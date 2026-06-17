തെലങ്കാന വോട്ടർ പട്ടിക: 1.91 കോടി വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങളിൽ തെറ്റ്
2025ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലുള്ള 3,38,29,018 വോട്ടർമാരിൽ 2,36,54,232 പേരുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ മാപ്പിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
Published : June 17, 2026 at 10:17 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) വോട്ടർമാർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നു. 2025ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലുള്ള 30 ശതമാനം പേരുകൾ 2002ൽ നടന്ന എസ്ഐആർ പട്ടികയുമായി മാപ്പിങ് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. മാപ്പിങ് നടത്തിയ നിരവധി വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങളിലും തെറ്റുകളുണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഈ മാസം 25 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന എസ്ഐആർ പ്രക്രിയ ഇവരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കും.
2025ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലുള്ള 3,38,29,018 വോട്ടർമാരിൽ 2,36,54,232 പേരുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ മാപ്പിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ 89,44,713 പേരുടെ വിവരങ്ങളിൽ വിവിധ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉള്ളതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇതിന് പുറമെ, ആകെയുള്ള വോട്ടർമാരിൽ 1,01,74,786 പേർ അൺമാപ്പിങ് പട്ടികയിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വോട്ടർമാർ എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് നൽകിയാൽ അവർക്കും നോട്ടിസ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരക്കാർ തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിർബന്ധമായും സമർപ്പിക്കേണ്ടി വരും. മാപ്പിങ്ങിലെ പിഴവുകളും അൺമാപ്പിങ്ങും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 1,91,19,499 വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ മാപ്പിങ് പ്രക്രിയ കൃത്യമായി നടന്നിട്ടില്ലെന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ്. ഇത് വോട്ടർമാരെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ.
വിവിധ ജില്ലകളിലെ കണക്കുകൾ
നാരായൺപേട്ട് ജില്ലയിലെ മക്തൽ, നാരായൺപേട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലായി ആകെ 4,95,581 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 4,23,118 വോട്ടർമാരുടെ (85.38 ശതമാനം) വിവരങ്ങൾ മാപ്പിങ് ചെയ്തു. എന്നാൽ, മാപ്പിങ് നടത്തിയവരിൽ 1,87,149 പേരുടെ വിവരങ്ങളിൽ വിവിധ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 72,463 വോട്ടർമാർ അൺമാപ്പിങ് പട്ടികയിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളും പാവപ്പെട്ടവരും കൂടുതലുള്ള ഈ മേഖലയിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന എസ്ഐആർ പ്രക്രിയ ഇവരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുകയെന്ന പ്രചാരണം ശക്തമാണ്.
സംയുക്ത ആദിലാബാദ് ജില്ലയുടെ ഭാഗമായ നിർമലിൽ 2,64,309 വോട്ടർമാരുള്ളതിൽ 2,12,270 പേരുടെ വിവരങ്ങളാണ് മാപ്പിങ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ 95,439 വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങളിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി. ആദിലാബാദ് മണ്ഡലത്തിൽ 2,50,455 വോട്ടർമാരിൽ 1,61,056 പേരുടെ വിവരങ്ങൾ മാപ്പിങ് ചെയ്തപ്പോൾ 71,000 പേരുടെ വിവരങ്ങളിൽ തെറ്റുകളുണ്ട്.
നിസാമാബാദ് ജില്ലയിലെ ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിലായി 14,39,900 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാർ 12,53,284 വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ മാപ്പിങ് ചെയ്തു. ഇതിൽ 5,07,143 പേരുടെ വിവരങ്ങളിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയത് മേഡ്ചൽ മൽക്കാജ്ഗിരി ജില്ലയിലാണ്.
അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലായി ആകെ 29,78,532 വോട്ടർമാരുള്ളതിൽ 12,89,802 പേരുടെ വിവരങ്ങളാണ് മാപ്പിങ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ 8,38,150 പേരുടെ വിവരങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളിലൊന്ന് നിർബന്ധമായും സമർപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിന് പുറമെ, മഹബൂബ്നഗർ, നാഗർകർനൂൽ, ഹൈദരാബാദ്, സംഗറെഡ്ഡി എന്നീ ജില്ലകളിൽ മാപ്പിങ് ചെയ്ത വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങളിലും നിരവധി പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ഈ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക എന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും.
എസ്ഐആർ നടപ്പാക്കുന്ന രീതി
ഓരോ ബൂത്തിലും ശരാശരി 1000 വോട്ടർമാർ ഉണ്ടാകും. ചിലയിടത്ത് ഇത് 1200 വരെ പോകും. ബൂത്തുകളിൽ നിയമിക്കുന്ന ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർ (ബി.എൽ.ഒ) നിലവിലെ വോട്ടർമാർക്ക് എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ എത്തിക്കും. പുതുതായി വോട്ട് ചേർക്കാൻ ഫോം സിക്സും ഒഴിവാക്കാൻ ഫോം സെവനും തിരുത്താനോ വോട്ടുമാറ്റാനോ ഫോം എയ്റ്റുമാണ് നൽകേണ്ടത്. താൽക്കാലികമായി സ്ഥലംമാറി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഓൺലൈനായും ഫോം സമർപ്പിക്കാം.
അതായത് മരിച്ചുപോയവരെയും താമസം മാറിയവരെയും ഒന്നിലേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വോട്ടുള്ളവരെയും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ബി.എൽ.ഒമാരാണ്. ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരടു വോട്ടർപട്ടിക തയാറാക്കേണ്ടത് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസറാണ്. രേഖ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇ.ആർ.ഒ നോട്ടീസ് അയക്കും. പിന്നീട് അന്തിമ പട്ടികയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ ഹാജരാക്കാവുന്ന രേഖകൾ
- സർക്കാർ ജീവനക്കാരെങ്കിൽ ഐഡി കാർഡ്, പെൻഷനറെങ്കിൽ പെൻഷൻ പേയ്മെന്റ് ഓർഡർ
- സർക്കാർ, പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ, പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകൾ, എൽ.ഐ.സി പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ 1987നു മുമ്പ് ഇഷ്യു ചെയ്ത ഐ.ഡി കാർഡുകൾ
- ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
- പാസ്പോർട്ട്
- സർവകലാശാലകളും ബോർഡുകളും നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
- സ്ഥിരതാമസം തെളിയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
- ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
- നാഷനൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് സിറ്റിസൻസ്
- സംസ്ഥാനം തയാറാക്കുന്ന ഫാമിലി രജിസ്റ്റർ
- സർക്കാർ ഭൂമിയോ വീടോ അനുവദിച്ചതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
- ആധാർ
Also read: നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും