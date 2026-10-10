ഡല്ഹിയില് 'അപ്രഖ്യാപിത എമർ-ജെൻസഡ്'; കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ശശി തരൂർ
ഡൽഹിയിലെ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരേ ശശി തരൂർ.
By PTI
Published : October 10, 2026 at 3:19 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ജന്തർ മന്ദറിൽ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി നടത്താനിരുന്ന പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ ഏർപ്പെടുത്തിയ കടുത്ത പൊലീസ് നടപടികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് എം.പി ശശി തരൂർ രംഗത്ത്. ഡൽഹിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തെ 'അപ്രഖ്യാപിത എമർ-ജെൻസഡ്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, നമ്മുടെ യുവതലമുറ (ജെൻ-ഇസഡ്) തലമുറ ഇതിലും മികച്ചത് അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി
പ്രതിഷേധം അടിച്ചമർത്താൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച കടുത്ത നടപടികളെ തരൂർ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഡൽഹിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചതും മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതും ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം തടഞ്ഞതും അതീവ പിന്തിരിപ്പൻ നയങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കാണിക്കാത്ത എന്ത് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമാണ് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന യുവാക്കളെ അടിച്ചമർത്താൻ സർക്കാർ കാണിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.
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ലാത്തിയല്ല, മറുപടിയാണ് സർക്കാർ നൽകേണ്ടതെന്നും, അടിച്ചമർത്തലല്ല അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിനുള്ള അവസരമാണ് ഒരുക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണമായും തടയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡൽഹിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് പൗരന്മാർക്ക് വിയോജിപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനായി പ്രത്യേകം അനുവദിച്ച സ്ഥലമാണ് ജന്തർ മന്തർ, എന്നാൽ ഇന്ന് അവിടേക്കുള്ള റോഡുകൾ പോലും നിരോധിത മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
I returned to the national capital after 2 am and have rarely seen anything like what Delhi is witnessing now, with checkpoints every few hundred metres, concrete barriers and spike strips laid across our roads, a war-like deployment of 22,000 police and paramilitary across the city, 250 trains cancelled and 45 metro stations closed, and reports of young people being detained from their own homes and the streets in and around Delhi -- all to prevent citizens from peacefully raising questions about the integrity of our elections. Most regressive (as well as repressive) is the suspension of the internet in the heart of the national capital. Freedom of movement stands completely shackled. Jantar Mantar was designated precisely so that citizens could voice dissent in the centre of Delhi, and today even the roads leading to it have been declared out of bounds. One is entitled to ask where this extraordinary manpower and urgency disappear when women in our capital need protection. Those detained will hvre to be released .And if the protesters simply return on Monday, will the authorities lock down the national capital all over again? Our GenZ deserves better than an undeclared Emer-GenZ. A government confident in the fairness of its elections would welcome questions about them, whereas one that turns its capital into a fortress to avoid them only deepens the very suspicions it seeks to suppress. The government should provide answers, not lathis; expression, not repression. Barricades will do nothing to restore faith in the Election Commission, and the sooner it answers the public's questions, the sooner calm will be restored. The strength of a democracy is measured by how it treats those who question its working, and by that measure, what we have seen today is utterly shameful and unconscionable. https://t.co/C3jkLU1dm1 @INCIndia— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 10, 2026
ബെർലിനിലായിരുന്ന തരൂർ പുലർച്ചെ രണ്ടിന് ശേഷമാണ് തലസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തിയത്. ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതുപോലൊരു സാഹചര്യം താൻ അപൂർവമായേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരെ വിട്ടയക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ തരൂർ, പ്രതിഷേധക്കാർ തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയാൽ അധികൃതർ തലസ്ഥാന നഗരിയെ വീണ്ടും അടച്ചിടുമോ എന്നും ചോദിച്ചു. "പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാത്ത അടിയന്തരാവസ്ഥയേക്കാൾ മികച്ചത് നമ്മുടെ 'ജെൻ-ഇസഡ്' തലമുറ അർഹിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"നൂറ് മീറ്ററുകൾ കൂടുമ്പോഴും ചെക്ക്പോസ്റ്റുകൾ, റോഡുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് തടസങ്ങളും സ്പൈക്ക് സ്ട്രിപ്പുകളും (ടയർ തകർക്കുന്ന തടസങ്ങൾ), നഗരത്തിലുടനീളം 22,000 പൊലീസുകാരെയും അർധസൈനികരെയും വിന്യസിച്ചുള്ള യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം, 250 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കുകയും 45 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ഡൽഹിയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും തെരുവുകളിൽ നിന്നും യുവാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം പൗരന്മാർക്ക് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ച് സമാധാനപരമായി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് തടയാനാണ്" അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ സുതാര്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു സർക്കാരാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. മറിച്ച്, ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവർക്കെതിരെ തലസ്ഥാനത്തെ ഒരു കോട്ടയാക്കി മാറ്റുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള സംശയങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനാധിപത്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ലത്തിച്ചാർജുകളല്ല, മറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള കൃത്യമായ മറുപടിയാണെന്നും പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന നടപടി 'ലജ്ജാകരം' ആണെന്നും തരൂർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലുള്ള വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ ബാരിക്കേഡുകൾ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്നും, ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേഗം മറുപടി നൽകുന്നുവോ അത്രയും വേഗം സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കപെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കരുത്ത് അളക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരോട് അത് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ആ മാനദണ്ഡം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നാം കണ്ട കാഴ്ച അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജാകരവും ന്യായീകരിക്കാനാവാത്തതുമാണ്" തരൂർ പറഞ്ഞു.
ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയുമാണ് ജന്തർ മന്ദിറിൽ പ്രതിഷേധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. സമരത്തിന് മുന്നോടിയായി നിരവധി സി.ജെ.പി നേതാക്കളെയും പ്രതിഷേധപ്പങ്കാളികളായ യുവാക്കളെയും ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
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