കൈകാലുകള്‍ ദുരന്തം കവര്‍ന്നു; തളരാത്ത മനസും കൈവിടാത്ത ആത്മവിശ്വാസവും, സ്വര്‍ണ മെഡലുകള്‍ വാരിക്കൂട്ടിയ അമ്പെയ്‌ത്തുകാരി

അഞ്ചാമത്തെ വയസില്‍ വൈദ്യുതി ലൈന്‍ വീണ് അപകടം, ആശ്രമത്തില്‍ ജീവിതം, പരിശീലനം രാജ്യത്തെ പേരുകേട്ട അക്കാദമിയില്‍ അറിയാം പായല്‍ നാഗിനെക്കുറിച്ച്.

No Arms, No Legs, No Limits: Odisha’s Payal Nag Scripts History As World’s First Armless And Legless Archer (ETV Bharat)
ഭുവനേശ്വര്‍: എല്ലാമുണ്ടായിട്ടും ഒന്നുമില്ലെന്ന് പരാതിയും പരിഭവവും പറയുന്ന ഒട്ടവധി പേരെയാണ് നാം ദിവസവും കാണാറുള്ളത്. ഇല്ലായ്‌മയോര്‍ത്ത് വ്യസനിക്കാതെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ മുന്നേറാമെന്നാണ് നേക്കേണ്ടത്. ഇല്ലായ്‌മയെന്ന പരാതികളുടെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടഴിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാതൃകയായ ഒരു കൊച്ചുമിടുക്കിയുണ്ട്.

അങ്ങ് ഭുവനേശ്വറില്‍, ഉന്നം നോക്കി തൊടുത്ത് വിട്ടാല്‍ ലക്ഷ്യം തെറ്റാതെ കറക്‌റ്റ് പോയിന്‍റില്‍ തറയ്‌ക്കും അമ്പ്. എന്നാല്‍ തൊടുത്ത് വിടാന്‍ കൈയും കാലുമില്ലെന്നതാണ് ഈ 17കാരിയെ മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തയാക്കുന്നത്.

അതേ, പറഞ്ഞുവന്നത് ഒഡിഷ ബാലഗീര്‍ സ്വദേശിയായ പായല്‍ നാഗിനെ കുറിച്ചാണ്. പ്രതിബന്ധങ്ങളെ സധൈര്യം നേരിട്ട പതിനേഴുകാരി. കായിക ലോകത്തെ ഈ മുന്നേറ്റം തികച്ചും അസാധാരണമാണ്. ചിലപ്പോഴേക്കെ അമാനുഷികവും. തന്‍റെ വൈകല്യത്തെ കുറവായി കാണാതെ അതൊരു ധൈര്യമായി കണ്ടതാണ് ഇവളെ അമ്പെയ്‌ത്തിലെ വില്ലാളിയാക്കിയത്.

ദേശീയ പാരാ ആര്‍ച്ചറി മത്സരത്തില്‍ രണ്ട് സ്വര്‍ണ മെഡലുകള്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ പായലിനായി. ഇതോടെ അവള്‍ അമ്പെയ്‌ത്തിലെ പുലിക്കുട്ടിയായി. മാത്രമല്ല ഒഡിഷയെ ദേശീയ ഗെയിംസിന്‍റെ നെറുകയിലെത്തിച്ചതും പായലാണ്. മത്സരങ്ങള്‍ക്കിറങ്ങുമ്പോള്‍ ശരീരം ഒരു വെല്ലുവിളിയാകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതെല്ലാം മാറ്റിവച്ച് ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് പായല്‍ മുന്‍തൂക്കം നല്‍കി. ഈയൊരു ദൃഢ നിശ്ചയം തന്നെയാണ് പായലിനെ അമ്പെയ്‌ത്തിലെ കൊടുമുടിയേറ്റിയതും.

ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ച ദുരന്തം: ജന്മനാ ശാരീരികമായി യാതൊരു പ്രശ്‌നങ്ങളും പായലിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തശ്ശിയും അടങ്ങുന്നതാണ് പായലിന്‍റെ കുടുംബം. ജീവിത മാര്‍ഗത്തിനായി ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള്‍ ജോലിക്കായി ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ റായ്‌പൂരിലേക്ക് പോയകാലം. കുട്ടി പായലിന് അന്ന് പ്രായം അഞ്ച് വയസ്. മാതാപിതാക്കള്‍ പോയതോടെ മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പമായി പായല്‍ പിന്നീട്. അങ്ങിനെ ദിവസങ്ങള്‍ കഴിച്ച് കൂട്ടവേയാണ് ആ ദുരന്തം പായലിന്‍റെ ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചത്.

