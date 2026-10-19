മഴ പെയ്തിട്ടും ചൂട് കുറയുന്നില്ല, കരിക്കിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു; വില 80 കടന്നു
റായ്ച്ചൂർ നഗരത്തിൽ ചെറിയ തേങ്ങകൾ 50 മുതൽ 60 രൂപ വരെ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ, ഇടത്തരം കരിക്കുകൾക്ക് 70 മുതൽ 80 രൂപ വരെ വിലയായി
Published : October 19, 2026 at 8:15 PM IST
ബെംഗളൂരു: കടുത്ത ചൂട് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റായ്ച്ചൂരിൽ കരിക്കിന്റെ വില 80 രൂപയായി ഉയർന്നു. മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചിട്ടും ചൂട് കുറയാത്തതും കരിക്കിന്റെ ആവശ്യകത ഉയർന്നതുമാണ് ഈ വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമായത്. സാധാരണയായി വേനൽക്കാലത്താണ് തേങ്ങയ്ക്ക് ആവശ്യകത ഉയരാറുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും ഈ വർഷത്തെ മഴയുടെ കുറവാണ് ഇത്രയും വില ഉയരാൻ കാരണമായത്.
താപനില കുതിച്ചുയരുന്നതിനാൽ ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അൽപ്പം തണുപ്പുള്ളത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇളനീരിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിലക്കയറ്റം ഇളനീരിന്റെ വിൽപ്പനയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്. വിതരണത്തിലെ കുറവും ഉയർന്ന ഡിമാൻഡും വില കുത്തനെ ഉയരാൻ കാരണമായി.
റായ്ച്ചൂർ നഗരത്തിൽ ചെറിയ തേങ്ങകൾ 50 മുതൽ 60 രൂപ വരെ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ, ഇടത്തരം തേങ്ങകൾക്ക് 70 മുതൽ 80 രൂപ വരെ വിലയായി. റായ്ച്ചൂരിൽ ഏകദേശം 40 കരിക്ക് വിൽപ്പനക്കാരുണ്ട്, അതിൽ നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഹോൾസെയിൽ കച്ചവടക്കാരാണ്. ഓരോ ട്രക്ക് ലോഡിലും ഏകദേശം 6,000 ഇളം തേങ്ങകൾ നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. മാണ്ഡ്യ ജില്ലയിലെ മദ്ദൂരിൽ നിന്നാണ് റായ്ച്ചൂരിലേക്ക് കരിക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.
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ഹോൾസെയിൽ കച്ചവടക്കാർ ഒരു ഇടത്തരം തേങ്ങ 55 മുതൽ 60 രൂപ വരെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി പ്രാദേശിക കച്ചവടക്കാർക്ക് 62 മുതൽ 65 രൂപ വരെ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. തുടർന്ന് വിൽപ്പനക്കാർ അതേ തേങ്ങ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 70 മുതൽ 80 രൂപ വരെ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. നേരത്തെ, രണ്ട് ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ ട്രക്ക് ലോഡുകൾ എത്തിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുതവണ മാത്രമായി സാധനങ്ങൾ കുറഞ്ഞുവെന്ന് കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നു. മുംബൈ, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലേക്ക് വലിയ അളവിൽ ഇളം തേങ്ങ കൊണ്ടുപോകുന്നതും പ്രാദേശിക വിതരണത്തെ ബാധിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.
വില വർധനവിൽ പ്രതികരിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളും വിൽപ്പനക്കാരനും
കരിക്കിന്റെ വില 80 രൂപയായി ഉയർന്നതിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അതേ സമയം വില വർധനവുണ്ടായിട്ടും വിൽപ്പന കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വിൽപ്പനക്കാരനും പ്രതികരിച്ചു. "മഴയുടെ അഭാവം മൂലം ചൂട് വർധിച്ചു, ഇളം തേങ്ങയുടെ വിലയും വർധിച്ചു. നിലവിൽ ഞങ്ങൾ അവ 70 മുതൽ 80 രൂപ വരെയാണ് വിൽക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാം. വില വർധനവുണ്ടായിട്ടും ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല," കരിക്ക് വിൽപ്പനക്കാരനായ ഗണേഷ് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കരിക്കിന്റെ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞുവെന്നും, ചൂട് കാരണം ഉപഭോഗം വർധിച്ചുവെന്നും ഇത് വിതരണ-ആവശ്യകത പൊരുത്തക്കേടിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നും വിൽപ്പനക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. മഴക്കാലത്തും ശൈത്യകാലത്തും വില കുറവായിരുന്ന കരിക്കിന്റെ വില ഇപ്പോൾ കൂടിയതായി ഉപഭോക്താക്കൾ പറയുന്നു.
"കടുത്ത ചൂട് കാരണം ഇളം തേങ്ങാവെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി. എന്നാൽ, മുമ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇത് ലഭ്യമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് 70 മുതൽ 80 രൂപ വരെ വിലയുണ്ട്. ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. വില കുറയ്ക്കുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കും," ഉപഭോക്താവായ മഹേന്ദ്ര മിത്ര പറഞ്ഞു.
ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ തേങ്ങ കഴിക്കുന്നവരും, വൈദ്യോപദേശം തേടി കുടിക്കുന്ന രോഗികളും, ഫിറ്റ്നസ് പ്രേമികളും വില കണക്കിലെടുക്കാതെ അത് വാങ്ങുന്നത് തുടരുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു ഉപഭോക്താവ് വിനയ് കുമാർ പറഞ്ഞു. അപര്യാപ്തമായ മഴ, വർധിച്ചുവരുന്ന താപനില, വിതരണത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്നിവ ഇളം തേങ്ങയുടെ വില ഉയരാൻ കാരണമായി. മഴയുടെ വരവ്, താപനിലയിലെ കുറവ്, വിതരണത്തിലെ പുരോഗതി എന്നിവയോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില കുറയുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം.
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