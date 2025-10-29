ബിഹാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025; മൊകാമയില് പോരാട്ടം ഗുണ്ടാത്തലവന്മാര് തമ്മില്
പട്നയുടെ കിഴക്കായാണ് മൊകാമ നിയമസഭ മണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇക്കുറി രണ്ട് ഗുണ്ടാത്തലവന്മാരാണ് മുഖാമുഖം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.
By Dev Raj
Published : October 29, 2025 at 9:59 AM IST|
Updated : October 29, 2025 at 10:49 AM IST
പട്ന/മൊകാമ: മൊകാമ എന്ന വാക്കും ഉര്ദു വാക്ക് മുകാം എന്ന വാക്കും തമ്മില് കേവലം ഉച്ചാരണത്തിലെ സമാനതകള് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. മുകാം എന്നാല് സ്ഥാനം, നില്ക്കുന്നയിടം എന്നൊക്കെയാണ് അര്ത്ഥം. പട്നയില് നിന്ന് 90 കിലോമീറ്റര് അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ മണ്ഡലം പേശീബലത്തിന്റെ പേരിലാണ് ശ്രദ്ധേയം. ഇവിടെ ഗുണ്ടാത്തലവന്മാര് തങ്ങളുടെ കായിക കരുത്ത് അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കരുതുന്നു. ഇവിടെ അധികാരം ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ മാത്രമല്ല നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് മറിച്ച് തെരുവുകളിലുമാണ്.
ഒരു ത്രില്ലര് ചിത്രം കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചകള്. ഗംഗാ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലം അതീവ ഫലഭൂയിഷ്ഠമാണ്. ഇവിടെ ഗോതമ്പും പയറു വര്ഗങ്ങളുമെല്ലാം വന്തോതില് വിളയുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടായി കരുത്തരായ പലര്ക്കും ജന്മം നല്കിയ നാട് കൂടിയാണിത്. ചിലര് മറ്റ് പലരുടെയും തലയ്ക്ക് മീതേ കൂടി പടര്ന്ന് പന്തലിച്ച് ബിഹാറിനുമപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചു. എംഎല്എയും എംപിമാരുമായി.
ഛോട്ടാ സര്ക്കാര് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഞ്ച് തവണ നിയമസഭാ സമാജികനായ ആനന്ദ് സിങ്(58), മുന് എംപി സൂരജ് ഭാന് സിങ് അഥവാ ദാദ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂരജ് സിങ് എന്നിവര് തമ്മിലാണ് നിയമസഭയിലേക്കുള്ള മത്സരം. 2000 മുതല് 2005 വരെ മൊകാമയെ നിയമസഭയില് ഒരു പാര്ട്ടിയുടെയും പിന്തുണയില്ലാത്ത പ്രതിനിധീകരിച്ച ആള് കൂടിയാണ് സൂരജ് സിങ്. എന്നാല് ഈ മത്സരം ജനങ്ങളെ അതീവ സങ്കടത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ബാലറ്റുകള് എപ്പോഴാണ് ബുള്ളറ്റുകളായി വഴി മാറുന്നത് എന്ന ആശങ്കയിലാണവര്. കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ട് പോലെ ഈ ഭൂമി ചോര കൊണ്ട് ചുവക്കുമോ എന്ന് അവര് ഭയക്കുന്നു.
2008ല് ഒരു കൊലപാതകത്തില് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് സൂരജിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കുന്നതില് നിന്ന് വിലക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഇയാള് ഭാര്യ വീണ ദേവിയെ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദള് ടിക്കറ്റില് മൊകാമയില് നിന്ന് മത്സരിപ്പിച്ചു. ഇവര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിറന്ന നാട് നിലനിര്ത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഇയാള് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇയാള് രാഷ്ട്രീയ ലോക്ജനശക്തി പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ പാര്ട്ടിയിലേക്ക് ചേക്കേറി.
