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വിദ്യാർഥികളുടെ മരണത്തിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദികള്‍? രണ്ടാം ദിനത്തിലും പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് പാറ്റകള്‍; പിരിഞ്ഞ് പോകണമെന്ന് പൊലീസ്

പ്രകടനത്തിനുള്ള അനുമതി അവസാനിച്ചുവെന്നും സുപ്രീം കോടതി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം ഇപ്പോൾ നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കുമെന്നുമാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിലപാട്.

JANTAR MANTAR CJP PROTEST 2ND DAY Cockroach Janata Party Dharmendra Pradhan NEET paper leaks
Abhijit Deepke (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 21, 2026 at 5:07 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധം രണ്ടാം ദിനവും തുടരുന്നു. സമയപരിധിക്കപ്പുറം പ്രതിഷേധം തുടർന്നതിനാൽ സമരക്കാർ പിരിഞ്ഞ് പോകണമെന്ന ആഹ്വാനവുമായി ഡൽഹി പൊലീസ്.

പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത്, പ്രകടനത്തിനുള്ള അനുമതി അവസാനിച്ചുവെന്നും സുപ്രീം കോടതി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം ഇപ്പോൾ നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കുമെന്നുമാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ പ്രതിഷേധം നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ മരണത്തിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദികളെന്നാണ് സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്‌കെയുടെ ചോദ്യം.

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JANTAR MANTAR CJP PROTEST 2ND DAY COCKROACH JANATA PARTY DHARMENDRA PRADHAN NEET PAPER LEAKS
'Cockroach Janata Party's' protest at Jantar Mantar (ANI)

വിദ്യാർഥി മരണങ്ങളെയും വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തെയും കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടും ഒരു മന്ത്രിക്ക് ഏത് നിയമപ്രകാരമാണ് സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ കഴിയുക എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കുന്നതുവരെ പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നിലപാട്.

സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം പൗരന്മാരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണെന്നും ഇതിന്മേൽ അനാവശ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അഭിജിത് പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം, നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, വിദ്യാർഥി ആത്മഹത്യകൾ തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സമരം.

ഭരണഘടനയ്ക്കും വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം:

ഈ പോരാട്ടം ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെയോ പാർട്ടിയുടെയോ അല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഭരണഘടനയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് അഭിജീത് പറഞ്ഞു. ഇത് കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രകടനമായി കാണരുതെന്നും പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായവും വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളും വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പരിഷ്‌കരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ പല പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്വകാര്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ മനസിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് രാജി വയ്‌ക്കണം എന്ന ഒരൊറ്റ ആവശ്യത്തിലാണ് പ്രസ്ഥാനം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

JANTAR MANTAR CJP PROTEST 2ND DAY COCKROACH JANATA PARTY DHARMENDRA PRADHAN NEET PAPER LEAKS
'Cockroach Janata Party's' protest at Jantar Mantar (ANI)

വെള്ളം, വൈദ്യുതി, സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വിച്ഛേദിച്ചതായി ആരോപണങ്ങൾ:

അതേസമയം പ്രസ്ഥാനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ വെള്ളം, വൈദ്യുതി, മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിതരണം വിച്ഛേദിച്ചുവെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു. വെള്ളം, ശൗചാലയ സൗകര്യങ്ങൾ പോലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് അഭിജീത് ദീപ്കെ പറഞ്ഞു.

പ്രക്ഷോഭകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, സൗകര്യങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ച് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പൊലീസ് നിഷ്‌പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കണം

JANTAR MANTAR CJP PROTEST 2ND DAY Cockroach Janata Party Dharmendra Pradhan NEET paper leaks
cockroach janata party protest (ETV Bharat)
cockroach janata party protest at Jantar Mantar (ETV Bharat)

പൊലീസ് നിഷ്‌പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അഭിജിത് ദീപ്കെ അഭ്യർഥിച്ചു. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാനല്ല, ഭരണഘടനയും പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലാണ് പൊലീസ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭരണഘടനയും പൗരാവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

വിദ്യാർഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും ശബ്‌ദങ്ങൾ സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ, പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിലെ സുതാര്യത, വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ എന്നിവയാണ്.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എത്തുന്നു

ഡൽഹിയ്‌ക്ക് പുറമെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ, ഉദ്യോഗാർഥികൾ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദിവസം മുഴുവൻ, ജന്തർ മന്തറിൽ വിവിധ പ്രഭാഷകർ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും തങ്ങളുടെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവക്കുകയാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കുന്നതുവരെ തങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭം തുടരുമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നിലപാട്. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ, പേപ്പർ ചോർച്ച, വിദ്യാർഥി ആത്മഹത്യകൾ എന്നിവയുടെ ഉത്തരവാദികളെ കണ്ടെത്താതെ പ്രതിഷേധം അവസാനിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നു.

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TAGGED:

JANTAR MANTAR CJP PROTEST 2ND DAY
COCKROACH JANATA PARTY
DHARMENDRA PRADHAN
NEET PAPER LEAKS
JANTAR MANTAR CJP PROTEST 2ND DAY

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