത്.

സുഭാഷ് പാര്‍ക്ക് ; തിരക്കേറിയ ഇടം, ഭയം സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം

ബിഹാറിലെ ഷരീഫ് സുഭാഷ്‌ പാര്‍ക്ക് നിത്യവും അഞ്ഞൂറ് മുതല്‍ അറുനൂറ് പേര്‍ വരെ എത്തുന്ന ഇടാണ്. വെള്ളിയാഴ്‌ചകളിലും വാരാന്ത്യങ്ങളിലും ഇത് ആയിരം വരെയെത്താറുണ്ട്. ഇവിടെയും പ്രവേശനം ടിക്കറ്റ് മൂലമാണ്. നേരത്തെ പത്ത് രൂപയായിരുന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഇരുപതായിട്ടുണ്ട്.

ഇരുപത്തിരണ്ട് ജീവനക്കാരുണ്ട്. എന്നാല്‍ പഴക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും തകര്‍ന്ന് വീണേക്കാമെന്നൊരു ആശങ്കയുണ്ട്. പാര്‍ക്കില്‍ മുകളില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ജലസംഭരണി ഇത്തരത്തില്‍ അപകടമുയര്‍ത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ജീവനക്കാരായ രാകേഷ് കുമാറും ഹരിജമദാറും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശക്തമായ കാറ്റില്‍ ഇത് വല്ലാതെ ആടിയുലയുന്നത് കാണാം. പഴക്കമേറെയുള്ള വന്‍ മരങ്ങളും വലിയ ചില്ലകളുമെല്ലാം ഭീതിയുണര്‍ത്തുന്നതാണന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. നേരത്തെ ശക്തമായ ഒരു കാറ്റില്‍ മരം മതിലിന് മുകളിലൂടെ താഴേക്ക് പതിച്ചതും ഹരി ഓര്‍ത്തെടുത്തു. മൂന്ന് പേര്‍ മരത്തിനടിയില്‍ പെട്ടു. ഇവരുടെ കാലുകള്‍ക്ക് ഒടിവുണ്ടായി. മാസങ്ങള്‍ നീണ്ട ചികിത്സയിലൂടെയാണ് ഇവര്‍ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നത്.

മാമു ഭഗ്‌ന പാതയിലെ ഫിറ്റ്‌നസ് പാര്‍ക്കിലെത്തിപ്പെടുക എന്നത് ഏറെ ശ്രമകരമാണ്. അതേസമയം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍രെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പാര്‍ക്കാണിത്. നഗരത്തിന് പുറത്താണ് ഈ പാര്‍ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പാര്‍ക്കിന്‍റെ ചുമതലയുള്ള ബ്രിജേഷ്‌ കുമാര്‍ പറയുന്നു. ഇവിടേക്ക് എത്തുക എന്നത് ഏറെ ചെലവുള്ള കാര്യമാണ്. ഓട്ടോക്കാരും റിക്ഷാക്കാരും വലിയ തുകയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. രാത്രിയില്‍ തെരുവില്‍ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചമില്ലാത്തും സന്ദര്‍കരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് തടയുന്നു. നിത്യവും ഏകദേശം നൂറ് പേര്‍ ഇങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരാള്‍ക്ക് പ്രവേശന ഫീസ് നാല്‍പ്പത് രൂപയാണ്.

ഹോസ്‌പിറ്റല്‍ ചൗക്കിന് സമീപമുള്ള ലേബര്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ സെന്‍റര്‍ ഗ്രൗണ്ടിനുള്ളില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗോള്‍ഡന്‍ പാര്‍ക്കിന്‍റേത് മറ്റൊരുതരം പോരാട്ടമാണ്. ഇവിടുത്തെ തോട്ടക്കാരനായ വീരേന്ദ്രപ്രസാദിന് കേവലം പതിനാലായിരം രൂപമാത്രമാണ് പ്രതിമാസ വേതനം. ഈ തുക കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കൂടാന്‍ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹബം പാര്‍ക്കിലെ യഥാര്‍ത്ഥ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഞങ്ങളോട് പങ്ക് വച്ചു.