ഏറെ യാദൃശ്ചികമെന്ന് പറയട്ടെ ഈ മണ്ഡലത്തിലെ നിലവിലെ എംഎല്എ ആനന്ദിന്റെ ഭാര്യ നീലം ദേവിയാണ്. 2022 ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് ആര്ജെഡി ടിക്കറ്റിലാണ് ഇവര് ഇവിടെ ജനവിധി തേടിയത്. ആനന്ദ് എകെ 47 തോക്കും ഗ്രനേഡും ആയുധങ്ങളും മറ്റും കൈവശം വച്ചതിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതും ഭാര്യ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായതും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും. തൊട്ടടുത്ത മണ്ഡലമായ ബാര്ഹിലെ ലദ്മ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഇയാളുടെ കുടുംബ വീട്ടില് നിന്നാണ് ആയുധങ്ങള് കണ്ടെത്തിയത്. പട്ന ഹൈക്കോടതി ഇയാളെ 2024ല് കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. ഇതോടെ ഇയാള് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ജനതാദള് യൂണൈറ്റഡ് (ജെഡിയു)വില് നിന്നാണ് ഇയാള് ജനവിധി തേടുന്നത്.
സൂരജും ആനന്ദും തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയ്ക്ക് 2000മുതലുള്ള കഥയുണ്ട്. അന്നാണ് സൂരജ് ആനന്ദിന്റെ മുത്ത സഹോദരനും രണ്ട് തവണ എംഎല്എയുമായിരുന്ന ദിലീപ് കുമാര് സിങിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ദിലീപ് കുമാര് റാബ്രി ദേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആര്ജെഡി സര്ക്കാരിലെ ഒരു മന്ത്രിയുമായിരുന്നു. ദിലീപ് കുമാര് പിന്നീട് നിയമസഭാ കൗണ്സിലിലെ അംഗമായി. 2006ല് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്ന്ന് അന്തരിക്കുകയും ചെയ്തു.
1990കളില് ദിലീപിന്റെ തണലില് അധോലോക നേതാവായി വളര്ന്ന് വന്ന ആളാണ് സൂരജ്. പിന്നീട് ഇയാള്ക്കെതിരെ തിരിയുകയും 2000 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് അയാള്ക്കെതിരെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി മത്സരിച്ച് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.
2005ല് ഇതേ സീറ്റ് തിരികെ പിടിച്ച് ആനന്ദ് പകരം വീട്ടി. അതിന് ശേഷം അയാള് ഈ മണ്ഡലം ആര്ക്കും വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. എന്നാല് സൂരജാകട്ടെ ഇയാളുടെ എതിരാളികളെ എന്നും പിന്തുണച്ച് പോന്നു. 2022ലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് ആനന്ദിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കെതിരെ ഗുണ്ടാനേതാവ് നളിനി രഞ്ജന് സിങ് എന്ന ലാലന് സിങിന്റെ ഭാര്യ സോനം ദേവിയെ പിന്തുണച്ചു.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര മൊകാമയില് അധികാരം കൈയ്യടക്കി വച്ചിരുന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളും വന്കിട ജന്മിമാരും ഗുണ്ടാനേതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഉപയോഗിക്കാന് തുടങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ച് പഴമക്കാര് ഓര്ത്തെടുക്കുന്നു.
മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും രണ്ട് തവണ എംഎല്എയും ആയിരുന്ന ഒരു നേതാവ് ദിലീപിനെയും ദുലാര് ചന്ദ് യാദവിനെയും പോലുള്ളവരെ ഊട്ടി വളര്ത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവര് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ രുചി തേടി.
സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്തോട് ഏറെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലമാണ് മൊകാമ. എന്നാല് ഇവിടെയുള്ള ഉള്പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക അതീവ ദുഷ്കരമാണ്. ഇവിടം ഗുണ്ടകളുടെ വിളനിലമാണ്. അവ എല്ലാം മോശം സ്ഥലങ്ങളായാണ് കരുതുന്നത്. കര്ഷകര്ക്ക് ഇവിടെ കൃഷി അസാധ്യമാണ്. അവ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിന് ബദലായി 1970കളില് വിള സംരക്ഷിക്കാനായി ഒരു സംഘം ഗുണ്ടകളും ഉയര്ന്നു വന്നുവെന്ന് പ്രാദേശിക പത്രപ്രവര്ത്തകനായ ബിരേന്ദ്ര കുമാര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മൊകാമയിലെ സര്ക്കാര് മന്ദിരങ്ങളില് നിന്ന് കേവലം വിളിപ്പാടുകള് മാത്രം അകലെയുള്ള സൂരജ് അടക്കമുള്ള നിരവധി ഗുണ്ടകളുടെ ഉദയവും വളര്ച്ചയും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കടന്ന് വരവുമൊക്കെ താന് അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. മൊകാമയിലെ ഒരു കോണ്ഗ്രസ് നേതാവാണ് ഇവരെ ഊട്ടി വളര്ത്താന് ആരംഭിച്ചത്. എന്നാല് ഇവര് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നാല് തങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരികളെ തള്ളി അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാന് അവര് ശ്രമിക്കുമെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചേയില്ല. അയാള് വളര്ത്തിയ ദിലീപ് അതായത് ആനന്ദിന്റെ മുത്ത സഹോദരന് 1990ല് ജനതാദള് ടിക്കറ്റില് മത്സരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്ന് ആ കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് നിശ്ചയിച്ചു. അതിനായി സുരാജ് ഭാനെ വളര്ത്താന് തുടങ്ങി. 2000ത്തില് സൂരജ് ഭാനെ തോല്പ്പിച്ച് അയാള് സ്വതന്ത്രനായി വിജയിച്ചു. പിന്നീട് നടന്നതെല്ലാം ചരിത്രമാണ്. ഇനിയും എഴുതി മുഴുമിപ്പിക്കാത്ത ചരിത്രം-ബീരേന്ദ്ര കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മണ്ഡലത്തിന്റെ ഉള്പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇന്നും ആര്ക്കും കടന്ന് ചെല്ലാനാകില്ല. കൃഷിയും കന്നുകാലി പരിപാലനവുമാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യ ഉപജീവന മാര്ഗം. ഇവിടുത്തെ ആളുകള് ഇന്നും ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുതിരപ്പുറത്ത് പോകാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്.
ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെ ധാരാളം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നു. ഭാരത് വാഗണ് ആന്ഡ് എന്ജിനീയറിങ് ലിമിറ്റഡ് , ബാറ്റ പാദരക്ഷകളുടെ ഉത്പാദന യൂണിറ്റ്, ഇന്ത്യന് നിര്മ്മിത വിദേശ മദ്യ ഉത്പാദന യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ന് ഇവയൊന്നും തന്നെയില്ല.
മഴവെള്ളം ഗംഗയിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയ ശേഷം കൃഷി ചെയ്യാന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള് ഇവിടെ കര്ഷകര്. മഴയില് ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഇവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങള് പത്തരമാറ്റ് വിളയിച്ചെടുക്കാന് തയാറായിരിക്കുന്നു. യാതൊരു വളങ്ങളും ചേര്ക്കാതെ തന്നെ ധാന്യങ്ങളും പരിപ്പുകളും പയറുകളും മുളകും കടുകും ഗോതമ്പും എല്ലാം ഇവിടെ വിളയും.
റോഡിനിരുവശവും ഒരു ലക്ഷം ഹെക്ടര് കൃഷിയിടങ്ങളുണ്ട്. ഇവ നളന്ദ, ലഖിസരായ്, ഷെയ്ഖ്പുര ജില്ലകളിലേക്ക് നീളുന്നു. കനയ്യപൂര് ഗ്രാമത്തില് നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഗ്രാമീണര് അവിടെ വെടിവട്ടവുമായി ഇരിക്കുന്നു. അവരുടെ വര്ത്തമാനം കൃഷിയെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും കുറിച്ചാണ്. കാരണം ഇപ്പോള് അതിന്റെ കാലമാണല്ലോ.
