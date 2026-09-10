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മരങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ കാമ്പസിലുണ്ട് ഒരു അദ്ഭുതം

ടെർമിനാലിയ അർജുന (Terminalia arjuna) എന്ന് ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള ഈ മരം പ്രാദേശികമായി 'തെല്ലമഡ്ഡി' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ നീർമരുത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 11:18 AM IST

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അമരാവതി: മരങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശബ്ദം എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മരത്തടിയിൽ ചെവി ചേർത്തുവച്ചാൽ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതുപോലുള്ള ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അദ്ഭുത മരമുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വൈ.എസ്.ആർ കഡപ്പ ജില്ലയിലുള്ള യോഗി വേമന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പസിലാണ് ഏവരിലും കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഈ അപൂർവ കാഴ്ചയുള്ളത്.

നീർമരുത് അഥവാ തെല്ലമഡ്ഡി
ടെർമിനാലിയ അർജുന (Terminalia arjuna) എന്ന് ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള ഈ മരം പ്രാദേശികമായി 'തെല്ലമഡ്ഡി' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ നീർമരുത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എക്കാലവും പച്ചപ്പണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ മരത്തിന് വളരെ കരുത്തുറ്റ തടിയും ചാരനിറത്തിലുള്ള തൊലിയുമാണുള്ളത്. കൂടാതെ മണ്ണിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന വലിയ വേരുപടലങ്ങളും ഇവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ മരത്തിൻ്റെ തടിയിൽ ചെവി ചേർത്തുവച്ചാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം പോകുന്നതുപോലുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കാം. നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ കൗതുകം നേരിട്ടറിയാൻ കാമ്പസിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

ശബ്ദത്തിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം
മരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയ കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബോട്ടണി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. മധുസൂദൻ റെഡ്ഡി വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: "മരത്തടിയുടെ ഉള്ളിൽ സൈലം (Xylem) എന്ന് വിളിക്കുന്ന കുഴലുകൾ പോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് കലകളുണ്ട്.

ഒരു സ്ട്രോ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശമോ ചൂടോ കാരണം ഇലകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, വേരുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ തടിയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയ മർദം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സമയത്ത്, വെള്ളത്തുള്ളികൾ വായു കുമിളകളുമായി കലരുമ്പോഴാണ് 'ടാപ്പ്-ടാപ്പ്' അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതുപോലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്."

പ്രകൃതിയിലെ അദ്ഭുതം
സാധാരണയായി നദികൾ, അരുവികൾ, മറ്റ് ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ തീരങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം മരങ്ങൾ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇവയ്ക്ക് നീർമരുത് എന്ന പേര് ലഭിച്ചതും. ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം കാണപ്പെടുന്ന ഈ മരം ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഇതിൻ്റെ തൊലി ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലും ഈ മരങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്.

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നദീതീരങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഇവ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനും ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു. യോഗി വേമന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഈ മരം ഇപ്പോൾ ഒരു പഠനവിഷയം കൂടിയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ തുടിപ്പും എത്രമാത്രം ശാസ്ത്രീയവും അദ്ഭുതകരവുമാണെന്ന് ഈ മരം നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. കാമ്പസിലെത്തുന്ന സന്ദർശകർ മരത്തടിയിൽ ചെവിവച്ച് ഈ അപൂർവ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ മടങ്ങാറില്ല. മരങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ടെന്നും അവയും നമ്മെപ്പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കാഴ്ച ആരെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

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