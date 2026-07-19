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ടിജി20 ലീഗിൽ മുത്തമിട്ട ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് ആദരം; റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയെ ഇളക്കിമറിച്ച് ഗ്രാൻഡ് സെലിബ്രേഷൻ

റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനായ ശ്രീ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ പ്രതിമക്ക് മുന്നിൽ ചാമ്പ്യൻമാർ ട്രോഫി സ്ഥാപിക്കുകയും പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തുകയും ചെയ്‌തു.

TG20 LEAGUE RAMOJI FILM CITY HYDERABAD E CHAMPIONS RAMOJI RAO
Hyderabad e-Champions players and members of the team management celebrated their win at the Ramoji Film City (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 19, 2026 at 7:10 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ടിജി20 ലീഗ് ഒന്നാം സീസണിലെ ജേതാക്കളായ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിനെ ആദരിച്ചു. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ വച്ച് ഇന്നലെ (ജൂലൈ 18) വൈകിട്ടായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് സെലിബ്രേഷൻ. നിരവധി പേരാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്.

ഫിലിം സിറ്റിയിലെ സബാല റസ്‌റ്റോറൻ്റിൽ ടീം അംഗങ്ങൾക്കായി ഗംഭീര സ്വീകരണമായിരുന്നു ഒരുക്കിയിരുന്നത്. മുത്തുമാലകൾ അണിയിച്ചും തിലകം ചാർത്തിയും ആരതി ഉഴിഞ്ഞുമെല്ലമാണ് അവരെ സ്വീകരിച്ചത്. നൃത്ത പ്രകടനങ്ങളുടെയും ഡിജെ സംഗീതത്തിൻ്റെയും അകമ്പടിയോടെ ഫിലിം സിറ്റിയുടെ വിൻ്റേജ് കാറിലാണ് ടീം അംഗങ്ങൾ റാലി നടത്തിയത്.

ടിജി20 ലീഗിൽ മുത്തമിട്ട ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന് ആദരം (ETV Bharat)

റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളിലെ എക്‌സിക്യൂട്ടിവികളും ജീവനക്കാരും ചേർന്നാണ് ഹൈദരാബാദ് ചാമ്പ്യൻസിനെ സ്വീകരിച്ചത്. റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനായ ശ്രീ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ പ്രതിമക്ക് മുന്നിൽ ചാമ്പ്യൻമാർ ട്രോഫി സ്ഥാപിക്കുകയും പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തുകയും ചെയ്‌തു.

റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറുമായ കിരൺ, റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ വിജയേശ്വരി, ഇടിവി ഭാരത് ഡയറക്‌ടർ ബൃഹതി, ഇടിവി ഡയറക്‌ടർ സുജയ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുമായി ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് കൂടികാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു.

രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ അൻവിത ഖമ്മം ഏസസിനെ 6 വിക്കറ്റിന് തകർത്താണ് ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് കിരീടം നേടിയത്. വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മാനത്തുക മുഖ്യമന്ത്രി ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കളിക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്‌തു. ക്യാപ്റ്റന് 5 ലക്ഷം രൂപയും, വൈസ് ക്യാപ്റ്റന് 4 ലക്ഷം രൂപയും, മറ്റ് കളിക്കാർക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ വീതവുമുള്ള ചെക്കുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കൈമാറിയത്.

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TG20 LEAGUE
RAMOJI FILM CITY
HYDERABAD E CHAMPIONS
RAMOJI RAO
TG20 LEAGUE SEASON 1

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