സാധാരണ പോലെ മുറ്റത്ത് കളിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന പായലിന് മേല്‍ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി വൈദ്യുതി തൂണ്‍ വന്നുപതിച്ചു. 11,000 വോൾട്ട് വൈദ്യുതി ലൈനാണ് നിലംപൊത്തിയത്. ഓടിരക്ഷപ്പെടാന്‍ പോലും കഴിയാത്ത കുട്ടിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. തുടര്‍ന്ന് ഏറെ കാലം ആശുപത്രിയും ചികിത്സയും. അതിനിടെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പായലിന് കൈകാലുകള്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ഏറെ കാലമെടുത്തു.

ചികിത്സകള്‍ക്കെല്ലാം പിന്നാലെ വീണ്ടും ജീവിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു വേദന കൂടി പായലിനെ തേടിയെത്തിയത്. തന്നെ സ്‌നേഹിച്ചും പരിചരിച്ചും കഴിഞ്ഞ മുത്തശ്ശി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. കൈകാലുകള്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിനേക്കാള്‍ വേദനയായിരുന്നു പായലിന് മുത്തശ്ശിയുടെ വിയോഗം. അങ്ങനെ തുണയായ മുത്തശ്ശിയുടെ വിയോഗം അവളെ തീര്‍ത്തും തനിച്ചാക്കി.

As a kid, Payal Nag received appreciation for her paintings, which she made with her mouth (ETV Bharat)

കൈതാങ്ങായി ബാല്‍ഗീര്‍ ഭരണകൂടം: ജീവിതത്തില്‍ തനിച്ചായ പായലിനെ പക്ഷെ ബാലന്‍ഗീര്‍ ഭരണകൂടം കൈ വിട്ടില്ല. പാർവതി ഗിരി ആശ്രമത്തിലേക്ക് മാറ്റി പായലിന് സുരക്ഷിതയിടമൊരുക്കി. മാത്രമല്ല അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും താമസവുമെല്ലാം പാര്‍വതി ഗിരി ഏറ്റെടുത്തു. ദിവസങ്ങള്‍ കടന്നു പോയി. അഭയ കേന്ദ്രത്തിലെ അധ്യാപകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവളിൽ ഒരു അപൂർവ കഴിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. വായില്‍ പെന്‍സില്‍ വച്ച് മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങള്‍ വരച്ച് അവള്‍ ആശ്രമത്തിലെ ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.

വായില്‍ പെന്‍സില്‍ വച്ച് വരച്ചത് നിരവധി ചിത്രങ്ങള്‍ : ചിത്രകലാ അധ്യാപകൻ ദിലീപ് സിങ് ദിയോയുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം പായൽ തൻ്റെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി. അന്നത്തെ ജലവിഭവ സെക്രട്ടറിയും ഇപ്പോൾ ഒഡിഷയുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായ അനു ഗാർഗിൻ്റെ ഛായ ചിത്രവും അവള്‍ വരച്ചു. ചിത്രം സെക്രട്ടറിയുടെ കൈയില്‍ എത്തിയതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ആശംസയും അവളെ തേടിയെത്തി. അതേസമയം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്‌നായിക് റോബോട്ടിക് കൈ ലഭിക്കുന്നതിനായി 9 ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാന്‍ഡ് അനുവദിച്ചു. എന്നാല്‍ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല.

Payal with Odisha chief secretary Anu Garg after presenting her a portrait she sketched (ETV Bharat)

റോബോട്ടിക് കൈ ലഭിക്കാതിരുന്നപ്പോഴും അവള്‍ തളര്‍ന്നില്ല. തൻ്റെ കഴിവുകളെ അവള്‍ വികസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടേയിരുന്നു. ബാലഗീര്‍ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ അവളെ പ്രൊഫഷണൽ ആർച്ചറി പരിശീലനത്തിനായി ജമ്മുവിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെ പായലിൻ്റെ ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ പേരുകേട്ട ആര്‍ച്ചറി അക്കാദമിയില്‍ പരിശീലനം: അധികം വൈകാതെ അമ്പെയ്ത്ത് അവളുടെ ജീവിതമായി മാറി. തൻ്റെ ശാരീരിക കുറവിനെ അവള്‍ അപ്പാടെ മറന്നു. നല്ലൊരു അമ്പെയ്ത്ത്കാരിയായി. ഇന്ന് കത്രയിലെ ശ്രീ മാതാ വൈഷ്ണോ ദേവി ഷ്രൈൻ ബോർഡ് ആർച്ചറി അക്കാദമിയിൽ പായൽ പരിശീലനം നേടുകയാണ്. രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പരിചയ സമ്പന്നരായ അമ്പെയ്ത്ത് വിദഗ്‌ധരിൽ ചിലർ അവളെ പരിശീലിപ്പിക്കാന്‍ എത്തുന്നുമുണ്ട്.

