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ഇന്ത്യയിൽ ടെലഗ്രാമിന് നിരോധനം, നീറ്റ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് മുന്നോടിയായി നിര്‍ണായക തീരുമാനവുമായി കേന്ദ്രം

നീറ്റ് റീ-പരീക്ഷ നടക്കുന്ന ദിവസവും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 2026 ജൂൺ 22 വരെയുള്ള നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഗ്രാം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നത്.

NEET RE EXAM 2026 TELEGRAM APP BANNED NEET EXAM ELECTRONIC MINISTERY NATIONAL TESTING AGENCY
Representative Image (Getty)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 10:56 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യു.ജി പുനഃ പരീക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രമുഖ മെസേജിങ് ആപ്പായ ടെലഗ്രാമിന് താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ പ്രത്യേക ശുപാർശയെത്തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം ഈ അടിയന്തര ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നീറ്റ് റീ-പരീക്ഷ നടക്കുന്ന ദിവസവും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 2026 ജൂൺ 22 വരെയുള്ള നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഗ്രാം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഐടി ആക്ട്, 2000-ലെ സെക്ഷൻ 69 A പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം ഇതിനായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷകൾക്ക് ശേഷം വ്യാജമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയാൻ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടെലിഗ്രാമിൽ ഇതിനകം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചർ 2026 ജൂൺ 30 വരെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പഴയ തീയതികളിലെ സന്ദേശങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് "ചോദ്യപേപ്പർ നേരത്തെ ചോർന്നു" എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ തെളിവുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ഈ ഫീച്ചർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാനാണ് ഈ നടപടി. ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളുടെ സുതാര്യതയും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരമൊരു താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണമെന്ന് ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

"നീറ്റ് യു.ജി റീ-പരീക്ഷ നടക്കുന്ന ദിവസവും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ, 2026 ജൂൺ 22-ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിതവും പരിമിതവുമായ കാലയളവിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ടെലഗ്രാം ഉപയോഗം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട്, 2000-ലെ സെക്ഷൻ 69 എ പ്രകാരം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം ഒരു നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

NEET RE EXAM 2026 TELEGRAM APP BANNED NEET EXAM ELECTRONIC MINISTERY NATIONAL TESTING AGENCY
Representative Image (Getty)

ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ, പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം വ്യാജ തെളിവുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ടെലഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേക ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി, ടെലഗ്രാമിൽ ഇതിനകം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചർ 2026 ജൂൺ 30 വരെയുള്ള ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്." മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഉത്തരവിലെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾകേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ടെലഗ്രാം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള താൽക്കാലിക വിലക്ക്: 2026 ജൂൺ 21-ന് നടക്കുന്ന നീറ്റ് പുനപ്പരീക്ഷയും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ജൂൺ 22 വരെ ഇന്ത്യയിൽ ടെലഗ്രാം ആപ്പിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു.

മെസേജ് എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചർ റദ്ദാക്കൽ: ടെലഗ്രാമിൽ നിലവിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത സന്ദേശങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ജൂൺ 30 വരെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നടപടി?

നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പണം തട്ടുന്ന നിരവധി വ്യാജ ചാനലുകൾ ടെലഗ്രാമിൽ സജീവമായിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നും രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

NEET RE EXAM 2026 TELEGRAM APP BANNED NEET EXAM ELECTRONIC MINISTERY NATIONAL TESTING AGENCY
Representative Image (Getty)

പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ടെലഗ്രാമിലെ 'മെസേജ് എഡിറ്റിങ്' ഫീച്ചർ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് പഴയ തീയതികളിലെ സന്ദേശങ്ങൾ തിരുത്താൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ തിരുത്തി "ചോദ്യപേപ്പർ നേരത്തെ ചോർന്നിരുന്നു" എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയാനാണ് ജൂൺ 30 വരെ ഈ ഫീച്ചർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.

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TAGGED:

NEET RE EXAM 2026
TELEGRAM APP BANNED NEET EXAM
ELECTRONIC MINISTERY
NATIONAL TESTING AGENCY
TELEGRAM APP BANNED IN INDIA

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