വധുവല്ല, ഇവിടെ വരനാണ് വീടുമാറുന്നത്; തെലങ്കാനയിലെ 'മരുമക്കളുടെ ബസാറി'നെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ?
Published : March 30, 2026 at 1:19 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സാധാരണ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൻ വധു വരൻ്റെ വീട്ടിലേയ്ക്ക് താമസം മാറുകയാണ് പതിവ്. പക്ഷേ തെലങ്കാനയിലെ മുഹമ്മദ്നഗറിലെ സ്ഥിതി അൽപം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടെ കല്യാണ ശേഷം പുരുഷന്മാരാണ് സ്ത്രീകളുടെ വീട്ടിലേയ്ക്ക് തമാസം മാറാറ്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ചന്ദ്രുഗൊണ്ട മണ്ഡലത്തിലെ ടിപ്പനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലാണ് ഈ പ്രദേശം.“അല്ലുള്ള ബസാർ” എന്നാണ് പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത്, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ‘മരുമക്കളുടെ ബസാർ’.
ഏകദേശം 20 മരുമക്കൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി താമസമാക്കുകയും വീടുകൾ പണിയുകയും അവരുടെ അമ്മായിയമ്മമാരോടൊപ്പം താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഈ തെരുവിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. സ്വീകാര്യതയിലും പരസ്പര പിന്തുണയിലും വേരൂന്നിയ ഒരു അപൂർവ സാമൂഹിക ഘടനയാണ് ഇവർ പിന്തുടരുന്നത്. വധുവിനെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം, ഈ പുരുഷന്മാർ ഭാര്യമാരുടെ ജന്മഗ്രാമത്തിലേക്ക് താമസം മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു.
ഗ്രാമത്തിലെ മൂപ്പന്മാർ ഏകദേശം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ പാരമ്പര്യമാണ് പിന്തുടരുന്നത്. അക്കാലത്ത് കുടുംബങ്ങൾ കാർഷിക ഭൂമിയുടെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മരുമക്കളെ അവിടെ താമസിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തി കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സഹായകവുമായി. കാലക്രമേണ ഈ രീതി ഒരു മാതൃകയായി പരിണമിച്ചു. കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ മരുമക്കളെ പ്രാദേശികമായി സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.
മിർസാപുരം, വാറങ്കൽ ജില്ല, കൊടാഡ് മേഖല, തിരുവൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെയും തെലങ്കാനയിലെയും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഈ തെരുവിലെ താമസക്കാർ. ഇപ്പോൾ ഈ തെരുവിലെ അംഗങ്ങളായി ഇവർ മാറി. “30 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ വിവാഹിതനായി. എൻ്റെ ഭാര്യവീട്ടുകാർ എനിക്ക് ഭൂമി നൽകി. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ന് ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം എനിക്ക് പോലെ തോന്നുന്നു” മൊറമ്പള്ളി ബഞ്ചറിൽ നിന്നുള്ള ഖാസിം പറഞ്ഞു.
രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കുറച്ച് പ്രാദേശിക പുരുഷന്മാരും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇത് ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജീവിതരീതി പിന്തുടരാൻ “അല്ലുള്ള ബസാർ” നമ്മെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുന്നു. സ്ത്രീകൾ സാധാരണയായി വിവാഹശേഷം താമസം മാറുന്ന പരമ്പരാഗത മാനദണ്ഡങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമം.
