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ബ്രേക്കിനും ക്ലച്ചിനും ഇടയിൽ തേങ്ങ കുടുങ്ങി; കാറപകടത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്

നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര്‍ ഇരു ചക്രവാഹനത്തിൻ്റെ പിന്നിലും ട്രക്കിലേക്കും ഇടിച്ച് കയറി അപകടം, രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു.

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Two Die After Tender Coconut Gets Jammed Between Car Brake and Clutch (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 4, 2026 at 4:52 PM IST

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അമരാവതി: വിജയവാഡ വെസ്റ്റ് ബൈപാസിൽ നടന്ന വാഹനാപകടത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര്‍ ഇരു ചക്രവാഹനത്തിൻ്റെ പിന്നിലും ട്രക്കിലേക്കും ഇടിച്ച് കയറിയാണ് അപകടം നടന്നത്. കാര്‍ യാത്രികനായ രാജമഹേന്ദ്രവാരം സ്വദേശിയായ ദുവ്വൂരി ഹരിപ്രസാദ് (52), ബൈക്ക് യാത്രികനായ രാജീവ്‌നഗർ സ്വദേശി ഗുരവായ (60) എന്നിവരാണ് മരണപ്പെട്ടത്.

എൻ‌ടി‌ആർ ജില്ലയിലെ ജക്കംപുടി പ്രദേശത്ത് ഇന്നലെയാണ് വാഹനാപകടം. ദുവ്വൂരി ഹരിപ്രസാദിൻ്റെ കാറാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറ്റുവാഹനങ്ങളിലിടിച്ചത്. കാറിൻ്റെ ബ്രേക്കിനും ആക്‌സിലേറേറ്ററിനുമിടയിൽ തേങ്ങ കുടുങ്ങിയതാകാം അപകട കാരണമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തില്‍ ഇരുവരും സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു.

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ഇളയ മകൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവെയാണ് പൂജാരിയായ ദുവ്വൂരി ഹരിപ്രസാദ് അപകടത്തില്‍ പെടുന്നത്. വ്യാഴാഴ്‌ച ഹൈദരാബാദിലെ വധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് വിവാഹം നടന്നത്. വെള്ളിയാഴ്‌ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്, കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരു കാറിൽ രാജമഹേന്ദ്രവാരത്ത് ഹരിപ്രസാദിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ഹരിപ്രസാദും ബന്ധുവും പൂജാ സാമഗ്രികളുമായി മറ്റൊരു കാറിൽ വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.

വിജയവാഡയ്ക്കടുത്തുള്ള നല്ലഗുണ്ടയിൽ വച്ച് കാറില്‍ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധു കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഗൊല്ലാപുടി ബൈപാസ് റോഡിന് സമീപം വച്ച് കാറിൻ്റെ പിൻസീറ്റിൽ വച്ചിരുന്ന തേങ്ങാ ബ്രേക്കിനും ക്ലച്ചിനും ഇടയിൽ കുടുങ്ങുകയും കാർ നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടമാവുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലും ഒരു കണ്ടെയ്‌നറിലും ഇടിച്ചു. കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന ഹരിപ്രസാദ് സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ മരിച്ചു.

ഗുരുവയ്യ മരിച്ചത് മകൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ

ഗുണ്ടൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഗുരുവയ്യ ഡിസ്‌ചാര്‍ജ് ആയി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവെയാണ് അപ്രതീക്ഷിത അപകടം നടന്നത്. ഹരിപ്രസാദിൻ്റെ കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മകൻ ഹരികൃഷ്‌ണനും ഗുരുവയ്യയും സഞ്ചരിച്ച ഇരുചക്രവാഹനത്തിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറി. വാഹനത്തിൻ്റെ പിൻസീറ്റിൽ ഗുരവായ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു, സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു. ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ മകൻ പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

വിവരം ലഭിച്ചയുടനെ വിജയവാഡ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം പരിശോധനയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. വിജയവാഡ വെസ്റ്റ് ബൈപാസിൽ നടന്ന ഈ അപകടം രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലേയും സന്തോഷം കെടുത്തി.

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TAGGED:

ROAD ACCIDENT ANDRAPRADESH
TENDER COCONUT STUCK ACCIDENT
VIJAYAWADA
COCONUT JAM BRAKE AND CLUTCH
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