ഓപ്പറേഷൻ പിംപിൾ; കശ്മീരില് രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ച് സൈന്യം
കുപ്വാരയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിലൂടെയുള്ള തീവ്രവാദികളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സൈന്യം ഭീകരരെ വധിച്ചത്.
Published : November 8, 2025 at 1:09 PM IST
ശ്രീനഗർ: കശ്മീരിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. കുപ്വാരയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിലൂടെയുള്ള തീവ്രവാദികളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സൈന്യം ഭീകരരെ വധിച്ചത്. കുപ്വാരയിലെ കേരൻ ഗ്രാമത്തിൽ സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ പിടികൂടിയതായി താഴ്വരയിലെ സുരക്ഷാ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കുന്ന കരസേനയുടെ ചിനാർ കോർപ്സ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.
പ്രദേശത്ത് തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം സൈന്യം തടയുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ്. ഒക്ടോബറിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചിരുന്നു.
OP PIMPLE, Keran, Kupwara— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) November 8, 2025
On 07 Nov 2025, based on specific intelligence input from agencies, regarding infiltration attempt, a joint operation was launched in Keran sector of Kupwara. Alert troops spotted suspicious activity and challenged which resulted in terrorists opening… pic.twitter.com/Yu1nLkPQG6
സൈന്യത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇന്നലെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഭീകരർക്കെതിരെ 'ഓപ്പറേഷൻ പിംപിൾ' ആരംഭിച്ചത്. സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചത്. "തെരച്ചിലിനിടെ തീവ്രവാദികൾ വെടിയുതിർത്തു. തുടർന്ന് സൈന്യം തിരിച്ചടിച്ചതോടെ രണ്ട് സൈനികര് കൊല്ലപ്പെട്ടു," സൈന്യം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭീകരരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ
ജമ്മു കശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാർ ജില്ലയിലില് സുരക്ഷാ സേനയും ഭീകരരും തമ്മിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നിരുന്നു. ഛത്രു വനമേഖലയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല് നടന്നത്. നവംബർ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ജമ്മു കശ്മീരിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലാണിത്. കിഷ്ത്വാറിലെ പർവതപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഛത്രു പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സുരക്ഷാ സേന ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓപ്പറേഷനുകളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇസ്രയേലുമായി കൈ കോർത്ത് ഇന്ത്യ
ഭീകരതയെ ചെറുക്കുന്നതിന് "സീറോ ടോളറൻസ്" എന്ന വിഷയത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയ്ശങ്കറും ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും ന്യൂഡൽഹിയിൽ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയെന്നും, കൃത്രിമ ബുദ്ധി, സൈബർ സുരക്ഷ, പ്രതിരോധ ഗവേഷണം, നവീകരണം, വ്യാവസായിക സഹകരണം എന്നീ മേഖലകളിലെ സഹകരണം കരാറിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുവെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്രയേലുമായി പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആയുധങ്ങള് വാങ്ങുന്ന മുൻനിര രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ, മിസൈലുകൾ, പൈലറ്റ് രഹിത വിമാനങ്ങള് എന്നിവ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രയേലാണ്.
ALSO READ: നക്സല് വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിടെ കരടിയുടെ ആക്രമണം; ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ സൈനികന് ചികിത്സയില്