ആരാധനയ്ക്കൊപ്പം ശുചിത്വവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും; ഡൽഹിയിൽ 110 ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങളും 81 കൃത്രിമ കുളങ്ങളും
യമുന നദിയിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലോ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങൾ വിസർജനം ചെയ്യരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത വിശ്വാസികളോട് അഭ്യർഥിച്ചു
Published : September 22, 2026 at 8:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മതവിശ്വാസത്തെയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെയും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഡൽഹി സർക്കാർ വിപുലമായ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഴയതും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതുമായ മതവിഗ്രഹങ്ങൾ, പൂജാസാമഗ്രികൾ എന്നിവ നിർമാർജനം ചെയ്യുന്നതിനും ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വിസർജനത്തിനുമായി പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിലെ 110 ഇടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഗണേശോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങൾ നിമഞ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനായി 81 സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃത്രിമ വിസർജന കുളങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും തുടരുന്നതിനൊപ്പം പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെയും ജലാശയങ്ങളുടെയും ശുചിത്വവും പരിസ്ഥിതിയും സംരക്ഷിക്കണമെന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
വിഗ്രഹങ്ങൾക്കായി 110 ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ
പഴയതോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതോ ആയ വിഗ്രഹങ്ങളും പൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പലരും മരച്ചുവട്ടിലും പാർക്കുകളിലും റോഡരികുകളിലും മറ്റ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസപരമായ വികാരങ്ങളാണ് ഇതിന് പിന്നിലെങ്കിലും ഇത്തരം രീതികൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ ശുചിത്വത്തെയും പരിസ്ഥിതിയെയും ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകാം.
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ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് ഡൽഹി സർക്കാർ 110 സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രത്യേക ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പഴയതും തകർന്നതുമായ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും പൂജാസാമഗ്രികൾക്കും മാന്യമായ രീതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകും. ഇതിലൂടെ വിശ്വാസികൾക്ക് മതപരമായ വികാരങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാകാതെ തന്നെ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൃത്തിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ലഭിക്കും.
ഗണേശ വിഗ്രഹ നിമഞ്ജനത്തിന് 81 കൃത്രിമ കുളങ്ങൾ
ഗണേശോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിഗ്രഹ നിമഞ്ജനത്തിനായി ഡൽഹിയിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 81 കൃത്രിമ വിസർജന കുളങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങൾ നേരിട്ട് നദികളിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നിമഞ്ജനം നടത്തുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
വിസർജന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സുരക്ഷ, ശുചിത്വം, ആവശ്യമായ ലൈറ്റിംഗ്, മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, ഗതാഗത നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
യമുന നദിയിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലോ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങൾ നിമഞ്ജനം ചെയ്യരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത വിശ്വാസികളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. പൂജാസാമഗ്രികൾ, പൂക്കൾ, മാലകൾ തുടങ്ങിയവയും നദികളിലും ജലാശയങ്ങളിലും ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്നും സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ്, ഹാനികരമായ രാസവസ്തു ക്കൾ അടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ, ജലത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ദോഷകരമായ അലങ്കാര വസ്തു ക്കൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം.
13 ജില്ലകളിലും സുരക്ഷയ്ക്കും ശുചിത്വത്തിനും മുൻഗണന
ഗണേശ വിസർജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെ 13 റവന്യൂ ജില്ലകളിലും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തോടെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. വിസർജന കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനൊപ്പം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനും സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വിസർജനത്തിന് ശേഷം വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും നിശ്ചിത നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രകാരം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും സ്ഥലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ ശേഷവും പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ വൃത്തിയായി നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
മതവിശ്വാസവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും പരസ്പരം വിരുദ്ധമല്ലെന്നും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയുള്ള സമീപനത്തിലൂടെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനൊപ്പം നഗരത്തിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെയും ജലാശയങ്ങളുടെയും മേൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദം കുറയ്ക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഡൽഹിയുടെ ശുചിത്വവും പരിസ്ഥിതിയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കേടായ വിഗ്രഹങ്ങളും പൂജാസാമഗ്രികളും നിശ്ചിത ‘വിസർജന/ശേഖരണ പാത്രങ്ങളിൽ’ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കണമെന്നും ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങൾ നിശ്ചിത കൃത്രിമ വിസർജന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രം വിസർജനം ചെയ്യണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി രേഖഗുപ്ത പറഞ്ഞു.“ആരാധനയോടൊപ്പം ഉത്തരവാദിത്തവും” എന്ന സമീപനത്തിലൂടെ മതാചാരങ്ങളും നഗരശുചിത്വവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
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