'അമ്മേ എഴുന്നേൽക്കൂ...'; മരിച്ചതറിയാതെ അമ്മയെ വിളിച്ചുണർത്തി രണ്ടരവയസ്സുകാരി; തെലങ്കാനയിൽ യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ശോഭയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വ്യക്തമല്ലെന്നും സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 23, 2026 at 2:17 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: അമ്മയെ ഉണർത്താനായി കരഞ്ഞുവിളിക്കുന്ന രണ്ടര വയസുകാരിയുടെ ശബ്‌ദം കേട്ടാണ് തെലങ്കാനയിലെ രംഗറെഡ്ഡി നിവാസികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉറക്കമുണർന്നത്. എത്ര വിളിച്ചിട്ടും എഴുന്നേൽക്കാത്ത അമ്മ ഉറക്കത്തിലാണെന്ന് കരുതിയ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കണ്ടുനിന്നവരിലും നൊമ്പരമായി. രംഗറെഡ്ഡിയിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ മരിച്ചുകിടക്കുന്ന ശോഭയെന്ന യുവതിയുടെ മൃതദേഹത്തിന് സമീപമിരുന്നാണ് മകൾ മമത കരഞ്ഞത്. അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞിൻ്റെ നിലവിളി ഗ്രാമവാസികളുടെയും ഹൃദയം തകർക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇത്രയും ക്രൂരമായ കൊലപാതകം പ്രദേശത്ത് വലിയ നടുക്കമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന് ഭർത്താവിൽനിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞാണ് ശോഭ താമസിക്കുന്നത്. ഏഴ് വയസുള്ള മകനും രണ്ടര വയസുകാരിയായ മമതയുമാണ് ഇവർക്കൊപ്പമുള്ളത്. ഭർത്താവിൽനിന്ന് പിരിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെയുള്ള നരസിംഹലു എന്ന വ്യക്തിയുമായി ശോഭ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു.

കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവർക്കിടയിലുണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇയാളെ പിരിഞ്ഞ് ശോഭ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. തുടർന്ന് മക്കളോടൊപ്പമായിരുന്നു യുവതിയുടെ താമസം. ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നരസിംഹലു ശോഭയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. മകന് സൈക്കിൾ വാങ്ങി നൽകാമെന്നും ഇതിനായി ഷാദ്‌നഗറിലേക്ക് വരാനും ഇയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് വിശ്വസിച്ച് മകനെയും കൂട്ടി ശോഭ നരസിംഹലുവിനെ കാണാൻ ഷാദ്‌നഗറിലേക്ക് പോയതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

വാക്ക് പാലിക്കാതെ നരസിംഹലു

എന്നാൽ ഷാദ്‌നഗറിലെത്തിയ ശോഭയെ കാണാൻ നരസിംഹലു എത്തിയില്ല. ഇതോടെ നിരാശയായ ഇവർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. പിറ്റേദിവസം വീണ്ടും നരസിംഹലുവിനെ കാണാനായി ശോഭ പോയി. ഇത്തവണ മകന് പകരം മകളുമായാണ് യുവതി പോയത്. പിന്നീട് കൃഷിയിടത്തിൽ ശോഭയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ഞായറാഴ്‌ച പുലർച്ചെയോടെ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് ഗ്രാമവാസികൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയത്. മൃതദേഹം കണ്ട നാട്ടുകാർ ഉടൻതന്നെ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. പാറക്കല്ലിൽ ഇടിച്ച് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. വളരെ ക്രൂരമായാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരിച്ചുകിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്ന് കരയുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ കാഴ്‌ച അസഹനീയമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.

അന്വേഷണം ഊർജിതം

സംഭവത്തിൽ ശോഭയുടെ അമ്മ കരുണമ്മ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ടൗൺ സിഐ സീതറാം വ്യക്തമാക്കി. നരസിംഹലുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. പ്രതിയെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ മാത്രമേ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമാകൂവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോയെന്ന കാര്യവും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോൺ രേഖകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയെന്നും ഉടൻതന്നെ ഇയാൾ വലയിലാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിതമായി ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറി.

Also Read: അസമിൽ ദാരുണാപകടം; ആംബുലൻസിൽ ട്രക്കിടിച്ച് നവജാത ശിശുവടക്കം ആറുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