രാഷ്ട്രീയക്കാരും മന്ത്രിമാരും തങ്ങള്ക്ക് അഴുക്കുചാല് പദ്ധതി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ വര്ഷത്തില് രണ്ടോമൂന്നോ തവണ തങ്ങള്ക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനാകുമത്രേ. എന്നാല് ഞങ്ങള് മഴവെള്ളം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. റാബി വിളക്കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാനായി. മഴവെള്ളം കൊണ്ടു വരുന്ന എക്കല് ഗംഗാതടത്തിന്റെ ഉയരം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം നദീ തീരത്തിന്റെയും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്ക വേളയിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തിന് തിരിച്ചിറങ്ങാന് തടസങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്നും വന്ഷിധാര് റായ് പറയുന്നു.
ഗംഗയിലെ എക്കല് നീക്കേണ്ടത് ഭണകൂടത്തിന്റെ കടമയാണെന്ന് മറ്റൊരു കര്ഷകനായ കേസരി കുമാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പൊടുന്നനെ തന്നെ ഇത് കേന്ദ്രത്തിന്റെയാണോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയാണോ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നതിലേക്ക് ചര്ച്ച നീങ്ങി.
ആനന്ദ് ഉത്തര്പ്രദേശില് നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധരെ കൊണ്ടു വന്ന് നടത്തിയ പരിശ്രമ ഫലമായി വെള്ളത്തിന് തിരിച്ചിറങ്ങാനുള്ള പാത സുഗമമായതായി സുരേഷ് പ്രസാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗുണ്ടാനേതാവിന്റെ പേര് കേട്ടതോടെ അവിടെ ഒരു നിശബ്ദത പടര്ന്നു.
ഭാര്യയാണ് നിയമസഭാ സമാജികയെങ്കിലും മൊകാമ മണ്ഡലത്തിലെ ജനത ആദരപൂര്വം ആനന്ദിനെ സ്ഥലം എംഎല്എ എന്ന അര്ത്ഥത്തില് വിദ്യാക് ജിഎന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ചില ജാതികളിലെ ആളുകള് തങ്ങളുടെ വിള കട്ടെടുത്ത് കൊണ്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇവര് വെളിപ്പെടുത്തി.
ആനന്ദിന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയില് റോബിന്ഹുഡിന്റെ പ്രതിച്ഛായ ആണ് ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നവരെയെല്ലാം അദ്ദേഹം സഹായിക്കുന്നുണ്ടത്രേ. ജാതിയോ മതമോ സാമൂഹ്യ,സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലമോ പരിഗണിക്കാത. സര്ക്കാര് വിഷയങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഇതേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. മൊകാമയിലെയും ബാര്ഹ് മണ്ഡലത്തിലെയും ക്രമസമാധാന വിഷയങ്ങള് അയാളുടെ ആളുകള് നോക്കുന്നുണ്ടെന്നും മണ്ഡലത്തിലെ നിവാസിയായ വിനയ് കുമാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ആനന്ദ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതേസമയം അയാളെ എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഗുണ്ടയെന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് അയാള് അക്രമകാരിയാകും.
ആളുകള് തന്നോട് സംസാരിച്ചാല് മാത്രമേ താന് ഗുണ്ടയാണോ സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകനാണോ എന്ന് മനസിലാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ബൂത്ത് പിടിത്തമോ നിര്ബന്ധിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിക്കലോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ താന് എങ്ങനെ ഗുണ്ടയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ആരായുന്നു. ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് താന് വിജയിക്കുന്നതെങ്കില് താന് ഗുണ്ടായാണെന്ന് പറയാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ജനങ്ങള് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അത് താന് ഗുണ്ടയായത് കൊണ്ടാണോ. ഇന്ന് മൊകാമയിലെ ജനങ്ങളില് നിന്ന് ആരും പണം തട്ടിപ്പറിക്കുന്നില്ല. അത് താന് ഗുണ്ട ആയത് കൊണ്ടാണ്. ആരും ആരുടെയും വസ്തുക്കളും അവകാശങ്ങളും കവരുന്നില്ല താന് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള് ചെയ്യണോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു.
