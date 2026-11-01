ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്ശനത്തിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയ സംഭവം; എൻജിനീയറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു
ഉപരാഷ്ട്രപതി സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയ സംഭവം, എൻജിനീയറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു
Published : November 1, 2026 at 2:19 PM IST
ചെന്നൈ: ഉപരാഷ്ട്രപതി സി. പി. രാധാകൃഷ്ണൻ മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ, ക്ഷേത്ര ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് ചെയർപേഴ്സൺ രുഗ്മണി പളനിവേൽരാജൻ ജൂനിയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ജൂനിയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറായ ജാനകിരാമനെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.
ഒക്ടോബർ 30-ന് ആണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി സി. പി. രാധാകൃഷ്ണന് പ്രശസ്തമായ മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രം ദര്ശനം നടത്തിയത്. സന്ദർശനത്തിനിടെ രണ്ടുതവണ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി. കൂടാതെ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലും വൈദ്യുതി തടസമുണ്ടായി. ഉപരാഷ്ട്രപതിയെപ്പോലെയുള്ള ഉന്നത വ്യക്തിത്വം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു.
പിന്നാലെ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ഷേത്ര ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് ചെയർപേഴ്സൺ രുഗ്മണി പളനിവേൽരാജൻ, ക്ഷേത്രത്തിലെ ജൂനിയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ ജാനകിരാമനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു കൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നു. ഉപരാഷ്ട്രപതി, തമിഴ്നാട് ഗവർണർ, സാമൂഹ്യക്ഷേമ മന്ത്രി എന്നിവർ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്മൻ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് വൈദ്യതി മുടങ്ങിയത് സുരക്ഷ വീഴ്ചയ്ക്കിടയാക്കുകയായിരുന്നു.
ദർശനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഉപരാഷ്ട്രപതി ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിന് പുറത്ത് ഈസ്റ്റ് ചിത്തിരൈ മൈതാനിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും, രണ്ട് മിനിറ്റോളം ക്ഷേത്രപരിസരം മുഴുവൻ ഇരുട്ടിലാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് പെട്ടന്ന് തന്നെ വൈദ്യുതി പുനസ്ഥാപിക്കുയുണ്ടായി. ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കാണിച്ച അനാസ്ഥ സർക്കാരിനും ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിക്കും അവമതിപ്പുണ്ടാക്കി.
ആരോപണങ്ങളുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ജൂനിയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ ജാനകിരാമനെ ഒക്ടോബർ 31 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കൂടാതെ ജാനകി രാമനോട് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രേഖാമൂലം വിശദീകരണം നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വിശദീകരണം നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ന്യായീകരണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് കണക്കാക്കുകയും, ലഭ്യമായ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമപരമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ നിരക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിക്ക് അപ്പീൽ നൽകിക്കൊണ്ട് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരിഹാരം തേടാവുന്നതാണെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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