ETV Bharat / bharat

'എല്ലാവർക്കും തുല്യ വേതനം'; മിനിമം വേതനം പുതുക്കി തെലങ്കാന സർക്കാർ

തെലങ്കാനയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം വേതനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും തൊഴിലാളി സംഘടനകളും പല തവണ പരാതി ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ വേതനം പുതുക്കിയത്.

TELANGANA GOVERNMENT WAGE REVISION MINIMUM WAGE TELENGANA GOVT
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 1, 2026 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി മിനിമം വേതനം പുതുക്കി തെലങ്കാന സർക്കാർ. ഇന്ന് മുതലാണ് പുതുക്കിയ മിനിമം വേതനം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്‌ത മേഖലകളിലായി വ്യത്യസ്‌ത വേതനം നൽകുന്നതിന് പകരം എല്ലാവർക്കും തുല്യ വേതനം എന്നതാണ് ഇതുവഴി സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

മുൻ ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ വിടവുകൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഭട്ടി വിക്രമാർക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ അനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. മിനിമം വേതനത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ പത്ത് പുതിയ മേഖലകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ ആകെ തൊഴിൽ മേഖലകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ 77 ആയി.

മുന്ന് സോണുകൾ

നഗര, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൂന്ന് സോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മിനിമം വേതനം കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോൺ 1 മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ, സോൺ 2 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, സോൺ 3 ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തൊഴിലാളികളെ നാല് വിഭാഗങ്ങളുമായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൺ സ്‌കിൽഡ്, സെമി-സ്‌കിൽഡ്, സ്‌കിൽഡ്, ഹൈ സ്‌കിൽഡ് എന്നിങ്ങനെയാണ് തരം തിരിച്ചത്.

അൺസ്‌കിൽഡ് വിഭാഗത്തിന് 12,750 രൂപയിൽ നിന്ന് 16,000 രൂപയും സെമി-സ്‌കിൽഡ് വിഭാഗത്തിന് 13, 152 രൂപയിൽ നിന്ന് 17,000 രൂപയും സ്‌കിൽഡ് വിഭാഗത്തിന് 13, 772 രൂപയിൽ നിന്ന് 18,500 രൂപയും ഹൈ സ്‌കിൽഡ് വിഭാഗത്തിന് 14,607 രൂപയിൽ നിന്ന് 20,000 രൂപയുമായാണ് വർധിപ്പിച്ചത്.

മാറ്റം 14 വർഷത്തിന് ശേഷം...

2022-ൽ, തെലങ്കാനയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം വേതനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും തൊഴിലാളി സംഘടനകളും പലതവണ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും പുനഃപരിശോധന ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം വിഷയത്തിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കാബിനറ്റ് ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചു. ഉപദേശക സമിതിയുടെ ചെയർമാനായ ജനക് പ്രസാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി മിനിമം വേതനത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി തവണ യോഗം ചേരുകയും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെയും തൊഴിലുടമകളുടെയും പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

മിനിമം വേതന ഉപദേശക സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ പരിഗണിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് ലേബർ കമ്മീഷണർ 2025 മെയ് 31-ന് കാബിനറ്റ് ഉപസമിതിക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ഉപസമിതി, പുതിയ വേതന കോഡ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജൂൺ 1 മുതൽ വർധിപ്പിച്ച മിനിമം വേതനം നടപ്പിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

ശുപാർശയിൽ പറയുന്നത്

ശുപാർശയുടെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിലവിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്ന വേതനം പുതുതായി നടപ്പിലാക്കിയ മിനിമം വേതനത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന വേതനം നൽകുന്നത് തുടരണം.

വാരാന്ത്യങ്ങളിലും പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലും തൊഴിലാളി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ദിവസത്തെ സാധാരണ വേതനത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി അയാൾക്ക് നൽകണം.

ലിംഗ വിവേചനമില്ലാതെ വേതനം നൽകണം.

ജീവനക്കാരൻ ഒരു ദിവസം 8 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്‌താൽ, ജീവനക്കാരന് അധിക ജോലി സമയം നൽകണം.

തൊഴിലാളികൾ കോൺട്രാക്‌ടർമാർ വഴിയും സേവന ഏജൻസികൾ വഴിയും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രധാന തൊഴിലുടമ മിനിമം വേതനം നടപ്പിലാക്കുകയും എല്ലാവർക്കും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം.

Also Read: സുപ്രീം കോടതിയിൽ 5 പുതിയ ജഡ്ജിമാർ; ചരിത്ര നേട്ടവുമായി വി മോഹന, നേരിട്ട് ജഡ്‌ജിയാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിത

TAGGED:

TELANGANA GOVERNMENT
WAGE REVISION
MINIMUM WAGE
TELENGANA GOVT
MINIMUM WAGE IN TELENGANA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.