Union Textile Minister Giriraj Singh in Patna on Tuesday (ETV Bharat)
By ANI

Published : February 20, 2026 at 12:36 PM IST

2 Min Read
പട്‌ന: വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തിരികൊളുത്തിയ രാജ്യത്തുടനീളം ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് വഴിവച്ച 'ദി കേരള സ്റ്റോറി 2' എന്ന സിനിമയെ പിന്തുണച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ് രംഗത്ത്. ചിത്രത്തില്‍ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം സത്യമാണെന്നാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ചിത്രം "സത്യം തുറന്നുകാട്ടുന്നു" എന്നും അത് രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയിലറിനെതിരെ വ്യാപക വിമര്‍ശനം ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ്ങിൻ്റെ പ്രതികരണം. ബിഹാറില്‍ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ സത്യം കാണിക്കാൻ ചലച്ചിത്ര നിർമാതാക്കൾക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും അവകാശമുണ്ട്. അത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകും" അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ചിത്രത്തിന് നൽകിയ സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയുടെ വാദം കേള്‍ക്കല്‍ ഫെബ്രുവരി 24 നാണ്. സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷനും (സിബിഎഫ്‌സി) 'ദി കേരള സ്റ്റോറി 2' എന്ന സിനിമയുടെ നിർമാതാക്കൾക്കും കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചിറ്റാരിപറമ്പ് സ്വദേശിയായ ശ്രീദേവ് നമ്പൂതിരിയാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തുടർഭാഗത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഹർജിയിൽ അവകാശപ്പെട്ടു.

'ദി കേരള സ്റ്റോറി 2' ൻ്റെ നിർമാതാക്കൾ അടുത്തിടെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ ട്രെയിലര്‍ ഇറക്കിയത്. പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ ഇസ്‌ലാം മതവിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാരുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. അമർനാഥ് ത്സായും വിപുൽ അമൃത്‌ലാൽ ഷായും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാമാഖ്യ നാരായൺ സിംഗാണ് സംവിധാനം. 'ദി കേരള സ്റ്റോറി 2' ഇതിനകം തന്നെ പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ നിന്ന് രൂക്ഷമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്.

"വിദ്വേഷത്തിന് ഈ മണ്ണില്‍ സ്ഥാനമില്ല" മുഖ്യമന്ത്രി

'ദി കേരള സ്റ്റോറി' യുടെ തുടർഭാഗത്തോട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. തുടർഭാഗം സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ "വർഗീയ ഭിന്നത" ഉണർത്താനുള്ള മറ്റൊരു ശ്രമമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ശാന്തിയിലും സമാധാനത്തിലും വിഷം കലക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ശക്തികളാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ. ‘ബീഫ്' എന്ന പേരിട്ടത് കൊണ്ട് ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ഒരു ചിത്രത്തിന് പ്രദർശനാനുമതി പോലും നിഷേധിച്ച കാലത്ത് സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നതയും വിദ്വേഷവും പടർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷസൃഷ്‌ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രദർശന അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് എന്നത് ആശ്ചര്യകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

കേരളത്തിനെതിരെ വിദ്വേഷം വിതയ്ക്കാനും നമ്മുടെ മതനിരപേക്ഷ പാരമ്പര്യത്തെ അവഹേളിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട “ദി കേരള സ്റ്റോറി” എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്ത ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

