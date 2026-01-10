ETV Bharat / bharat

'മുല്ലപ്പൂവോ... തങ്കം സാർ അവര്..!' പൊങ്കലിന് പൊന്നും വിലയിലേക്ക് കുതിച്ച് മുല്ലപ്പൂ

കിലോയ്‌ക്ക് 10,000 വരെയാണ് വില. വ്യാപാരികള്‍ മുല്ലപ്പൂവിനെ മണിചിത്രത്താഴിട്ട് പൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. കണ്ണ് തെറ്റിയാൽ ആയിരങ്ങളുടെ നഷ്‌ടമാണ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പൂവിന് കേരളത്തിലും പൊന്നു വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും.

JASMINE RATE JASMINE COMPETING WITH GOLD ROCKET PRICE JAMINE JASMINE RATE PER KG
Representative Image (Canva)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 10, 2026 at 4:11 PM IST

|

Updated : January 10, 2026 at 5:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: അൽപം മുല്ലപ്പൂ തലയിൽ ചൂടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് ആഘോഷം... എന്നാൽ ഇത്തവണ തമിഴ്‌ മങ്കമാർ മുല്ല വാങ്ങാൻ അൽപം വിഷമിച്ചേക്കും. തമിഴ്‌ നാട്ടിൻ്റെ സംസ്ഥാന ആഘോഷമായ പൊങ്കലിന് മുല്ലപ്പൂ വില റോക്കറ്റിൽ കേറി കുതിക്കുകയാണ്. കിലോയ്‌ക്ക് 10,000 വരെയാണ് വില. മുല്ല ഇനി വെറും മുല്ലയല്ല... തങ്കമാണ് തങ്കം.

വില ഉയരുന്നതിന് പിന്നാലെ മുല്ലപ്പൂ ആവശ്യക്കാരായി കള്ളന്മാരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാപാരികള്‍ മുല്ലപ്പൂവിനെ മണിചിത്രത്താഴിട്ട് പൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. കണ്ണ് തെറ്റിയാൽ ആയിരങ്ങളുടെ നഷ്‌ടമാണ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. പ്രശസ്‌തമായ മദ്രാസ് കുടം മുല്ലയ്‌ക്ക് ഇനിയും വില കൂടിയേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മാട്ട് പൊങ്കലും, തൈ പൊങ്കലുമെല്ലാം ഇത്തവണ മുല്ല സാർ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്.

JASMINE RATE JASMINE COMPETING WITH GOLD ROCKET PRICE JAMINE JASMINE RATE PER KG
Representative Image (ETV Bharat)

ദിണ്ടിഗൽ ജില്ലയിലെ നിലക്കോട്ടൈ, വട്ടലക്കുണ്ടു എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത്തവണ കാര്യമായ വിളവ് ലഭിച്ചില്ല. കാലവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനം പൂക്കൃഷിയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. പൊങ്കൽ ഇങ്ങ് അടുത്തതോടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച വരെ 2,000 രൂപയായിരുന്ന വില ഒറ്റയടിക്ക് ആറിരട്ടി വർധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

JASMINE RATE JASMINE COMPETING WITH GOLD ROCKET PRICE JAMINE JASMINE RATE PER KG
Representative Image (Canva)

അതിരാവിലെയുള്ള കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയെ മുല്ല മൊട്ടുകള്‍ക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതാണ് ക്ഷാമത്തിന് കാരണം. മുല്ലപ്പൂച്ചെടികളിലെ മൊട്ടുകൾ വിരിയാതെ മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയിൽ കരിഞ്ഞുണങ്ങിയതോടെ കർഷകർ വലിയ നഷ്‌ടമാണ് നേരിടുന്നത്. 20 കിലോ വിളവ് ലഭിച്ചിരുന്ന മുല്ലപ്പൂ തോട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ 200 ഗ്രാം പൂക്കൾ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതോടെ പൂ വിപണി ആകെ താറുമാറാവുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പൂ ക്ഷാമം കേരളത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

JASMINE RATE JASMINE COMPETING WITH GOLD ROCKET PRICE JAMINE JASMINE RATE PER KG
Representative Image (ETV Bharat)

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പൂവിന് കേരളത്തിലും പൊന്നു വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓർഡറുകളും കാര്യമായി വരുന്നതിനാൽ മുല്ലപ്പൂക്കൾക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡാണെന്നും നിരവധി വിദേശ കയറ്റുമതി ഓർഡറുകൾ റദ്ദാക്കേണ്ടി വരുന്നതായും വ്യാപാരികള്‍ പറയുന്നു.

JASMINE RATE JASMINE COMPETING WITH GOLD ROCKET PRICE JAMINE JASMINE RATE PER KG
Representative Image (ETV Bharat)

മുല്ലപ്പൂ മൊട്ടുകളും ഡിമാൻഡ് ഏറെയാണ്. ഒരു കിലോഗ്രാം മുല്ലപ്പൂ മൊട്ട് 5,000 മുതൽ 7,500 രൂപ വരെയാണ് വില. മുല്ലയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ പിച്ചിയും കുതിപ്പ് തുടരുന്നുണ്ട്. കിലോഗ്രാമിന് 1,800 രൂപയാണ് വില. നിലവിൽ പല ചെറുകിട വ്യാപാരികളും മുല്ലപ്പൂ എടുക്കുന്നത് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Last Updated : January 10, 2026 at 5:23 PM IST

TAGGED:

JASMINE RATE
JASMINE COMPETING WITH GOLD
ROCKET PRICE JAMINE
JASMINE RATE PER KG
THE HIGH PRICE FOR JASMINE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.