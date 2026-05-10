സ്കൂൾ- ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകളുടെ ലയനം; തീരുമാനം മാറ്റിവച്ച് തെലങ്കാന സർക്കാർ
പുതിയ അധ്യായന വർഷം തുടങ്ങാനുള്ള സമയത്തിൻ്റെ കുറവും സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികളും കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം. വിശദമായ പഠനങ്ങൾക്ക് പുതിയ തീരുമാനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി.
By ANI
Published : May 10, 2026 at 4:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസവും സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം മാറ്റിവച്ച് തെലങ്കാന സർക്കാർ. പുതിയ അധ്യായന വർഷം തുടങ്ങാനുള്ള സമയത്തിൻ്റെ കുറവും സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികളും കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം.
നേരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസവും ലയിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയമ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാ വർഷവും അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ സംസ്ഥാനത്ത് പത്താം ക്ലാസ് വിജയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരിൽ എല്ലാവരും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ കോഴ്സുകളിൽ ചേരുന്നില്ല. വിദ്യാർഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ സ്കൂൾ-ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകൾ ലയിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതിനകം തന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെലങ്കാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം വിദ്യാർഥികളിലും രക്ഷിതാക്കളിലും ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചതോടെ എംപി വെം നരേന്ദർ റെഡ്ഡി, സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാമകൃഷ്ണ റാവു, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശേഷാദ്രി, സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി അജിത് റെഡ്ഡി, സെക്രട്ടറി മണിക് രാജ്, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കമ്മീഷണർ യോഗിത റാണ എന്നിവരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
നിർദ്ദിഷ്ട ലയനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അവലോകനം ചെയ്യുകയും ശേഷം പ്രക്രിയ താൽക്കാലികമായി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ലയനം സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ പങ്കാളികളുമായും വിപുലമായ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തെലങ്കാന വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച സമിതി വിഷയം പഠിച്ച് ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. നിയമസഭയിൽ ചർച്ച നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കൂ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ലയനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ
ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സമഗ്ര ശിക്ഷാ പദ്ധതി, പി.എം ശ്രീ അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ സ്കൂളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഫണ്ട് ലഭ്യമാകും. ഇതു വഴി പാഠശാലകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
സ്കൂളുകളിലും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലാസുകളിലും ഒരേ അധ്യാപകർ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നതോടെ ആശയവിനിമയം മികച്ചതാകും. ഓരോ വിദ്യാർഥിയുടെയും അക്കാദമിക് നിലവാരവും കഴിവും മനസിലാക്കി അവർക്കാവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകാനും അധ്യാപകർക്ക് ഇതുവഴി എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും.
നിലവിൽ ജൂനിയർ കോളജുകളിൽ മാത്രമാണ് മികച്ച സയൻസ് ലാബുകളുള്ളത്. ഇനി മുതൽ ഇവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ലാബുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ നിലവിലെ ലാബുകൾ, ലൈബ്രറികൾ, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരുപോലെ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും.
