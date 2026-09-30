കശ്മീരിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; ലഷ്കർ കൊടുംഭീകരനെ വധിച്ച് സൈന്യം
ബുദ്ഗാം ജില്ലയിലെ ഗുർവത്കലാൻ, കോരാഗ്, യൂസ്മാർഗ് തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്.
Published : September 30, 2026 at 6:16 AM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബുദ്ഗാം ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാസേനയും ഭീകരരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബയുടെ കൊടുംഭീകരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരസംഘടനയുടെ പ്രധാനിയായ സുലൈമാൻ ഷാ എന്ന മൂസയാണ് സൈന്യവുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാസേന സംയുക്ത പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്.
ബുദ്ഗാം ജില്ലയിലെ ഗുർവത്കലാൻ, കോരാഗ്, യൂസ്മാർഗ് തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്. ദൂധ്പത്രിയിലെ ഉൾവനത്തിൽ വച്ചാണ് മൂസയെ സൈന്യം വധിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസും മറ്റ് സുരക്ഷാസേനകളും സംയുക്തമായാണ് പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ചിലരുടെ നീക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സൈന്യം പരിശോധന കർശനമാക്കുകയായിരുന്നു.
@ChinarcorpsIA @JmuKmrPolice @crpf_srinagar Bharat Mata ki Jai Salute 🫡 @adgpi https://t.co/t5tHrbFCT8— Tanu (@Mitanmay2) September 29, 2026
സൈന്യത്തിന് നേരെ ഭീകരർ വെടിയുതിർത്തതോടെയാണ് ശക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരംഭിച്ചതെന്ന് കശ്മീരിലെ ചിനാർ കോർപ്സ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാസേനയുടെ പരിശോധന ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ സേനയെ ഇവിടേക്ക് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭീകരനെ വധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി
പിർ പാഞ്ചാൽ മലനിരകളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി നടന്ന നിരവധി ഭീകരാക്രമണങ്ങളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട മൂസ. ഇയാളെ വധിക്കാനായത് ജമ്മു കശ്മീരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്നാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഈ മാസം അഞ്ചിന് യൂസ്മാർഗ് മലനിരകളിൽ സുരക്ഷാസേനയുമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിന്ന് മൂസ തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഇയാളുടെ അടുത്ത അനുയായിയായ യാസിറിനെ സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ മൂസയും കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.
സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തൽ
ബുദ്ഗാം ജില്ലയിൽ അടുത്തിടെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശനം നടത്തി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 27ന് കശ്മീർ ഐജിപി സുജിത് കുമാർ, സെൻട്രൽ കശ്മീർ റേഞ്ച് ഡിഐജി രാജീവ് ഓംപ്രകാശ് പാണ്ഡെ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബുദ്ഗാം ഡിപിഎച്ച്ക്യുവിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നത്. ബുദ്ഗാം എസ്എസ്പി ഹരിപ്രസാദ് കെ കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രദേശത്ത് സൈന്യം ഭീകരവിരുദ്ധ വേട്ട ശക്തമാക്കിയത്.
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ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷാസേന പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരരുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തടയുന്നതിനായി നിയന്ത്രണരേഖയിലും മറ്റ് തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിലും സൈന്യം നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുമാസങ്ങളായി ജമ്മു കശ്മീരിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭീകരരും സുരക്ഷാസേനയും തമ്മിൽ നിരവധി ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നടന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബുദ്ഗാമിൽ നേരിട്ടെത്തി സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തിയത്. സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഭീകരരുടെ നീക്കങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടാനാണ് സേനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദേശം. വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രദേശത്ത് സംയുക്ത പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നാണ് വിവരം.
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