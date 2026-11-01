തെലങ്കാനയിൽ എസ്ഐആർ പ്രക്രിയയിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച; പൗരന്മാരുടെ വോട്ടുകൾ റദ്ദാക്കിയതായി പരാതി
തങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തങ്ങൾ എന്തിനാണ് വ്യാജ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകേണ്ടതെന്ന് വോട്ടർമാർ ചോദിക്കുന്നു.
Published : November 1, 2026 at 10:28 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന എസ്ഐആർ പ്രക്രിയയിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഗുരുതര വീഴ്ചകളും പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളും വെളിച്ചത്തുവരുന്നു. ഫീൽഡ് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടികൾ കാരണം നിരവധി വോട്ടർമാരാണ് ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോയതിനാൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 10 വോട്ടുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. വിവാഹ ആവശ്യത്തിനായി നാട്ടിലേക്ക് പോയ മറ്റൊരു കുടുംബത്തെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയതായും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.
നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വിവരശേഖരണ ഫോമുകൾ തിരികെ നൽകാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകളെ ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിലുടനീളം കാണാൻ കഴിയും. ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ തെറ്റ് തിരുത്തി ഇവരെ വീണ്ടും വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷ്യപത്രം എന്ന തടസത്തെയാണ് ഇവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ പാതിയും പിന്നിട്ട വ്യക്തികളോട് താൻ ആദ്യമായാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ ഒപ്പിടുന്നത്, നിയമപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യാജ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് ബാധിക്കപ്പെട്ട പൗരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി, ആയിരക്കണക്കിന് വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ അപേക്ഷകളാണ് നിരസിക്കപ്പെടുന്നത്.
അതേസമയം, എൻഐടി പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച കാലം മുതൽ താൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് ഭോലക്പൂരിൽ നിന്നുള്ള 70 കാരനായ ഷെയ്ഖ് മഹ്ബൂബ് പറഞ്ഞു. സർവേയ്ക്കിടെ തൻ്റെ വോട്ട് റദ്ദാക്കിയെന്നും അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഓഫിസുകൾ കയറിയിറങ്ങുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ വോട്ടർ ഐഡി റദ്ദാക്കി. തെളിവായി ആധാർ കാർഡ് സ്വീകരിക്കാൻ അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ താൻ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് കാര്യങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നാട്ടിൽ പോയതിന് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു
ഭോലക്പൂർ നിവാസിയായ സായിബാബയുടെ കുടുംബത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 11 വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നു. സർവേയ്ക്ക് ശേഷം ഒരാളുടെ പേര് മാത്രമാണ് പട്ടികയിൽ അവശേഷിച്ചത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് തിരികെ നൽകാൻ ഒരു വ്യക്തി എത്തുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് കുടുംബം നഗരത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ദിപ്പേട്ടിലേക്ക് പോയി. അവർ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തത്ഫലമായി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ വോട്ടുകളും കരട് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
ഓൾഡ് രാമന്തപൂരിലെ താമസക്കാരനായ രാജുവും ഭാര്യയും സർവേ സമയത്ത് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു. തിരികെ വന്ന് എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞതായി അവരോട് പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഇരുവരുടെയും വോട്ടുകൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു. മലക്പേട്ടിലെ ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 10 വോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന് വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ വിവരശേഖരണ ഫോമുകൾ തിരികെ നൽകുന്നതിൽ വന്ന താമസം കാരണം അവരുടെ എല്ലാ വോട്ടുകളും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു.
എന്തിന് വ്യാജ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകണം?
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിന് ഫോം 6 പൂരിപ്പിക്കുകയും ഫോട്ടോ പതിപ്പിക്കുകയും അതിൽ ഒപ്പിടുകയും വേണം. കൂടാതെ അപേക്ഷകൻ മറ്റൊരു രേഖയിൽ കൂടി ഒപ്പിടേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ മുത്തശ്ശൻമാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പൂർവികരുടെയോ വോട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകണം. അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള 12 തരം തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളിൽ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. ഇതിനുപുറമേ ആദ്യമായാണ് വോട്ടറായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന അന്തിമ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പിടേണ്ടതുമുണ്ട്.
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എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിലെ പരാജയം കൊണ്ടോ മാതാപിതാക്കളുടെയോ പൂർവികരുടെയോ വോട്ടുകളുമായി തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാരുടെ അനാസ്ഥ കൊണ്ടോ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട പല വ്യക്തികളും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒപ്പിടുന്നതിനെ എതിർക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തങ്ങൾ എന്തിനാണ് വ്യാജ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകേണ്ടതെന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു.
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