ജൂലൈയിൽ സാധാരണയേക്കാൾ 12% മഴ കുറവ് , എൽ നിനോ വർഷത്തിൽ മഴ കുറയില്ല; പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി പിഎംഒ
കാലവർഷത്തിലെ മഴയുടെ 30 ശതമാനത്തിലധികം ജൂലൈയിൽ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ സ്ഥിതിഗതികൾ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
Published : July 8, 2026 at 3:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മഴ ലഭ്യത 12 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞുവെന്നും ജൂലൈ ആദ്യവാരം സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചതായും എൽ നിനോ വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഖാരിഫ് വിളകളുടെ സീസണിൻ്റെ പുരോഗതിയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ മറ്റ് മേഖലകളിൽ എൽ നിനോയുടെ സ്വാധീനവും കണക്കിലെടുത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച തയ്യാറെടുപ്പ് നടപടികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ. മിശ്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതതല അവലോകന യോഗം ചേർന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ കൃഷി, വൈദ്യുതി, സഹകരണം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, ആരോഗ്യം, കുടുംബക്ഷേമം, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ, മൃഗസംരക്ഷണം, ഗ്രാമവികസനം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, കാർഷിക ഗവേഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐ.എം.ഡി), ഇൻഫർമേഷൻ & ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്, ഉപഭോക്തൃകാര്യം, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ, വളങ്ങൾ, കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പതിനഞ്ചിലധികം മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാരും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.
യോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ (IMD) ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജൂൺ മുതൽ ജൂലൈ 7 വരെയുള്ള മഴയുടെ സ്ഥിതി അവതരിപ്പിച്ചു. അതേസമയം അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ രാജ്യത്തെ മൺസൂൺ കവറേജിൻ്റെ അവസ്ഥയെയും എൽ നിനോയുടെ ആഘാതത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകി. ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ മൺസൂൺ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ ഏകദേശം 10 ദിവസത്തെ കാലതാമസം ഉണ്ടായി.
എന്നിരുന്നാലും ജൂലൈ 7 വരെയുള്ള മഴയോടെ,ഇന്ത്യയിലാകെ മഴ ലഭിച്ചത് 12 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ജൂലൈ ആദ്യ ആഴ്ച സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴക്കുള്ള സാധ്യത കാണിക്കുന്നു. ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ ദുർബലമായതോ മിതമായതോ ആയ രീതിയിൽ എൽ നിനോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പിഎംഓ യുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ജൂലൈയിൽ മഴകാലത്ത് 30 ശതമാനത്തിലധികം മഴ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ കാലാവസ്ഥ സ്ഥിതി തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും പ്രസ്താ വനയിൽ പറയുന്നു. ഖാരിഫ് സീസണിൽ എൽ നിനോയുടെ സ്വാധീനത്തെകുറിച്ച് കേന്ദ്ര കൃഷി സെക്രട്ടറി വിശദമായ ഒരു അവതരണം നടത്തി.
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മഴ, ജല സംഭരണം, വിള വിതയ്ക്കൽ, ഉൽപാദന ലഭ്യത, വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഉയർന്നുവരുന്ന കീട-രോഗ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും സമയബന്ധിതമായ തീരുമാനമെടുക്കലും അടിയന്തര പ്രതികരണവും സാധ്യമാക്കുന്നതിനും വിള കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ഗ്രൂപ്പും സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ആഴ്ച തോറും യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നു.
262 പിന്നാക്ക ജില്ലകൾക്കായി ജില്ലാ കാർഷിക കണ്ടിജൻസി പ്ലാനുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയിലെ എൽ നിനോ അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ജില്ലകളിലെ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഇനങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും കാരണം മഴയുടെ കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വർഷങ്ങളായി ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപാദനം നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെന്നും എടുത്തുകാണിച്ചു. മാക്രോ, മൈക്രോ തലങ്ങളിൽ ഉണങ്ങിയ കാലിത്തീറ്റ, പച്ചപ്പുല്ല്, കന്നുകാലി തീറ്റ എന്നിവയുടെ ലഭ്യത വിലയിരുത്താൻ മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജില്ലകളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും നിലവിലെ സ്ഥിതി സുസ്ഥിരമാണെന്നും കുടിവെള്ള, ശുചിത്വ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ദുർബല ജില്ലകളിൽ സൂക്ഷ്മതല ആസൂത്രണവും നിരീക്ഷണവും വകുപ്പ് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെയും ജലസംഭരണിയുടെയും അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പ് നിലപാട് പങ്കിട്ടു.
നിലവിലെ സ്ഥിതി സുസ്ഥിരമായിരുന്നെങ്കിലും, സീസണിലുടനീളം നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും റിസർച്ചിൽ പറയുന്നു. ഉഷ്ണ തരംഗങ്ങൾ, ഉയർന്ന ഈർപ്പം, ഡെങ്കിപ്പനി എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. താഴെ തട്ടിൽ വരെ മുന്നറിയിപ്പുകളുടെയും മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങളുടെയും ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
അരി, ഗോതമ്പ്, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലയുടെയും ശേഖരണ പര്യാപ്തതയുടെയും സ്ഥിതി ഉപഭോക്തൃ കാര്യ വകുപ്പ് പങ്കിട്ടു. റാബിക്ക് മതിയായ ലഭ്യതയും സാധ്യതയുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും വളം വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആവശ്യവസ്തുക്കളുടെയും വളങ്ങളുടെയും മാക്രോ, മൈക്രോ ലഭ്യത നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കാൻ രണ്ട് വകുപ്പുകളെയും അറിയിച്ചു.
വീക്ഷിത് ഭാരത്-ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ്റെ കീഴിൽ ജൂലൈ 1 മുതൽ ആരംഭിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് വിശദീകരിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള വിത്ത് ഇനങ്ങളുടെ വ്യാപനം കാർഷിക ഗവേഷണ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പങ്കിട്ടു. അതേസമയം ഉത്പാദനത്തിൻ്റെയും ലഭ്യതയുടെയും അവസ്ഥ വൈദ്യുതി വകുപ്പും പുറത്ത് വിട്ടു.
മൊത്തത്തിലുള്ള സാഹചര്യം തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് കാലാവർഷം ദുർബലമായ ജില്ലകളിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം വിലയിരുത്തണമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി പരിഹരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മന്ത്രാലയങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് അടുത്ത ഏകോപനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങളിലെയും വകുപ്പുകളിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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