കൗമാരം കടന്നവരും യുവാക്കളുമെല്ലാം വന്ന് കുട്ടികളുടെ കളി ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് മൂലം ഇവ ചീത്തയാകുന്നു. അന്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ ഇവിടെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമാണ്. ഇവര്‍ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ലഹരി നുണയുന്നു. തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചാലും ഫലമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും തനിക്കറിയില്ലെന്നാണ് ബിഹാര്‍ ഷരീപ് മുനിസിപ്പല്‍ കമ്മീഷണര്‍ കുമാര്‍ നിശാന്ത് വിവേക് പ്രതികരിച്ചത്. മല്‍മാസ് മേളയുമായി ബന്ധപ്പട്ട് തിരക്കിലായിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം വനംവകുപ്പിന്‍റെ കീഴിലുള്ള പാര്‍ക്കുകള്‍ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നുവെന്നായിരുന്നു വകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥനായ രാജ്‌കുമാറിന്‍റെ വാദം. ചാഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്ന മരങ്ങളോ വീഴാറായ ജലസംഭരണികളോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടാല്‍ അവ ഉടന്‍ നീക്കം ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

പട്‌നയിലെ പാര്‍ക്കുകളുടെ സ്ഥിതി ഭേദം

ഗയ, നളന്ദ പാര്‍ക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ പട്‌നയിലെ പാര്‍ക്കുകള്‍ ഭേദമാണ്. തലസ്ഥാനത്തെ പാര്‍ക്കുകളില്‍ വൃത്തിയുണ്ട്. മിക്കയിടങ്ങളിലും ഇവയെ മികച്ച രീതിയില്‍ പരിപാലിക്കുന്നു. പട്‌നയില്‍ നിലവില്‍ 116 പാര്‍ക്കുകളുണ്ട്. എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ കളിസ്ഥലങ്ങളില്ല. 115 പാര്‍ക്കുകള്‍ പട്‌ന പാര്‍ക്ക് ഡിവിഷന്‍റെ കീഴിലാണ്. ഒരെണ്ണം കോര്‍പ്പറേഷനാണ് പരിപാലിക്കുന്നത്. സമീപപ്രദേശങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ പാര്‍ക്കുകള്‍ തുടങ്ങുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമിയിലാകും ഇത് നിര്‍മ്മിക്കുക.

ബിഹാറിലെ പാര്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം മാറിയത് എങ്ങനെ?

2021ലാണ് വലിയ ഒരു ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായത്. സംസ്ഥാനത്തെ 38 ജില്ലകളിലെയും നഗരങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പാര്‍ക്കുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഒരു പ്രമേയത്തിലൂടെ പ്രത്യേക പാര്‍ക്ക് ഡിവിഷനുകള്‍ക്ക് കൈമാറി. ഈ ഡിവിഷനുകള്‍ വനം വകുപ്പിന് കീഴിലാക്കി. ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും ഓരോ പാര്‍ക്ക് ഡിവിഷന്‍ സംവിധാനമുണ്ടായി. കോര്‍പ്പറേഷനുകള്‍ക്കും നഗരത്തിലെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിനുമായിരുന്നു പാര്‍ക്കുകളുടെ വികസനത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം. എന്നാല്‍ ദീര്‍ഘകാലത്തില്‍ ഇവയുടെ നിയന്ത്രണവും ഇപ്പോള്‍ പാര്‍ക്ക് ഡിവിഷനാണ്. വന വകുപ്പിന്‍റെ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇവിടുത്തെ സസ്യപരിപാലനവും പുല്‍ത്തകിടി പരിചരണവും മരങ്ങളുടെ പരിരക്ഷയും ശുചീകരണവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

പട്‌നയിലെ പാര്‍ക്കുകള്‍ നല്ല രീതിയിലാണെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകനും മുന്‍ വന്യജീവി സമിതി അംഗവുമായ മൃത്യുജ്ഞയ് മാനി പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ചില പോരായ്‌മകള്‍ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

കായികവിനോദങ്ങള്‍ക്ക് പട്‌നയില്‍ മതിയായ സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാല്‍ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഭൂമി ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഫീസ് ഈടാക്കി പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും മാസ പാസുകളും മിക്ക പാര്‍ക്കുകളെയും അനാകര്‍ഷകമാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

വലിയ കളി മൈതാനങ്ങളുടെ അഭാവം

തലസ്ഥാന നഗരമായിട്ട് പോലും വലിയ കളിസ്ഥലമില്ലെന്ന പരാതി ആളുക്‍ക്കുണ്ട്. മിക്ക പാര്‍ക്കുകളും നടക്കാനും ഇരിക്കാനും ചെറിയ ഉല്ലാസ വേളകള്‍ക്കും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ്. ഫുട്‌ബോള്‍, ക്രിക്കറ്റ്, വോളിബോള്‍ പോലുള്ള കളികള്‍ക്ക് മതിയായ സ്ഥലം ജനസാന്ദ്രതയേറിയ നഗരത്തില്‍ ഇല്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കേവലം അയല്‍പ്പക്ക പാര്‍ക്കുകളല്ല ഇവര്‍ക്ക് ആവശ്യം മറിച്ച വലിയ പൊതുകളിസ്ഥലങ്ങളാണ്

