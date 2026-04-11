അമേരിക്ക-ഇറാൻ ചർച്ചയിൽ മധ്യസ്ഥൻ പാകിസ്ഥാൻ; 'സ്വയം പ്രഖ്യാപിത വിശ്വഗുരുവിനെ' പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ്
പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാനെ നയതന്ത്രപരമായി ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോഴും, എങ്ങനെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇത്തരമൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ നേടിയെടുത്തതെന്ന ചോദ്യവുമായി കോണ്ഗ്രസ്...
Published : April 11, 2026 at 1:14 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കയ്ക്കും ഇറാനും ഇടയിൽ പാകിസ്ഥാൻ മധ്യസ്ഥൻ്റെ റോൾ ഏറ്റെടുത്തതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. 2025 ഏപ്രിലിലെ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് കേന്ദ്രം അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും, അമേരിക്ക എങ്ങനെ പാകിസ്ഥാന് ഇത്തരമൊരു പദവി നൽകിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് ശനിയാഴ്ച ചോദിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട്, "സ്വയം പ്രഖ്യാപിത വിശ്വഗുരുവിൻ്റെ ഹഗ്ളോമസി (കെട്ടിപ്പിടുത്ത നയതന്ത്രം)" പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് പരിഹസിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഗാലിബാഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘവുമായി ചർച്ച നടത്താൻ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിൻ്റ് ജെ.ഡി വാൻസ് പാകിസ്ഥാനിലെത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായിരുന്നു കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ പ്രതികരണം.
ഇസ്ലാമാബാദിൽ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ മേഖലയിൽ ശാശ്വത സമാധാനത്തിന് വഴിതുറക്കുമെന്ന് ലോകം പ്രത്യാശിക്കുന്നതായി എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തുന്ന ഗൗരവകരമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന രീതിയില് അദ്ദേഹം ഒരു പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചു. "പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാനെ നയതന്ത്രപരമായി ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോഴും, എങ്ങനെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇത്തരമൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ നേടിയെടുത്തത്? 2008-ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ പാകിസ്ഥാനെ ഫലപ്രദമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയമല്ലേ?
अमेरिका-ईरान की बैठक आज इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। भारत सहित पूरी दुनिया यह उम्मीद कर रही है कि यह दोनों देशों के बीच एक स्थायी शांति प्रक्रिया की शुरुआत होगी, बस जिसे अपने पड़ोस में इज़रायल की जारी आक्रामकता पटरी से न उतार दे। लेकिन स्वयंभू विश्वगुरु की झप्पी कूटनीति के सार…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 11, 2026
'നമസ്തേ ട്രംപ്', 'ഹൗഡി മോഡി' തുടങ്ങിയ ക്യാമ്പെയ്നുകൾക്ക് ശേഷവും പാകിസ്ഥാന് ഈ പദവി നൽകാൻ അമേരിക്കയെ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ അനുവദിച്ചു? ബ്രിക്സ് പ്ലസ് (BRICS+) അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യ, ഇറാനും യുഎഇയും സൗദി അറേബ്യയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ വഴി സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ നടത്താതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?" തുടങ്ങി ചോദ്യങ്ങള് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ കോണ്ഗ്രസ് ഉന്നയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ 18 മാസമായി ചൈനയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമാണുണ്ടായതെന്നും ജയ്റാം രമേശ് ചോദിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 28-ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മോദി ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിച്ചത് വിവേകശൂന്യമായ നടപടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയും എണ്ണവില വർധനയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പശ്ചിമേഷ്യയിൽ എത്രയും വേഗം സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ജയറാം രമേശ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രണ്ട് ആഴ്ചയായി തുടരുന്ന യുദ്ധവിരാമത്തിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിർണായകമായ അമേരിക്ക-ഇറാൻ ചർച്ചകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നത്.
ഇസ്ലാമാബാദിലെ ചര്ച്ച
ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന നിർണ്ണായകമായ ഒരു നയതന്ത്ര നീക്കത്തിന് പാകിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദ് ഇന്ന് വേദിയാകുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി പശ്ചിമേഷ്യയെ യുദ്ധഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ അമേരിക്ക-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിന് വിരാമമിടാനുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളാണ് ഇന്ന് അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി വാൻസും ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഗാലിബാഫും തമ്മിലുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്.
ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ആരംഭിച്ച സൈനിക നീക്കങ്ങളെത്തുടർന്ന് മേഖല അതീവ വഷളായ നിലയിലായിരുന്നു. ലോകത്തെ 20 ശതമാനത്തോളം ഊർജ്ജം കടന്നുപോകുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതോടെ ആഗോളതലത്തിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയർന്നു. നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാഴ്ചത്തെ താൽക്കാലിക യുദ്ധവിരാമത്തിനിടയിലാണ് ഈ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് മേഖലയിൽ പഴയ സാഹചര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
