ETV Bharat / bharat

സാരി വാങ്ങി നൽകിയില്ല; ഭർത്താവിനെ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പുകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ഭാര്യ

മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് മൂർച്ഛിച്ചതോടെ ഇവരുടെ ഏഴുവയസ്സുകാരനായ മകൻ സഹായത്തിനായി വീട്ടുടമസ്ഥനെ വിളിക്കാൻ പോയ സമയത്തായിരുന്നു കൊലപാതകം നടന്നത്

WOMAN KILLED HUS NOT BUYING SAREE WIFE KILLING HUSBAND NEWS CRIME NEWS MALAYALAM MUMABAI CRIME
Representational image (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : July 22, 2026 at 12:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: സാരി വാങ്ങി നൽകാത്തതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിനൊടുവിൽ ഭർത്താവിനെ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പുകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച ശേഷം കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവതി അറസ്റ്റിൽ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെ ജില്ലയിലുള്ള ബദ്‌ലാപൂർ ഈസ്റ്റിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. ബിഹാർ റോഹ്താസ് ജില്ലക്കാരായ ഹരേറാം കിഷുൻജി സിങ് (35), ഭാര്യ സുനിതാദേവി ഹരേറാം സിങ് (30) എന്നിവർക്കിടയിലുണ്ടായ കുടുംബവഴക്കാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ സുനിതാദേവിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

സാരിയെച്ചൊല്ലി തർക്കം
ജൂലൈ 19നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായി ബദ്‌ലാപൂർ ഈസ്റ്റിലെ വാടക വീട്ടിലാണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവർക്ക് ഏഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു മകനുണ്ട്. തനിക്ക് ഉടുക്കാൻ പുതിയ സാരി വാങ്ങി നൽകാത്തതിനെച്ചൊല്ലി സുനിതാദേവി ഭർത്താവുമായി നിരന്തരം വഴക്കിട്ടിരുന്നു. സംഭവദിവസവും ഇതേച്ചൊല്ലി ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ പ്രകോപിതയായ യുവതി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പുകൊണ്ട് ഹരേറാമിൻ്റെ തലയ്ക്ക് ശക്തമായി അടിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാലെ ഇയാളെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് മൂർച്ഛിച്ചതോടെ ഇവരുടെ ഏഴുവയസ്സുകാരനായ മകൻ സഹായത്തിനായി വീട്ടുടമസ്ഥനെ വിളിക്കാൻ പോയ സമയത്തായിരുന്നു കൊലപാതകം നടന്നത്.

പൊലീസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം
കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഭർത്താവിന് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചതാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനാണ് യുവതി ശ്രമിച്ചത്. വഴക്കിനിടെ ഹരേറാം കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചെന്നായിരുന്നു സുനിതാദേവി വീട്ടുടമസ്ഥനോടും പൊലീസിനോടും പറഞ്ഞത്. ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെയാണ് യുവതി അയൽവാസികളോടും പൊലീസിനോടും സംസാരിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുവതിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് ആദ്യം അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. കഴുത്തുഞെരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ശ്വാസംമുട്ടിയാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നും, ഇത് സ്വാഭാവിക മരണമല്ലെന്നും മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായി.

അറസ്റ്റും റിമാൻഡും
മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. മരിച്ച ഹരേറാമിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വീട്ടുടമസ്ഥനെയും ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ ഭാര്യ സുനിതാദേവിക്ക് മേൽ പൊലീസിന് ശക്തമായ സംശയം ജനിച്ചു. തുടർന്ന് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കൊലപാതകത്തിൻ്റെ യഥാർഥ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ബദ്‌ലാപൂർ ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ ഇൻസ്പെക്ടർ നിതിൻ പാട്ടീലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് പൊലീസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. ചൊവ്വാഴ്ച അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ പ്രാദേശിക കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ജൂലൈ 29 വരെ സുനിതാദേവിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. നിലവിൽ ഇവരുടെ ഏഴുവയസ്സുകാരനായ മകൻ ബന്ധുക്കളുടെ സംരക്ഷണയിലാണുള്ളത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബി.എൻ.എസ്) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റകൃത്യം മറച്ചുവയ്ക്കാൻ പ്രതി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളും പൊലീസ് ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നത്.

ALSO READ: അസമിൽ പ്രളയം രൂക്ഷം; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 21 മരണം, അഞ്ചര ലക്ഷം പേർ ദുരിതത്തിൽ

TAGGED:

THANE WOMAN KILLS HUSBAND
BADLAPUR EAST MURDER CASE
PRESSURE COOKER LID MURDER
MAHARASHTRA CRIME NEWS TODAY
THANE HUSBAND MURDER CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.