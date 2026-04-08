പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച് കടന്നുകളയാൻ ശ്രമം; തെങ്കാശിയിൽ വ്യാജമദ്യ വിൽപ്പനക്കാരനെ വെടിവെച്ചുവീഴ്ത്തി

ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ പ്രതി പൊലീസിനെ ഉപദ്രവിച്ച് രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് പൊലീസ് പ്രതിയുടെ കാലുകളിൽ വെടിയുതിർത്തു.

SUB INSPECTOR SHOOTS SUSPECT ILLEGAL LIQUOR CASE TENKASI POLICE SUSPECTED CLASH
Police investigation at Tenkasi Government Hospital (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 8, 2026 at 12:48 PM IST

ചെന്നൈ: തെങ്കാശിയിൽ അനധികൃത മദ്യ വിൽപന നടത്തിയിരുന്നയാളെ പൊലീസ് വെടിവച്ചു വീഴ്‌ത്തി. ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ പ്രതി പൊലീസിനെ ഉപദ്രവിച്ച ശേഷം രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിയുടെ കാലുകളിൽ പൊലീസ് വെടിയുതിർത്തത്. ഇതേ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് സംഘർഷവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു. ആലങ്കുളം സമീപം മരുതമുത്തൂർ പ്രദേശത്താണ് സംഭവം.

അനധികൃത മദ്യ വിൽപന നടത്തുന്നതായി പൊലീസിന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്വേഷണം. സബ് ഇൻസ്പെക്‌ ർ ഇസക്കി രാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം പ്രദേശത്ത് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തുകയും സംഭവം കണ്ടെത്തി ഉടൻ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. അനധികൃത മദ്യ വിൽപ്പനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന മണികണ്‌ഠൻ എന്നയാളെ പൊലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യലും തെളിവെടുപ്പും നടത്തി.

ഇതിനിടയിൽ പ്രതിയും സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ ഇസക്കി രാജും തമ്മിൽ വാക്ക് തർക്കമുണ്ടായി. പിന്നീട് പ്രതി ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സഹകരിക്കാതെ ആക്രമത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. ഇരുവരും തമ്മിൽ കൈയാങ്കളിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ മണികണ്ഠൻ ഒരു മരക്കഷണം ഉപയോഗിച്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആക്രമിച്ച ശേഷം കടന്നുകളയാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ സ്വയം രക്ഷക്കായി സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ ഇസക്കി രാജ് തൻ്റെ സർവീസ് തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മണികണ്ഠൻ്റെ രണ്ട് കാലുകളിലും വെടിവയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു.

പരിക്കേറ്റ പ്രതിയെയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ ആംബുലൻസ് മാർഗം തെങ്കാശി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റ ഇരുവരും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു. ആശുപത്രി പരിസരത്ത് കനത്ത പൊലീസ് സന്നാഹം വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് മയിൽവാഹനൻ ആശുപത്രിയിലെത്തി.

സംഘർഷത്തിന് കാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും തുടർ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമീപകാലത്ത് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അനധികൃത മദ്യത്തിൻ്റെയും ലഹരിവസ്‌തുക്കളുടെയും വിൽപ്പന സംബന്ധിച്ച നിരവധി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അധികൃതർ നിരീക്ഷച്ചു.

ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യം

അനധികൃത മദ്യ വിൽപന അബ്‌കാരി നിയമപ്രകാരം ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ്. വ്യാജ മദ്യം ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് 3 മുതൽ 10 വർഷം വരെ കഠിനതടവും വൻ തുക പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് കൃത്യമാണ്. ഇവ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമായാൽ ഇത് വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാം. അനധികൃത മദ്യം കൈവശം വയ്‌ക്കുന്നതിനും പിഴയും തടവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കാം.

Also Read: പ്രവാസികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഇരുട്ടടി; എയർ ഇന്ത്യയും ഇൻഡിഗോയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാനക്കമ്പനികൾ നിരക്ക് കൂട്ടി