പട്‌ന മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പറയുന്നത്

2021ലെ നയം മാറ്റത്തോടെ പാര്‍ക്കുകള്‍ പട്‌ന പാര്‍ക്ക് ഡിവിഷന് കീഴിലായെന്ന് പട്‌ന മുനിസിപ്പല്‍കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അഡീഷണല്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കമ്മീഷണര്‍ കൃഷ്‌ണ സ്വരൂപ് പറയുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ ചുമതല ഇതിന്‍റെ വികസനവും കൈകാര്യം നടത്തിപ്പിനായി പാര്‍ക്ക് ഡിവിഷന് കൈമാറലുമാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഇത് നന്നായി പരിപാലിക്കാന്‍ പരിശീലന സിദ്ധിച്ചവരുണ്ട്. വാര്‍ഡ് 38ലെ ഒരു പാര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

നഗരം കൂടുതല്‍ വളരുന്നതോടെ അധിക സ്ഥലങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി ചിലയിടങ്ങളില്‍ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാലം, റോഡ് നിര്‍മ്മാണവും വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏജന്‍സികള്‍ വഴി ചില പാര്‍ക്കുകളില്‍ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ജെപി ഗംഗാ പാത്തില്‍ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മിക്ക പാര്‍ക്കുകളും അയ്യായിരം, പതിനായിരം ചതുരശ്ര അടി മാത്രം വലുപ്പമുള്ളവയാണ്. പ്രഭാത സവാരിക്കാര്‍ക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. മികച്ച പാര്‍ക്കുകളിലും സുരക്ഷ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്.

പട്‌നയിലെ താരതമ്യേന മികച്ച അടിസ്ഥാന സകര്യങ്ങളുള്ള പാര്‍ക്കുകളിലും സുരക്ഷ ആശങ്കകളുണ്ട്. കന്‍കര്‍ബാഗ് പാര്‍ക്കില്‍ 2025 ജൂലൈയിലുണ്ടായ ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം വലിയ ചര്‍ച്ച ആയിരുന്നു. പാര്‍ക്കിനുള്ളില്‍ ഒരു വെടിവയ്‌പാണ് നടന്നത്. അക്രമികള്‍ നാലഞ്ച് റൗണ്ട് വെടിയുതിര്‍ത്തു. ഇത് ആളുകളെ ഭയചകിതരാക്കി. തുടര്‍ന്ന് തിക്കും തിരക്കും ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്‌തു. സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പൊലീസ് പിന്നീട് ഒരു തോക്ക് കണ്ടെത്തി.

ബിഹാറിലെ പാര്‍ക്കുകള്‍ എങ്ങനെ വേണം

സംസ്ഥാനത്തെ പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന വകുപ്പുകള്‍പാര്‍ക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ചമച്ചിട്ടുണ്ട്.

  • പാര്‍ക്കുകളുടെ 85ശതമാനം സ്ഥലവും ഹരിതാഭമായിരിക്കണം
  • ചെറുതും വലുതുമായ മരങ്ങള്‍, ഔഷധ സസ്യങ്ങള്‍, അലങ്കാരപുഷ്‌പങ്ങള്‍, ചെടികളുള്ള മേഖല എന്നിവയുണ്ടാകണം.
  • പതിനഞ്ച് ശതമാനം സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നിര്‍മ്മിതികള്‍ പാടുള്ളൂ

പട്‌ന പാര്‍ക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനാണ് ഇവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഡിവിഷണല്‍ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍ക്കാണ് ചുമതല.

അവസാന കളിയിടം; ബിഹാറിലെ പാര്‍ക്കുകള്‍ പറയുന്നത്

ബിഹാറിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളില്‍ നിന്നും ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഒന്നാണ് നഗരത്തിലെ ഒരു കുട്ടി ഒരു പാര്‍ക്കിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ അവന്‍ ഒരു കളിയിടത്തിലേക്കാണോ പ്രവേശിക്കുന്നത്, സുരക്ഷയും പൊതുജീവിതവും ഉള്ളയിടമാണോ ഇത്, അതോ കേവലം ആധുനിക നഗരത്തിന് വേണ്ടി സമരസപ്പെട്ട ഒരിടത്തേക്കോ?

ബിഹാറിലെ മിക്ക കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരമില്ല.

(സര്‍ത്താജ് അഹമ്മദ്, മഹമ്മൂദ് അലം, കൃഷ്‌ന്‍ നന്ദന്‍ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ തയാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്)

TAGGED:

THE LAST PLAYGROUND 3
UNSAFE PARKS IN BIHAR
GAYA PATNA NALANDA PARKS
CHILDREN’S PLAYGROUND SAFETY
THE LAST PLAYGROUND BIHAR PARKS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.