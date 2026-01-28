യോഗ്യത പ്ലസ് ടു, നേടിയത് 2.5 കോടി രൂപയുടെ സ്കോളര്ഷിപ്പ്, അമേരിക്കയിലേക്ക് പറക്കാനൊരുങ്ങി ഇരട്ടക്കുട്ടികള്
മിൽവാക്കി സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് മാനേജ്മെൻ്റ് 2.5 കോടി രൂപയുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്കോളർഷിപ്പിനായി ലക്ഷ്യയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഫീസ്, താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ ചെലവുകളും സൗജന്യമാണ്.
January 28, 2026
വിദേശ പഠനം പലരുടേയും ഒരു സ്വപ്നമാണ്. യുകെയിലും അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമായിയൊക്കെ വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ പഠിക്കാനായി വായ്പ എടുക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് പലരും. എന്നാൽ വായ്പയൊന്നും എടുക്കാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പഠിച്ചാല് വിദേശ സര്വകലാശാലകളില് സ്കോളര്ഷിപ്പോടെ സൗജന്യമായി പഠിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇരട്ടക്കുട്ടികള്.
അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ മിൽവാക്കി സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങിൽ അഡ്മിഷൻ നേടി രാജ്യത്തിനാകെ അഭിമാനവും മാതൃകയുമായിരിക്കുകയാണ് പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനികളായ ഇരട്ട സഹോദരിമാർ. തെലങ്കാന സ്വദേശികളായ ലക്ഷ്യയും ലാസ്യയുമാണ് ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഒരാൾക്ക് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി 100 ശതമാനം ഫീസ് ഇളവ് ലഭിച്ചു, മറ്റൊരാൾക്ക് 60 ശതമാനം ഫീസ് ഇളവും.
തെലങ്കാനയിലെ കൃഷ്ണ ജില്ലയിലെ പെഡവുരപ്പാടു സ്വദേശികളായ ശ്രീകാന്തിൻ്റേയും ശ്രാവന്തിയുടെയും മക്കളാണ് ലക്ഷ്യയും ലാസ്യയും. വിജയവാഡയിൽ നിന്ന് ഇരുവരുടേയും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി ശേഷം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് മാറി. അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയതിനാൽ, മക്കളേയും അവിടെ അയയ്ക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചു.
ഇതേ തുടർന്ന് ഇൻവിക്ട കരിയർ കൺസൾട്ടൻസി മാനേജറായ വിവേകാനന്ദ മൂർത്തിയുടെ പരിചയത്തോടെ, രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും കൺസൾട്ടൻസിയിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം, സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ്, SAT, അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് പരീക്ഷകൾ എന്നിവ വിജയിച്ചു.
കോളജുകളിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി യുഎസിൽ നടത്തിയ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്ലേസ്മെൻ്റിലും ലക്ഷ്യ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് മിൽവാക്കി സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് മാനേജ്മെൻ്റ് 2.5 കോടി രൂപയുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്കോളർഷിപ്പിനായി ലക്ഷ്യയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഫീസ്, താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ ചെലവുകളും സൗജന്യമാണ്.
യുഎസിലെ മികച്ച പത്ത് സർവകലാശാലകളിൽ ഒന്നാണ് മിൽവാക്കി സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം 500 വിദ്യാർഥികൾ സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കാനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിച്ചു, എന്നാൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്കോളർഷിപ്പിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ലക്ഷ്യ മാത്രമാണ്
"തുടക്കം മുതൽ, ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എനിക്ക് ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ നല്ല ഗ്രാഹ്യമുണ്ട്. അടുത്തിടെ, ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ പോയി മിൽവാക്കി സർവകലാശാല സന്ദർശിച്ചു. അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു" ലക്ഷ്യ പറഞ്ഞു.
സഹോദരിയോടൊപ്പം ലസ്യയ്ക്കും 1.3 കോടി രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചു, 60 ശതമാനം ഫീസ് ഇളവും നേടി. ഇതെല്ലാം സാധ്യമായത് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രോത്സാഹനം മൂലമാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. അമേരിക്കയിൽ സൈബർ സുരക്ഷാ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായ സംഭാവന നൽകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് ലാസ്യ പറഞ്ഞു.
"ഞങ്ങൾ ഇൻവിക്റ്റ കൺസൾട്ടൻസിയിലാണ് പഠിച്ചത്. ഗണിതം, എസ്എടി, എപികെ, ടെക്നിക്കൽ പ്രോജക്ടുകൾ എന്നിവ ചെയ്തു. അനുബന്ധ പരീക്ഷകൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പരിശീലിച്ചു. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു. ഞാൻ സൈബർ സുരക്ഷ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എനിക്ക് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ സമൂഹത്തെ സേവിക്കണം" ലാസ്യ പറയുന്നു.
"കുട്ടികൾക്ക് വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായി അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നി. വിദേശത്തും 100 ശതമാനം സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കി. ഇതോടെ, ഇവർ കോളജിൽ നിന്ന് ഒരു ഇടവേള എടുത്ത് എസ്എടിക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങി. ഇരുവരും ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് നേടി" അമ്മ ശ്രാവന്തി പറഞ്ഞു.
കഠിനാധ്വാനമാണ് പ്രധാനമെന്നും, ശരിയായ ആസൂത്രണത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ പ്രശസ്ത സർവകലാശാലകളിൽ ആര്ക്കും എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം നേടാനാകുമെന്നും ഇൻവിക്ട കരിയർ കൺസൾട്ടൻസി എംഡി വിവേകാനന്ദ മൂർത്തി പറഞ്ഞു.
