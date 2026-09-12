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ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും; പ്രജാ വിശ്വാസം ബില്‍ പാസാക്കി തെലങ്കാന

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജൻ വിശ്വാസ് ആക്‌ട് മാതൃകയില്‍ പ്രജ വിശ്വാസം (ഭേദഗതി) ബിൽ പാസാക്കി തെലങ്കാന. ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി.

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Telangana Legislative Assembly (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 12, 2026 at 3:00 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും വ്യവസായം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബിൽ പാസാക്കി തെലങ്കാന നിയമസഭ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജൻ വിശ്വാസ് നിയമത്തെ മാതൃകയാക്കിയാണ് തെലങ്കാന പ്രജാ വിശ്വാസം (ഭേദഗതി) ബിൽ ശനിയാഴ്‌ച പാസാക്കിയത്. സംസ്ഥാന നിയമകാര്യ-വ്യവസായ മന്ത്രി ഡി. ശ്രീധർ ബാബുവാണ് ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.

180-ലധികം ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പകരം പിഴ ഏർപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്ര നിയമത്തിന് അനുസൃതമായാണ് പുതിയ ബില്ലെന്ന് ഡി. ശ്രീധർ ബാബു പറഞ്ഞു. വ്യവസായം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും ചെറുകിട വ്യാപാരികളുടെയും നിക്ഷേപകരുടെയും ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ബില്ലിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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സംസ്ഥാന വ്യവസായ വകുപ്പ് മറ്റ് വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 33 വകുപ്പുകളിലായി 400-ലധികം നിയമലംഘനങ്ങളാണ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ലാതാക്കാൻ കണ്ടെത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അനാവശ്യമായ നിയമനടപടികളും കോടതി കേസുകളും ഒഴിവാക്കാനും, കൂടുതൽ സുതാര്യമായ ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം സംസ്ഥാനത്ത് സൃഷ്‌ടിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഈ നിയമത്തിലെ ചട്ടങ്ങളെയും വ്യവസ്ഥകളെയും കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് ശ്രമിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബില്ലിന്മേൽ നടന്ന ചർച്ചകൾക്ക് മറുപടി പറയവേ, ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം കൂടി വ്യവസായ മന്ത്രി ഡി. ശ്രീധർ ബാബു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് (പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗം, ഒബിസി) ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വായ്‌പ ലഭിക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ബാങ്കേഴ്‌സ് കമ്മിറ്റിയോട് സർക്കാർ നിർദേശിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഈ നിയമം വരുന്നതോടെ ബിസിനസ് രംഗത്തെ അനാവശ്യ ഭയങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുമെന്നും നിക്ഷേപങ്ങൾ വർധിക്കുമെന്നുമാണ് തെലങ്കാന സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും അവയിൽ യുക്തിസഹമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുമുള്ള 'ജൻ വിശ്വാസ് (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2026' ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ലോക്‌സഭ പാസാക്കിയത്. പല പഴയ നിയമങ്ങളിലും സാങ്കേതികവും ഭരണപരവുമായ ചെറിയ പിഴവുകൾക്ക് പോലും തടവുശിക്ഷ വ്യവസ്ഥ ചെയ്‌തിരുന്നു. പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഇത്തരം ചെറിയ നിയമലംഘനങ്ങളെ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും, തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് പകരം സാമ്പത്തിക പിഴകൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

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TAGGED:

TELANGANA LEGISLATIVE ASSEMBLY
TELANGANA PRAJA VISWASAM BILL
HYDERABAD
CENTRES JAN VISHWAS LEGISLATION
TELANGANA PRAJA VISWASAM BILL 2026

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