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തെലങ്കാനയിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ട്രക്കിൽ ഇടിച്ച് ആറ് മരണം; നിരവധി പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ, അനുശോചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏലൂരുവിലേക്ക് 42 യാത്രക്കാരുമായി പോവുകയായിരുന്ന ഫ്രെഷ് ബസ് പുലർച്ചെ അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

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ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2026 at 7:26 PM IST

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ഹൈദരാബാദ് : തെലങ്കാനയിലെ സൂര്യപേട്ട് ജില്ലയിൽ പുലർച്ചെയുണ്ടായ അതിദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ അഞ്ച് സ്ത്രീകളടക്കം ആറ് യാത്രികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ ഇരുപതോളം പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. സൂര്യപേട്ട് ജില്ലയിലെ കോദാട് മണ്ഡലത്തിലുള്ള ദൊരകുണ്ടയ്ക്ക് സമീപം ഹൈദരാബാദ്-വിജയവാഡ ദേശീയപാതയിലാണ് സ്വകാര്യ യാത്രാബസ് ട്രക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി ഈ ദുരന്തമുണ്ടായത്.

പുലർച്ചെയുണ്ടായ ദുരന്തം; അതിവേഗമെന്ന് സംശയം

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏലൂരുവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസിൽ അപകടസമയത്ത് 42 ഓളം യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുധനാഴ്‌ച പുലർച്ചെ 4:30-നും അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് സംഭവം. അതിവേഗത്തിലെത്തിയ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടെയ്‌നർ ട്രക്കിന് പിന്നിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ പൊലീസും അഗ്നിശമന സേനയും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

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സൂര്യപേട്ട് എസ്‌പി നരസിംഹ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. "അമിതവേഗമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പരിക്കേറ്റ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അപകടത്തിൽ മരിച്ച വൈ. ചിന്നി (32), ബി. മേരി ജോഷ്‌ന (29), ചെന്നകേശവലു നാഗേന്ദ്രബാബു (21) എന്നിവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും അനുശോചിച്ചു

അപകടത്തിൽ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹം ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ദുരന്തത്തിൽ അനുശോചിച്ചു. "സൂര്യപേട്ടിലെ അപകടവാർത്ത തീവ്രമായ വേദനയുണ്ടാക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ," എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളിലും ഡ്രൈവർമാരുടെ ജാഗ്രതയിലും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയും പാടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ഗതാഗത മന്ത്രി മന്ദിപല്ലി രാംപ്രസാദ് റെഡ്ഡി നിർദ്ദേശം നൽകി.

അതേസമയം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഫ്രെഷ് ബസ് അധികൃതർ ദുരന്തത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തോടും ആശുപത്രികളോടും ചേര്‍ന്ന് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അപകട ബാധിതരായ യാത്രക്കാർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വൈദ്യസഹായവും ഉറപ്പാക്കുമെന്നും കമ്പനി വക്താവ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

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TG ACCIDENT
TELANGANA ROAD ACCIDENT
FRESH BUS ACCIDENT ELURU
SURYAPET BUS ACCIDENT
KODAD DORAKUNTA ACCIDENT

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