റോഡുകള് നിര്മ്മിച്ചു, കുടിവെള്ള ടാപ്പുകള് സ്ഥാപിച്ചു. വൈദ്യുതി കൊണ്ടു വന്നു തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും അയാള് നടത്തിയ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് പി എ സഞ്ജീത് കുമാര് സിങ് മറുപടി നല്കി.
വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായ സമയത്ത് ഗംഗയിലേക്ക് വെള്ളം തിരിച്ചിറങ്ങാതിരുന്നപ്പോള് ഉത്തര്പ്രദേശില് നന്ന് രണ്ട് ഡസന് എര്ത്ത് മൂവറുകള് കൊണ്ട് വന്ന് അത് നീക്കം ചെയ്തു. അവര് വിശ്രമമില്ലാതെ പണിയെടുത്ത് വെള്ളം നദിയിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിട്ടു. നാലഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വെള്ളം പൂര്ണമായും ഒഴുകി പോയി കര്ഷകര്ക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനുമായെന്ന് സഞ്ജീവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അതിവേഗത്തിലാണ് ഇയാള് മണ്ഡലത്തില് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. മൂന്ന് കോടി രൂപ വില വരുന്ന എസ്യുവിയിലാണ് സഞ്ചാരം. ചിലപ്പോള് മോട്ടോര് സൈക്കിളിലും ജനങ്ങള്ക്കടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു.
മുന് എംപി വീണ ദേവി(52)യും സ്ഥലത്ത് പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അവര് ഒന്പതാം ക്ലാസ് വരെയേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആനന്ദിന് എഴുതാനും വായിക്കാനും മാത്രമേ അറിയൂ എന്നാണ് അയാള് നല്കിയ നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രികയ്ക്കൊപ്പമുള്ള സത്യവാങ് മൂലത്തില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ ഭര്ത്താവ് സൂരജ് മണ്ഡലത്തില് മറ്റൊരിടത്താണ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്.
വികസനം പറഞ്ഞാണ് തങ്ങള് വോട്ട് തേടുന്നതെന്ന് വീണ ദേവി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വികസനമുരടിപ്പാണ്. തങ്ങള്ക്ക് വികസനം പുനരാരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങള്ക്ക് നല്ലൊരു മൊകാമ വേണം. ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരില് വേര്തിരിവുകളില്ലാത്ത മൊകാമ എന്നും ഇര് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
സൂരജിന്റെയും വീണയുടെയും ബന്ധുവായ ഋതേഷ് കുമാര് ഇവരെ പ്രചാരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു. പോരാട്ടം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മത്സരമില്ലാതെ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാധ്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഗുണ്ടകളാണ്. എന്നാല് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഞങ്ങള് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാന് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളെക്കാള് വലിയ ഗുണ്ടകളൊന്നുമില്ല. ഇക്കുറി ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകും. സൂരജ് മറ്റൊരാളെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് വീണയെ രംഗത്ത് ഇറക്കിയതെന്നും ഋതേഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ശക്തമായ ഒരു മത്സരമാണ് അരങ്ങേറാന് പോകുന്നത്. ആനന്ദിന്റെ ഭാര്യ നീലം ദേവിക്ക് 2022ല് ആര്ജെഡി ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു. വീണയും ആര്ജെഡി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തീര്ച്ചയായും പോരാട്ടമുണ്ടാകും. പക്ഷേ തങ്ങള്ക്ക് ജയിച്ച് കയറാന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ലെന്നും ഋതേഷ് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
രണ്ട് ഗുണ്ടാത്തലവന്മാര്ക്ക് പുറമെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപദേശകനില് നിന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി മാറിയ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ജന് സൂരജ് പാര്ട്ടി(ജെഎസ്പി)യും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയദര്ശി പീയൂഷ്(30)നെയാണ് ഇവര് രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുംബൈയിലെ ടാറ്റാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യല് സയന്സസില് നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ആളാണ് പീയൂഷ്. ആം ആദ്മി പാര്ട്ടി ഒരു ഡോക്ടറെയാണ് ഗോദയിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാജേഷ് കുമാര് രത്നാകര്(48) ആണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഈ സീറ്റില് മൊത്തം എട്ട് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളാണ് ഉള്ളത്.
മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോര് മാര്ബിള് ഖനികളില് പങ്കാളിയായ പ്രിയദര്ശി തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. പ്രസംഗത്തിലൂടെയും മറ്റും ജനങ്ങളെ ഇയാള് നന്നായി ആകര്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ജാതി സമവാക്യങ്ങളും ഇയാള്ക്ക് അനുകൂലമാണ്.
തന്റെ പൊതുയോഗങ്ങളില് വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറയുന്നു. ജനങ്ങള്ക്ക് തന്നോടുള്ള സ്നേഹവും പിന്തുണയും ആണ് കാട്ടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു. നിരക്ഷരതയും തൊഴിലില്ലായ്മയുമാണ് തന്റെ പ്രചാരണത്തില് പ്രധാനമായും ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ മണ്ഡലത്തില് കേവലം നാല്പ്പത് ശതമാനത്തോളം മാത്രം ജനങ്ങളാണ് സാക്ഷരര് എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മൊകാമ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില് 2.89 ലക്ഷം വോട്ടര്മാരാണ് ഉള്ളത്. ഇതില് ധാനുക്, കുര്മി ജാതിയില് നിന്ന് 82,000 പേരുണ്ട്. ഭൂമിഹാര് വിഭാഗത്തിലുള്ളവര് അന്പതിനായിരമാണ്. 40,000 യാദവന്മാരുമുണ്ട്. ഭൂമിഹാര് വിഭാഗത്തിലുള്ള വോട്ടുകള് ആനന്ദ് സിങിനും വീണാദേവിക്കുമായി പങ്കിട്ട് പോകും. ഇരുവരും ഈ വിഭാഗത്തില് പെട്ടവരാണ്. തനിക്ക് യാദവരുടെയും ധനുക്കുകളുടെയും കുര്മികളുടെയും പിന്തുണയും കിട്ടും. താന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിക്കുമെന്നും ജെഎസ്പി നേതാവ് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
ആനന്ദും വീണയും തമ്മിലാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനത്തില് പോരാട്ടം എന്നാണ് ബീരേന്ദ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മൊകാമയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേവലം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള് തമ്മില് അല്ല വ്യക്തികള് തമ്മിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ആനന്ദിന് ജെഡിയുവിന്റെയും ആര്ജെഡിയുടെയും ടിക്കറ്റുകള് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്വതന്ത്രനായും അദ്ദേഹം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലുള്ളവരുമായും അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെയെല്ലാം പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും. ഏക പ്രശ്നം ദീര്ഘകാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനേജരായിരുന്ന ബിഹാര് മുന് മന്ത്രി കാര്ത്തിക് കുമാര് സിങ് നിലവില് ആര്ജെഡിയില് നിന്നുള്ള എംഎല്സിയാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്നും ബീരേന്ദ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സൂരജ് ഭാന് നേരിട്ടാണ് ഭാര്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സൂരജ് ഭാനും ഭാര്യയും അയാളുടെ ഇളയ സഹോദരനും വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളില് നിന്ന് പാര്ലമെന്റംഗങ്ങളായിരുന്നവരാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളില് ഇവര് എത്രമാത്രം പ്രഗത്ഭരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇത്. എങ്കിലും സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയില് ഇയാള്ക്കുള്ള മോശം പ്രതിച്ഛായ ഭാര്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്നും ബീരേന്ദ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നവംബര് ആറിനാണ് ഇവിടെ വോട്ടെടുപ്പ്. ഗുണ്ടകള് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തില് ആര് വിജയിക്കുമെന്നറിയാന് നവംബര് പതിനാല് വരെ ജനങ്ങള് കാത്തിരിക്കണം.