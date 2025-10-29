ഈ ഷോള് പറയും മോദിയുടെ കഥ; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ നെയ്തെടുത്ത് സിർസില്ലക്കാരന്
Published : October 29, 2025 at 2:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കൈത്തറി നെയ്ത്തുകാരൻ വിജയ് കുമാർ ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ തരംഗമാകുകയാണ്. ആരാധനയ്ക്കുള്ള വഴികൾ പലതാണെങ്കിലും, വിജയ് തൻ്റെ കഴിവും സൃഷ്ടിയും ചേർത്ത് അതിനെ ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു. തെലങ്കാനയിലെ സിർസില്ലക്കാരന് സ്വന്തം കൈകളാൽ നെയ്തെടുത്ത ഒരു ഷാൾ, അത് പറയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കഥ....
ഈ ഷോളിലൂടെ മോദിക്ക് തൻ്റെ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് വിജയ്. പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തനിമയും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മികവും ചേർത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ ഷാൾ നെയ്തത്. മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയില് നടന്ന പുരോഗതി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ക്യൂആർ കോഡ് കൊണ്ടാണ് ഈ അതുല്ല്യമായ സില്ക്ക് ഷാള് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ക്യൂആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കാഴ്ചക്കാർക്ക് അതുല്യമായ സൃഷ്ടി കാണാന് കഴിയും. മോദിയുടെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളും വികസനങ്ങളും വിവിധ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും വീഡിയോകളിലൂടെയും പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നു.
32 ഇഞ്ച് വീതിയും 2.5 മീറ്റർ നീളവുമുള്ള ഈ ഷാൾ നെയ്തെടുക്കാൻ 12 ദിവസമെടുത്തുവെന്ന് വിജയ് പറയുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ബന്ദി സഞ്ജയ് കുമാർ ഷാൾ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഉടന് സമ്മാനിക്കും.
ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്യൂആർ കോഡിലൂടെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു. "അയോധ്യ റാം മന്ദിർ, ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, ചന്ദ്രയാൻ -3, വന്ദേ ഭാരത് എക്സ് പ്രസ്, സ്വച്ഛ് ഭാരത് തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും വിവരങ്ങളും ക്യൂആർ കോഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പൂർണമായും കൈത്തറിയിലാണ് ഇതെല്ലാം നിര്മിച്ചതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ക്യൂആർ കോഡ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനായി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ വൈഷ്ണവിയുടെ സഹായവും തേടിയിരുന്നു.
ആരാണ് സിർസില സ്വദേശി വിജയ് കുമാര്?
ചെനേത കലാ രത്ന അവാർഡ് ജേതാവായ സിർസിലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്ത കൈത്തറി നെയ്ത്തുകാരനാണ് വിജയ് കുമാർ. തൻ്റെ സർഗാത്മകതയും വൈദഗ്ധ്യവും കൊണ്ട് വിജയ് വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല.
കുടുംബത്തിൻ്റെ നൂതനാശയങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം തുടരുന്ന വിജയ് കുമാർ, തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പാതയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. സിൽക്ക് സാരികൾ നെയ്തെടുക്കുന്നതിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് നെയ്ത്തുകാരനായ പരന്ധമുലു.
പിതാവിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് നിറം മാറുന്ന "ചാമിലിയൻ" സാരി, സുഗന്ധം പരത്തുന്ന പട്ട് സാരി എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി അതുല്യമായ നെയ്ത്തുകൾ വിജയ് കുമാർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൻ്റെ ഓര്മയ്ക്കായി സ്വർണ നിറത്തില് നെയ്തെടുത്ത ഷാള് അദ്ദേഹം മോദിക്ക് നേരത്തെ സമ്മാനിച്ചിരുന്നു.
കൈത്തറി കലാ ലോകത്ത് മുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി കലാസൃഷ്ടികള് അദ്ദേഹം ഇപ്പോള് തന്നെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതുമയുടെയും നേട്ടത്തിൻ്റെയും കഥകൾ പറയാൻ അദ്ദേഹം പരമ്പരാഗത വിദ്യകളെയും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളെയും യോജിപ്പിച്ചുവെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. നെയ്ത്ത് സമൂഹത്തിന് ഇതൊരു അഭിമാന നിമിഷമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികള് അസാധാരണ പ്രതിഭകളിലേക്ക് വിളിച്ചം വീശുന്നു.
