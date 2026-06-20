ടെലഗ്രാം നിരോധനം; രാജ്യത്ത് 3,000 കോടിയുടെ ബിസിനസ് സ്തംഭനമെന്ന് വ്യാപാരികൾ, കേന്ദ്രത്തിന് കത്ത്
വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സി.ടി.ഐ ചെയർമാൻ ബ്രിജേഷ് ഗോയൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് കത്തയച്ചു.
Published : June 20, 2026 at 6:19 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ടെലഗ്രാം മെസ്സഞ്ചർ ആപ്പിന് രാജ്യത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യാപാരികളുടെ ഉപജീവനമാർഗത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യയിൽ ടെലഗ്രാമിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ പുതിയ ബിസിനസ് മാധ്യമത്തെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ആപ്പ് തടസപ്പെട്ടതോടെ വെറും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഏകദേശം 3,000 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ്സ് നഷ്ടം ഉണ്ടായതായി ചേംബർ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (സി.ടി.ഐ) അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സി.ടി.ഐ ചെയർമാൻ ബ്രിജേഷ് ഗോയൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് കത്തയച്ചു.
ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുകിട വ്യാപാരികളും എം.എസ്.എം.ഇകളും ടെലഗ്രാമിനെ കേവലം ഒരു മെസ്സേജിംഗ് ആപ്പായി മാത്രമല്ല, തങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് , കാറ്റലോഗ് പങ്കിടൽ, പേയ്മെന്റ്, സപ്ലൈ ചെയിൻ ശൃംഖല എന്നിവയ്ക്കായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കേവലം ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കുന്നത് തികച്ചും അന്യായമാണെന്നും, മുഴുവൻ ആപ്പും നിരോധിക്കുന്നതിന് പകരം സംശയാസ്പദമായ ചാനലുകളും അക്കൗണ്ടുകളും മാത്രം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും സി.ടി.ഐ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ടെലഗ്രാം നിരോധനം സാധാരണ കച്ചവടക്കാരെ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചു എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ വ്യാപാരികൾ തന്നെ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. സദർ ബസാറിലെ മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരനായ രാഹുൽ തന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ 80 ശതമാനവും ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. നിരോധനം വന്ന് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഓർഡറുകളാണ് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ, ഗാന്ധിനഗറിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിക്കാരനായ മാധവ് ഖന്ന വ്യക്തമാക്കുന്നത് ടെലഗ്രാമിൽ സജീവമായ അന്താരാഷ്ട്ര ഉപഭോക്താക്കൾ വാട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്നാണ്.
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ഇത് കാരണം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കയറ്റുമതി ഓർഡറുകളാണ് ഇപ്പോൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. മൊത്തവ്യാപാര ഓർഡറുകളിൽ 40 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവുണ്ടായതായും ബ്രാൻഡുകളുടെ റിട്ടേൺ ടു ഒറിജിൻ നിരക്ക് 15 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 28 ശതമാനമായി ഉയർന്നതായും സി.ടി.ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രമേശ് അഹൂജ കണക്കുകൾ നിരത്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻമാർ, ബോട്ട് മാനേജർമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകളുടെ ജോലിയും ഇപ്പോൾ അപകടത്തിലാണ്.
ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി മൂന്നിന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് സി.ടി.ഐ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപടിയെടുക്കുക, നിരോധനം അനിവാര്യമാണെങ്കിൽ വ്യാപാരികൾക്ക് മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് മാറാൻ കുറഞ്ഞത് ആറ് മാസമെങ്കിലും സമയം അനുവദിക്കുക, വ്യാപാര തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വ്യാപാരി സംഘടനകളുമായി ആലോചിച്ച് വ്യക്തമായ ഡിജിറ്റൽ നയം രൂപീകരിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ.
ബിസിനസിന് മേലുള്ള ഈ 'ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രൈക്കിൽ' നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്രയും വേഗം തങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വ്യാപാരികൾ. മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ടെലഗ്രാം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായതിനാലാണ് വ്യാപാരികൾ ഇത് പ്രധാനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. വാട്സ്ആപ്പിലെ പരിമിതികൾക്ക് വിപരീതമായി 2GB വരെയുള്ള ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ ഫയലുകളും കാറ്റലോഗുകളും ടെലഗ്രാമിൽ എളുപ്പത്തിൽ പങ്കിടാനാകും. കൂടാതെ ഒരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് ലക്ഷം അംഗങ്ങളെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനാകും. ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിതരണക്കാർ പ്രധാനമായും ടെലഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇറക്കുമതിയെയും കയറ്റുമതിയെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഫയലുകൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മികച്ച സൗകര്യവും ടെലഗ്രാമിനുണ്ട്.
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