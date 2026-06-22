ലഹരിമരുന്ന് കേസ്: തെലങ്കാനയിൽ പിടിയിലാകുന്നവരേക്കാൾ കൂടുതൽ പേർ ഒളിവിൽ
2020 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 31,199 പ്രതികൾക്കെതിരെയാണ് ഈഗിൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേസെടുത്തത്
Published : June 22, 2026 at 1:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിമരുന്ന് കേസുകളിൽ പിടിയിലാകുന്നവരേക്കാൾ കൂടുതൽ പേർ ഒളിവിൽ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കി പൊലീസ്. ലഹരി കടത്തുന്ന പ്രധാന പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും സഹായം തേടാനാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമായ ഈഗിളിൻ്റെ തീരുമാനം.
വൻതോതിൽ ലഹരിമരുന്നുകൾ പിടികൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പ്രതികൾ ഒളിവിൽ ഇരുന്ന് ഇടപാടുകൾ തുടരുന്നതിനാൽ ലഹരിമരുന്ന് കടത്ത് പൂർണമായി തടയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികളെ പിടികൂടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈഗിൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സഹായം തേടുന്നത്.
2020 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 31,199 പ്രതികൾക്കെതിരെയാണ് ഈഗിൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേസെടുത്തത്. ഇതിൽ 17,028 പേരെ മാത്രമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ളവർ ഒളിവിലാണ്. പ്രതികളിൽ 6,923 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും 12,248 പേർ തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. നിലവിൽ താഴെത്തട്ടിൽ ലഹരിമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമാണ് അധികൃതർക്ക് പിടികൂടാൻ കഴിയുന്നത്.
ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും ലഹരി
സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ വിപത്ത് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചതോടെയാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേകമായി ഈഗിൾ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ലഹരിമരുന്ന് വിതരണക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടികളാണ് ഈഗിൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈഗിൾ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ലഹരിമരുന്ന് നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേസുകളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. നിയന്ത്രണം ശക്തമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉപയോഗം കുറയേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് വിപരീതമായ കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നത് അധികൃതരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്.
കർശന നടപടി
ലഹരിമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നാണ് ഈഗിൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഒളിവിൽ കഴിയുന്നവരെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലഹരി ശൃംഖല പൂർണമായി തകർക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഇതിനായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ പരിശോധന നടത്താനാണ് പദ്ധതി. ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന ശക്തമാക്കും.
ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും തടയാനും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായവും അന്വേഷണ സംഘം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കഞ്ചാവ്, എംഡിഎംഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരക ലഹരിമരുന്നുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൂടുതലായി എത്തുന്നത്. വിദ്യാർഥികളെയും യുവാക്കളെയുമാണ് ലഹരി മാഫിയ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലഹരിമരുന്ന് കേസുകളിൽ പിടിയിലാകുന്നവർക്ക് കർശന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നിയമനടപടികളും സർക്കാർ വേഗത്തിലാക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെ അന്തർസംസ്ഥാന ലഹരി മാഫിയകളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാനാണ് തെലങ്കാന സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read:യുപിയില് ഏറ്റുമുട്ടല്; 1.25 ലക്ഷം ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ച കുറ്റവാളി കൊല്ലപ്പെട്ടു