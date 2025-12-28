ETV Bharat / bharat

റെയിൽവേ വിഷൻ 2030:കൊച്ചിക്ക് സ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒഴിവാക്കി, രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് തരൂർ കേന്ദ്രത്തിന് കത്തെഴുതി

തിരുവനന്തപുരത്തെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം, ഉത്ഭവ ശേഷി കൂട്ടണം- ശശി തരൂര്‍

THAROOR CRITICISES RAILWAY VISION 2030 THIRUVANTHAPURAM MP SHASHI THAROOR
Congress leader Shashi Tharoor (File/ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 28, 2025 at 11:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതിയായ 'വിഷന്‍ 2030' ല്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെ പരിഗണിച്ചില്ല. രൂക്ഷമായി വിമർക്ഷിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവും തിരുവനന്തപുരം എംപിയുമായ ശശി തരൂർ രംഗത്ത്.

തിരുവന്തപുരത്തെ ഒഴിവാക്കിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ശശി തരൂര്‍ കേന്ദ്ര റെയില്‍ മന്ത്രി റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവിന് കത്തയച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ നഗര റെയിൽ ഹബ്ബുകളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സമീപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പട്ടികയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒഴിവാക്കിയത് നിരാശാജനകമാണെന്ന് ശശി തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

ചില നഗരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നത് നിരാശാജനകം മാത്രമല്ല, അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഗുരുതരമായ വീഴ്‌ചയാണെന്നും എംപി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ശൃംഖലയിൽ നഗരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും തിരക്കേറിയതുമാണ് അതിനാൽ അത്തരമൊരു മേൽനോട്ടം ഒരു വലിയ പ്രശ്‌നമായി തീരുമെന്നും എംപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രധാന നഗരങ്ങളുടെ റെയില്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന 48 നഗരങ്ങളുടെ പട്ടിക കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. ഈ പട്ടികയില്‍ കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരമായ കൊച്ചിയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയെങ്കിലും തലസ്ഥാന നഗരത്തെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി എംപി തരൂര്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രധാന നഗരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടാനുള്ള ശേഷി ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കേന്ദ്രം ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ശശി തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയുടെ അടിസ്ഥാന ശേഷി വര്‍ധിക്കുന്ന ഈ വലിയ പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്തെ ഒഴിവാക്കിയത് അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തേക്കുള്ള കവാടമായി ഈ നഗരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു സുപ്രധാന ടൂറിസം ഇടനാഴിയും വളർന്നുവരുന്ന ഒരു ഐടി കേന്ദ്രവും നങ്കൂരമിടുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ പ്രധാന നഗരമായ കൊച്ചിയെ പട്ടികയിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എംപി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഈ ട്രെയിനുകളിൽ പലതും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിവിഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്തെ ഉള്‍പ്പെടുത്താമായിരുന്നുവെന്നും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു. യുക്തി സഹജമായി പറഞ്ഞാല്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെപ്പോലെ ഭരണ സംവിധാനവും അടിസ്ഥാന വികസനങ്ങളും നിലവിലുള്ളിടത്താണ് ഉത്ഭവ ശേഷി ഇരട്ടിയാക്കൽ നടത്തേണ്ടതെന്ന് ശശി തരൂർ എംപി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"നമ്മുടെ റെയിൽ വികസനം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല; അത് മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യത്തിനും യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായിരിക്കണം" എന്ന് എംപി പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്തെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

Also Read:''നല്ല വശം മാത്രമാണ് പ്രശംസിച്ചത്, വിമർശനം ഇനിയും തുടരും''; ആർഎസ്എസ് വാഴ്‌ത്തലിൽ വിശദീകരണവുമായി ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്

TAGGED:

THAROOR CRITICISES
RAILWAY VISION 2030
THIRUVANTHAPURAM
MP SHASHI THAROOR
THAROOR CRITICISES TVM OMISSION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.