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മക്കൾക്ക് വരാൻ സമയമില്ല; വൃദ്ധസദനത്തിൽ മരിച്ച അച്ഛൻ്റെ സംസ്‌കാരത്തില്‍ മകള്‍ പങ്കെടുത്തത് വീഡിയോ കോള്‍ വഴി, ചെലവിന് 5,100 രൂപ

വയോജന മന്ദിരത്തിൽ അന്തരിച്ച 74-കാരനായ തുണി വ്യാപാരി ശിവചരൺ ഗുപ്തയുടെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മൂന്ന് പെൺമക്കളിൽ ഒരാൾ പോലും എത്തിയില്ല. പകരം വീഡിയോ കോളിലൂടെ പെണ്‍മക്കള്‍ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു.

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മരിച്ച അച്ഛൻ്റെ സംസ്‌കാരത്തില്‍ മകള്‍ പങ്കെടുത്തത് വീഡിയോ കോള്‍ വഴി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 6, 2026 at 7:39 PM IST

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സോനിപത് (ഹരിയാന): മക്കൾക്കായി സ്വന്തം ജീവിതം മുഴുവൻ നീക്കിവെച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒടുവിൽ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ്? ആധുനിക സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതും അതിവേഗം മരവിച്ചുപോകുന്ന മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചയുമായ ഒരു ദാരുണ സംഭവം ഹരിയാനയിലെ സോനിപതിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വയോജന മന്ദിരത്തിൽ അന്തരിച്ച 74-കാരനായ തുണി വ്യാപാരി ശിവചരൺ ഗുപ്തയുടെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മൂന്ന് പെൺമക്കളിൽ ഒരാൾ പോലും എത്തിയില്ല. പകരം വീഡിയോ കോളിലൂടെ പെണ്‍മക്കള്‍ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ആയുസിൻ്റെ സമ്പാദ്യവും സ്നേഹവും നൽകി മക്കളെ വളർത്തിയ ഒരച്ഛന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് വലിയൊരു ദൂരവസ്ഥ തന്നെ.

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വൃദ്ധസദനത്തിൽ മരിച്ച അച്ഛൻ്റെ സംസ്‌കാരത്തില്‍ മകള്‍ പങ്കെടുത്തത് വീഡിയോ കോള്‍ വഴി (ETV Bharat)

ശിവചരൺ ഗുപ്തയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്തരിച്ച ഭാര്യയും തങ്ങളുടെ മൂന്ന് പെൺമക്കളെയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുകയും അവർക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മക്കൾ മൂന്നുപേരും സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരായതോടെ ഉത്തർപ്രദേശ്, മുംബൈ, അയൽരാജ്യമായ നേപ്പാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇവരെ വിവാഹം കഴിച്ചയച്ചു. ഇതിൽ രണ്ടുപേർ സ്കൂൾ അധ്യാപകരായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭാര്യയുടെ മരണശേഷം ഒറ്റയ്ക്കായ ശിവചരൺ, മക്കൾക്ക് ഭാരമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ സോനിപതിലെ ഒരു വൃദ്ധസദനത്തിൽ അഭയം തേടുകയായിരുന്നു. മക്കളുടെ ശബ്ദം ഒന്നു കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും അദ്ദേഹം കൈവശം വെച്ചിരുന്നു.

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ശിവചരണിൻ്റെ ആരോഗ്യം വഷളായ വിവരം 20 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ വൃദ്ധസദനം അധികൃതർ മക്കളെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അച്ഛനെ ഒന്നു വന്ന് കാണാൻ പോലും ഈ മൂന്ന് മക്കളും തയ്യാറായില്ലെന്ന് സോണിപത് വൃദ്ധ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആനന്ദ് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം ഗുരുതരമായതോടെ മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ കോളുകൾ എടുക്കുന്നത് പൂർണമായി അവസാനിപ്പിച്ചു.

ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശിവചരൺ മരണമടഞ്ഞപ്പോൾ, മാനേജ്‌മെൻ്റ്‌ വീണ്ടും മക്കളെ ബന്ധപ്പെട്ടു. അവർ വരുന്നത് വരെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാ‌മെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് സഹോദരിമാർ നൽകിയതെന്നും ആനന്ദ് വ്യക്തമാക്കി.

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അച്ഛന് അവസാനമായി ഒരു യാത്രാമൊഴി നൽകാൻ എത്തുന്നതിന് പകരം, മൂത്ത മകൾ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളുടെ ചെലവിലേക്കായി 5,100 രൂപ ഓൺലൈൻ വഴി വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു നൽകി. തുടർന്ന് അച്ഛൻ്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ തങ്ങൾക്ക് കാണാനായി ഒരു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മാത്രമല്ല, സംസ്കാരത്തിന് ശേഷം ചിതാഭസ്‌മം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ മക്കൾ, പിന്നീട് അത് വാങ്ങാൻ വരാൻ തങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല എന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ചിതാഭസ്‌മം ഗംഗാ നദിയിൽ ഒഴുക്കുന്ന കാര്യവും വൃദ്ധസദനം അധികൃതർ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഒടുവിൽ വൃദ്ധസദനത്തിലെ ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് ആ അച്ഛൻ്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആനന്ദ് പറഞ്ഞു.

"ശിവചരൺ തൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെ സ്നേഹത്തിനായി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കാം, പക്ഷേ അത് ലഭിച്ചില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണുകൾ ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞയെടുത്തിരുന്നു" എന്ന് ആശ്രമ ഡയറക്ടർ ആനന്ദ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 7 മണിയോടെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സംഘം ആശ്രമത്തിലെത്തി, പൂർണ്ണ ആദരവോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ദാനം ചെയ്തു. മരണശേഷവും രണ്ട് പേരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന വ്യക്തിയായി ശിവചരൺ മാറി.

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