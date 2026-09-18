ഭീകരർക്ക് താവളമൊരുക്കി; ജമ്മു കശ്മീരിൽ മൂന്ന് ലഷ്കർ സഹായികൾ അറസ്റ്റിൽ
പിടിയിലായ മൂന്ന് പേരും ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബയുടെ ലോജിസ്റ്റിക് സപ്പോർട്ട് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു
Published : September 18, 2026 at 2:07 PM IST
രജൗരി: ജമ്മു കശ്മീരിലെ രജൗരിയിൽ ഭീകരർക്ക് താവളമൊരുക്കുകയും സഹായങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്ത മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ. നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. രജൗരിയിലെ കോട്ട് ചർവാൾ സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് അസം, സാക്കിർ ഹുസൈൻ, മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
രജൗരിയിലെ ധരംസാൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആർ (നമ്പർ 95/2026) പ്രകാരം നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഭീകരരുടെ സഹായ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. പിടിയിലായ മൂന്ന് പേരും ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബയുടെ ലോജിസ്റ്റിക് സപ്പോർട്ട് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഭീകരർക്ക് ഒളിത്താവളങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും അവർക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റ് സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചുനൽകുന്നതിലും ഇവർ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
#WhiteKnightCorps | #CounterTerrorismOperations— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) September 17, 2026
𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗦𝗢𝗛𝗔𝗡 | 𝗧𝗪𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥𝗜𝗦𝗧𝗦 𝗡𝗘𝗨𝗧𝗥𝗔𝗟𝗜𝗦𝗘𝗗
In a joint intelligence-based operation during the intervening night of 16/17 Sep 2026, confirmed inputs indicated the presence of terrorists in… pic.twitter.com/4UokfN8NgF
രജൗരി, റിയാസി ജില്ലകളിലൂടെയും പിർ പാഞ്ചാൽ മേഖല വഴിയും ഷോപ്പിയാൻ വരെ ഭീകരർക്ക് സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവർ ഒരുക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നു. ഒന്നിലധികം ഭീകര സംഘങ്ങൾക്ക് ഇവർ സമാനമായ രീതിയിൽ സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം റിയാസിയിലെ ചസ്സാനയിൽ സുരക്ഷാസേനയുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരർക്ക് ഒളിത്താവളമൊരുക്കിയതും യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുത്തതും ഈ സംഘമാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 17) പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. ഒരു പിസ്റ്റൾ, അതിൻ്റെ മാഗസിൻ, വെടിയുണ്ടകൾ, രണ്ട് ചൈനീസ് ഗ്രനേഡുകൾ എന്നിവയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്സ് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉധംപുരിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചു
ഇതിനിടെ, ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉധംപുർ ജില്ലയിലുണ്ടായ മറ്റൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുരക്ഷാസേന രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചു. ഉധംപുരിലെ വനമേഖലയിൽ ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതോടെയാണ് സംയുക്ത തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്. കരസേനയും പൊലീസും സിആർപിഎഫും സംയുക്തമായാണ് മജൽതയിലെ ബ്രാറ്റെൽ സോൻ, ഖുബ്ബാൻ എന്നീ വിദൂര മേഖലകളിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ ഭീകരരും സുരക്ഷാസേനയും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വെടിവയ്പ്പുണ്ടാവുകയും രണ്ട് ഭീകരരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജമ്മു കശ്മീരിൽ അടുത്തിടെയായി ഭീകരാക്രമണങ്ങളും നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങളും വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാസേന പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് രജൗരി, പൂഞ്ച്, ഉധംപുർ തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭീകരർ താവളമുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.
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ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും വനമേഖലകളിലും കരസേനയും പൊലീസും സംയുക്തമായി വ്യാപകമായ തിരച്ചിലുകളാണ് നടത്തിവരുന്നത്. പ്രാദേശികമായി ഭീകരർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നീങ്ങുന്നത്. കോട്ട് ചർവാളിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നുപേരുടെ അറസ്റ്റ് ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക് വലിയ കരുത്തുപകരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഭീകരരുടെ സഹായികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കാനാണ് സുരക്ഷാസേനയുടെ തീരുമാനം.
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