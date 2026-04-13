അതിര്ത്തി കാക്കാൻ വിഷപാമ്പുകളും മുതലകളും, വമ്പൻ നീക്കവുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയെന്ന് വിമര്ശനം
ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് നദീതീര അതിർത്തിയിൽ വിഷപാമ്പുകളെയും മുതലകളെയും വിന്യസിക്കാനുള്ള നിര്ണായക തീരുമാനവുമായി കേന്ദ്രം. മനുഷ്യ ജീവന് ഭീഷണിയെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകരും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും...
Published : April 13, 2026 at 4:19 PM IST
ഗൗതം ദെബ്രോയ്
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് നദീതീര അതിർത്തിയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും കള്ളക്കടത്തും തടയാൻ പാമ്പുകളും മുതലകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉരഗങ്ങളെ വിന്യസിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കത്തെ പരിസ്ഥിതി-മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഇത് 1972-ലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം പോലുള്ള നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയോ പരിസ്ഥിതി വനം മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയോ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെയോ അനുമതിയില്ലാതെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ നടപടി അങ്ങേയറ്റം വിവേകശൂന്യമാണെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. ജനവാസ മേഖലകൾക്ക് സമീപം പാമ്പുകളെപ്പോലെയുള്ള ഉരഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാകുമെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 60 ശതമാനമെങ്കിലും നദീതീര പ്രദേശങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. പാമ്പുകളെയും മുതലകളെയും വിന്യസിക്കുന്നതോടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ കടുത്ത ഭീഷണിയിലാകും," ബംഗ്ലാർ മനാബാധികാർ സുരക്ഷാ മഞ്ചിൻ്റെ (MASUM) സെക്രട്ടറി കിരിതി റോയ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, ഡോക്ടർമാർ, അഭിഭാഷകർ എന്നിവരുടെ സംഘടനയാണ് MASUM. "വിഷപാമ്പുകൾ എപ്പോഴും മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇത് വ്യക്തമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ്," റോയ് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പുതിയ നീക്കം
പരമ്പരാഗത വേലി കെട്ടാൻ കഴിയാത്ത ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയിലെ 175 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന നദീതീരങ്ങളിലും ചതുപ്പുനിലങ്ങളിലും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഉരഗങ്ങളെ വിന്യസിക്കാനാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആലോചിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ നൽകിയ നിർദേശം അതിർത്തി രക്ഷാസേനയ്ക്ക് കൈമാറിയതായി പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. നദീതീരങ്ങളില് പാമ്പുകളെയും മുതലകളെയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രായോഗികത പരിശോധിക്കാൻ മാർച്ച് 26-ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് രഹസ്യ സന്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരീക്ഷണം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് അതിർത്തികളിലും സമാനമായ നയം സ്വീകരിച്ചേക്കാം.
ഉയരുന്ന ആശങ്കകൾ
നിർദിഷ്ട രീതിയിൽ ഉരഗങ്ങളെ വിന്യസിക്കുന്നത് 1972-ലെ ഇന്ത്യൻ വന്യജീവി (സംരക്ഷണ) നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്ന് പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ഫിറോസ് അഹമ്മദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ സമീപനമല്ല. വന്യജീവികളെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഓരോ വർഗത്തിനും വ്യത്യസ്ത ആവാസവ്യവസ്ഥകളും ആവശ്യങ്ങളുമുണ്ട്. നമുക്ക് അവയെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പിടിച്ച് മറ്റൊരിടത്ത് വിടാൻ കഴിയില്ല," ആരണ്യക് എന്ന സംഘടനയുടെ കൺസർവേഷൻ ഡയറക്ടർ കൂടിയായ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
മുതലകളുടെ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന വിഭാഗമായ 'മഗ്ഗർ' മുതലകൾ 1982 മുതൽ ഐയുസിഎൻ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയാണ്. വനം വകുപ്പിൻ്റെയോ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയോ അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരം നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻ മേഖലയിൽ നിലവിൽ തന്നെ ഉപ്പുജല മുതലകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ കള്ളക്കടത്ത് സജീവമാണെന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി
ആകെ 4096.7 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തിയിൽ 3232.218 കിലോമീറ്ററിൽ വേലി നിർമാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള 858 കിലോമീറ്ററിൽ ഏകദേശം 175 കിലോമീറ്റർ ഭാഗം നദികളും ചതുപ്പുകളും നിറഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെയാണ് ഉരഗങ്ങളെ വിന്യസിക്കാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്. മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം സമാനമായ രീതിയിൽ മെക്സിക്കൻ അതിർത്തിയിൽ മുതലകളെ വിന്യസിക്കുന്ന കാര്യം തമാശയായി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
എന്ത് കൊണ്ട് പാമ്പുകളും മുതലളകളും?
ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയിലെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ പട്ടാളക്കാർക്ക് പകരമല്ല, മറിച്ച് ഒരു അധിക സുരക്ഷാ സംവിധാനമായി പാമ്പുകളെയും മുതലകളെയും ഉപയോഗിക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആലോചിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയിലെ ഏകദേശം 175 കിലോമീറ്റർ ഭാഗം നദികളും ചതുപ്പുനിലങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ്. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗതമായ കമ്പിവേലികൾ നിർമ്മിക്കുക അസാധ്യമാണ്.
വെള്ളത്തിലൂടെയും ചതുപ്പിലൂടെയും രഹസ്യമായി അതിർത്തി കടക്കുന്ന കള്ളക്കടത്തുകാരെയും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെയും പേടിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഉരഗങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ കരുതുന്നു. എല്ലാ സമയത്തും ഓരോ ഇഞ്ചിലും കാവൽ നിൽക്കുക എന്നത് ഇത്തരം ദുർഘടമായ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ സൈനികർക്ക് പ്രായോഗികമല്ല. അതിനാൽ, പാമ്പുകളെപ്പോലെയുള്ള ജീവികൾ അവിടെയുണ്ടെന്ന ഭയം നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
