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തട്ടിപ്പുകാരുടെ കെണിയിൽ വീഴാൻ നൂറു ശതമാനം സാധ്യത! ജഗന്നാഥ പുരിയിലേക്ക് പോകുന്നവരാണോ? ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഈ വർഷം ജൂലൈ 16 ന് ആരംഭിച്ച ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര ജൂലൈ 24 വരെ നടക്കും. ഈ സമയത്ത്, പുരി ആത്മീയതയുടെയും സംസ്‌ക്കാരത്തിൻ്റെയും ഭക്തിയുടെയും ഒരു ഊർജ്ജസ്വലമായ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു.

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ജഗന്നാഥ പുരിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 17, 2026 at 5:34 PM IST

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ഡിഷയിലെ പുരിയിൽ നടക്കുന്ന ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും പവിത്രവുമായ മതോത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും ഈ മനോഹരമായ ആഘോഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരും തീർഥാടകരും എല്ലാ വർഷവും ഈ തീരദേശ നഗരത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു. ഈ വർഷം ജൂലൈ 16 ന് ആരംഭിച്ച ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര ജൂലൈ 24 വരെ നടക്കും. ഈ സമയത്ത്, പുരി ആത്മീയതയുടെയും സംസ്‌ക്കാരത്തിൻ്റെയും ഭക്തിയുടെയും ഒരു ഊർജ്ജസ്വലമായ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു.

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രഥയാത്ര വെറുമൊരു മതപരമായ ഘോഷയാത്രയല്ല, മറിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും വ്യാപകമായ പൊതുജനപങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെയും ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ ബന്ധത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ്. ഈ അതുല്യമായ അനുഭവമാണ് എല്ലാ വർഷവും തീർഥാടകരെയും വിനോദസഞ്ചാരികളെയും പുരിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാ...

ജഗന്നാഥ് പുരിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക

  • എല്ലാ വർഷവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സുഗമമായ ഒഴുക്കും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ ഒഡിഷ സർക്കാരും ക്ഷേത്ര ഭരണകൂടവും കർശനമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ, ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നിയുക്ത ദർശന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നു. സന്ദർശകർ സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുകയും തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും വേണം.
  • പ്രധാന ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ആർക്കും രഥയാത്ര കാണാനും ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെ വലിയ രഥങ്ങൾ വലിക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കാനും കഴിയും.
  • ജൂലൈ മാസത്തിൽ പുരിയിൽ പൊതുവെ ചൂടും ഈർപ്പവും ആയിരിക്കും. ദിവസം മുഴുവൻ വലിയ ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടുന്നതിനാൽ, ആശ്വാസത്തിനായി നേരിയ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഉത്സവകാലത്ത് സന്ദർശകർ കുടിവെള്ളം കരുതുകയും ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തുകയും വേണം.
  • രഥയാത്രയിൽ ചില വസ്‌തുക്കൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള നിരോധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശകർ ബെൽറ്റുകൾ, പഴ്‌സുകൾ, ബാഗുകൾ തുടങ്ങിയ തുകൽ വസ്‌തുക്കൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ക്യാമറകൾ, മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
  • സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ, ഉത്സവകാലത്ത് ഗ്രാൻഡ് റോഡും ചുറ്റുമുള്ള നിരവധി തെരുവുകളും വാഹന രഹിത മേഖലകളായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്ദർശകർ നിയുക്ത പാർക്കിങ് ഏരിയകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള ഗതാഗത വഴിതിരിച്ചുവിടലുകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും വേണം.
  • പ്രത്യേകിച്ച് രഥയാത്രയുടെ സമയത്ത് പുരി അവിസ്‌മരണീയമായ ഒരു ഭക്ഷണാനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തരെ ആകർഷിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രശസ്‌തമായ "മഹാപ്രസാദ്" ആണ് ഒരു പ്രധാന ആകർഷണം.
  • മഹാപ്രസാദിന് പുറമേ, സന്ദർശകർക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന പരമ്പരാഗത ഒഡിയ വിഭവങ്ങളും പ്രാദേശിക ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും ആസ്വദിക്കാം. തെരുവ് ഭക്ഷണ സ്‌റ്റാളുകൾ മുതൽ പ്രാദേശിക ഭക്ഷണശാലകൾ വരെ, ഒഡിഷയുടെ സമ്പന്നമായ ഭക്ഷണ സംസ്‌ക്കാരം പര്യവേഷണം ചെയ്യാൻ നഗരം നിരവധി അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു.
  • ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമുള്ള സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനാൽ, പുരിയിലെ ഹോട്ടലുകളും ഗസ്‌റ്റ് ഹൗസുകളും പലപ്പോഴും ആഴ്‌ചകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെടും. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ താമസ സൗകര്യം എത്രയും വേഗം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം.
  • ബജറ്റ് ഹോട്ടലുകൾ, ഗസ്‌റ്റ് ഹൗസുകൾ, ക്ഷേത്ര പരിസരത്തിനടുത്തുള്ള ധർമ്മശാലകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ നഗരം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ സുഖകരമായ താമസം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ബീച്ച് ഫ്രണ്ട് ഹോട്ടലുകളും ആഡംബര റിസോർട്ടുകളും തെരഞ്ഞെടുക്കാം.
  • നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനത്തിനായി കുറഞ്ഞത് 2-3 ദിവസമെങ്കിലും മാറ്റിവയ്ക്കുക. കൂടാതെ ഏത് പൂജയ്ക്കും അംഗീകൃത പുരോഹിതന്മാരെയോ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയെയോ എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുക.
  • വിഐപി ദർശനം നൽകാമെന്നോ ശ്രീകോവിലിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശനം നൽകാമെന്നോ അവകാശപ്പെടുന്ന നിരവധി പ്രാദേശിക പുരോഹിതന്മാരെയോ ഏജൻ്റുമാരെയോ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ തട്ടിപ്പുകാരുടെ കെണിയിൽ വീഴരുത്.
  • ക്ഷേത്രത്തിന് പുറമെ, പുരി കടൽത്തീരം, ഗുണ്ടിച്ച ക്ഷേത്രം, അടുത്തുള്ള കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം (ഏകദേശം 35 കിലോമീറ്റർ അകലെ), ചിലിക തടാകം എന്നിവയും നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം.

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JAGANNATH RATH YATRA PURI
ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര 2026
RATH YATRA INSTRUCTION TO TRAVELLER
PURI RATH YATRA INSTRUCTION
JAGANNATH RATH YATRA PURI ODISHA

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