ഏകദേശം 11 മണിക്കൂര്‍ അവള്‍ പരിശീലനത്തിനായി സമയം നീക്കി വച്ചു. അടുത്തിടെ ജയ്‌പൂരിൽ നടന്ന കൈകളില്ലാത്തവരുടെ ആറാമത് ദേശീയ പാരാ ആർച്ചറി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അവള്‍ പങ്കെടുത്തു. 2024 പാരാലിമ്പിക്‌സിൽ അമ്പെയ്ത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മെഡൽ ജേതാവായ ശീതൾ ദേവിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി പായല്‍ കിരീടവും നേടി.

Payal Nag addressing her schoolmates (ETV Bharat)

എൻ്റെ വൈകല്യമാണ് എൻ്റെ ധൈര്യം: എൻ്റെ വൈകല്യമാണെനിക്ക് ധൈര്യം പകരുന്നതെന്ന് പായല്‍ പറഞ്ഞു. "എനിക്ക് കൈകളും കാലുകളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ ഏര്‍പ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ വൈകല്യം എനിക്ക് ധൈര്യം നൽകുന്നു. അത് എൻ്റെ ശക്തിയാക്കി മാറ്റാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു" പായൽ പുഞ്ചിരിയോടെ പറയുന്നു.

തൻ്റെ വിജയത്തിന് കാരണം പരിശീലകൻ കുൽദീപ് വേദ്വാനാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി അദ്ദേഹം നിര്‍മ്മിച്ച ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് തന്‍റെ പരിശീലനം. പായലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം വ്യക്തമാണ്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും പാരാലിമ്പിക്‌സിലും രാജ്യത്തിനായി സ്വര്‍ണ മെഡല്‍ നേടണമെന്നാണ് വലിയ ആഗ്രഹമെന്ന് പായല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ദൃഢനിശ്ചയം ശക്തമാണെങ്കിൽ മനുഷ്യാത്മാവിന് എന്തും നേടാൻ കഴിയും. ഞാൻ മറികടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം" തായ്‌ലൻഡിൽ നടക്കുന്ന ലോക റാങ്കിങ് ടൂർണമെൻ്റിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന പായൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. 2026ലെ ടോക്കിയോ പാരാ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസും 2028ലെ പാരാലിമ്പിക്‌സുമാണ് ഇനി പായലിന്‍റെ ലക്ഷ്യം.

പ്രശംസിച്ച് പരിശീലകർ: ദേശീയ തലത്തിലെ മുൻനിര കളിക്കാരെ അവള്‍ ഇതിനകം മറികടന്നുവെന്ന് പരിശീലകന്‍ കുൽദീപ് വേദ്വാന്‍ പറഞ്ഞു. "അവളുടെ പ്രകടനം എല്ലാ ദിവസവും മെച്ചപ്പെടുന്നു. ദേശീയ തലത്തിലെ മുൻനിര കളിക്കാരെ അവൾ ഇതിനകം മറികടന്നു. അടുത്തിടെ ദുബായ്‌യിൽ നടന്ന യൂത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ അവളുടെ പ്രകടനം അസാധാരണമായിരുന്നു. പാരാലിമ്പിക്‌സിലും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ഇന്ത്യയ്ക്കായി മെഡലുകൾ നേടാൻ അവൾക്ക് കഴിവുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പായലിൻ്റേത് അസാധാരണമായ യാത്രയാണെന്ന് ബലാൻഗീർ ജില്ലാ സ്‌പോർട്‌സ് ഓഫിസർ പരാശർ ബാഗ് പറഞ്ഞു. “അവരുടെ വായ് കൊണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് മുതൽ ദേശീയ സ്വർണ മെഡലുകൾ നേടുന്നത് വരെയുള്ള പായലിൻ്റെ യാത്ര അസാധാരണമാണ്. ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സംസ്ഥാന സർക്കാരും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവർക്ക് പരിശീലനവും പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്” ബാഗ് പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

