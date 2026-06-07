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പിസ്സ ഡെലിവറിക്കിടെ ക്രൂരത; യുഎസിൽ തെലങ്കാന യുവാവിനെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച അക്രമികൾ വെടിവെച്ചുകൊന്നു

തൻ്റെ വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഉടൻ തന്നെ, അവിടെ ഒളിച്ചിരുന്ന അജ്ഞാതരായ മുഖംമൂടി ധാരികൾ അൻഷുലിന് നേരെ തുരുതുരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു

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കുഞ്ച അൻഷുൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 7, 2026 at 11:51 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഉപജീവനത്തിനായി അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയ തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരൻ നോർത്ത് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. മേഡ്ചൽ മൽക്കാജ്ഗിരി ജില്ലയിലെ ഗുണ്ട്‌ലപോച്ചമ്പള്ളി സ്വദേശികളായ കുഞ്ച ശ്രീനിവാസിൻ്റെയും നീലിമയുടെയും മകൻ കുഞ്ച അൻഷുൽ (28) ആണ് അക്രമികളുടെ വെടിയേറ്റ് സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചത്. വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ പാർട്ട് ടൈം ആയി പിസ്സ ഡെലിവറി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു അൻഷുൽ.

കുടുംബാംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, 2023 ലാണ് അൻഷുൽ ഉപരിപഠനത്തിനും ജോലിക്കുമായി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത്. അവിടെ നോർത്ത് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ താമസിച്ച് കെഡബ്ല്യുസി (KWC) എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. ഇതിനൊപ്പം അധിക വരുമാനത്തിനായാണ് ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ പിസ്സ ഡെലിവറി ബോയ് ആയി ജോലി നോക്കിയിരുന്നത്.

ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തി ക്രൂരത

വെള്ളിയാഴ്‌ച രാത്രി നോർത്ത് ഫിലാഡൽഫിയ എഡ്ഗ്ലി സ്ട്രീറ്റിലെ റെയ്‌മണ്ട് റോസസ് ഹോംസിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് പിസ്സകൾക്കായി ഓർഡർ ലഭിക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് അർധരാത്രി 12:30 ഓടെ അൻഷുൽ പിസ്സ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. തൻ്റെ വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഉടൻ തന്നെ, അവിടെ ഒളിച്ചിരുന്ന അജ്ഞാതരായ മുഖംമൂടി ധാരികൾ അൻഷുലിന് നേരെ തുരുതുരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.

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തലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് മാരകമായി വെടിയേറ്റ അൻഷുൽ സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ രക്തം വാർന്ന് വീണു മരിച്ചു. മൂന്ന് റൗണ്ട് വെടിയൊച്ച കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇതുവഴി കടന്നുപോയ ചില യാത്രക്കാരാണ് യുവാവ് ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ട് പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തിയെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നും മൂന്ന് വെടിയുണ്ടകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായും ഫിലാഡൽഫിയ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സഹായം തേടി കുടുംബം

​അൻഷുലിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗ വാർത്തയറിഞ്ഞ ഹൈദരാബാദിലെ കുടുംബം കടുത്ത ആഘാതത്തിലാണ്. മകൻ്റെ വേർപാടിൽ തകർന്നുപോയ മാതാപിതാക്കളെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്നറിയാതെ ബന്ധുക്കളും പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ഭൗതികശരീരം എത്രയും വേഗം ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് അൻഷുലിൻ്റെ സഹോദരി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കണ്ണീരോടെ അഭ്യർഥിച്ചു. യുഎസിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അധികൃതർ തയാറാകണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യം.

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TELANGANA YOUTH BRUTALLY MURDERED
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INDIAN CITIZEN
US POLICE INVESTIGATION
BRUTALLY MURDERED IN AMERICA

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