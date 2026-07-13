130-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധം; ജെപിസിയെ എതിർപ്പറിയിച്ച് തെലങ്കാന
നിയമസഭയിൽ ഒരു വോട്ട് പോലും രേഖപ്പെടുത്താതെയോ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെയോ സർക്കാർ മാറ്റത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രിയെ പുറത്താക്കുന്നതിനും പുതിയ നിയമം വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് ആക്ഷേപം
Published : July 13, 2026 at 2:14 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ അറസ്റ്റിലാകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി, മറ്റ് മന്ത്രിമാർ എന്നിവർ 30 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ തുടർച്ചയായി ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞാൽ തൽസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന 130-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ തെലങ്കാന സർക്കാർ. ബിൽ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംയുക്ത പാർലമെൻ്ററി സമിതിക്ക് (ജെപിസി) മുൻപാകെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചു.
ധാർമിക പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശുദ്ധമായ ഭരണം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നിയമപരമായ രൂപീകരണം ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. അറസ്റ്റുകളിലൂടെ ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ ബിൽ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെ തകർക്കുന്നതും 1951ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിന് കടകവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് തെലങ്കാന സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന് ഭീഷണി
ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെയും ബിൽ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അധികാര വിഭജന തത്ത്വം, നിയമ കമ്മിഷൻ്റെ 244-ാം റിപ്പോർട്ട്, സ്വാഭാവിക നീതി എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണിത്. കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽപ്പോലും എതിർ പാർട്ടികൾ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചുമത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയെയോ പ്രധാന മന്ത്രിമാരെയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുകയും, അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 31 ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് സ്വയമേവ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും. ഇത് ജുഡീഷ്യൽ അധികാരങ്ങൾ പൊലീസിന് കൈമാറുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും സർക്കാർ വിലയിരുത്തി. വിചാരണയോ ശിക്ഷയോ നിയമസഭയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയമോ ഇല്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. ഇത് നേതൃത്വത്തിൽ ശൂന്യത സൃഷ്ടിക്കുകയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
നിയമസഭയിൽ ഒരു വോട്ട് പോലും രേഖപ്പെടുത്താതെയോ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെയോ സർക്കാർ മാറ്റത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രിയെ പുറത്താക്കുന്നതിനും ഇത് വഴിയൊരുക്കും. ഭരണപരമായ അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കാനും അറസ്റ്റുകളിലൂടെ സർക്കാരുകളെ താഴെയിറക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബിൽ. അറസ്റ്റിലായ നേതാവ് പിന്നീട് മോചിതനായാൽ പോലും അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പരിഹരിക്കാനാകില്ല. രാജ്യത്തെ ഓരോ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനകളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറാൻ ഇത് കാരണമാകുമെന്നും സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം
മന്ത്രിമാർക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക യോഗ്യതകളോ അയോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളോ ഭരണഘടന നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല. 102, 191 അനുച്ഛേദങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള അയോഗ്യതാ കാരണങ്ങൾ നിയമസഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ്. ഒരു മന്ത്രിക്ക് നിയമസഭാംഗം എന്ന നിലയിൽ അയോഗ്യത വന്നാൽ മാത്രമേ മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ ബിൽ മന്ത്രിമാരുടെ അയോഗ്യതയ്ക്ക് തികച്ചും പുതിയൊരു നിർവചനമാണ് നൽകുന്നത്.
കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ഒരാൾ നിരപരാധിയാണെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനം. എന്നാൽ ഇവിടെ റിമാൻഡ് ഉത്തരവ് തന്നെ വിധിയായും തടങ്കൽ ശിക്ഷയായും മാറുന്നു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗം വോട്ടർമാരുടെ ജനവിധിയെ കാറ്റിൽപ്പറത്തുകയാണ്. നിയമസഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും അധികാരത്തിൽ തുടരേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ ബിൽ പ്രകാരം അറസ്റ്റിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊലീസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകും. ഇത് അനുച്ഛേദം 21നും നിയമവാഴ്ചയ്ക്കും വിരുദ്ധമാണ്. അറസ്റ്റിലാകുന്ന വ്യക്തി എത്രകാലം ജയിലിൽ കഴിയണമെന്നത് അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. നിലവിൽ സിബിഐ, എൻഐഎ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
പ്രതിപക്ഷ ഭരണമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ തുടർച്ചയായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വിട്ടയക്കുകയും വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവിടുത്തെ ഭരണത്തെ തകർക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സാധിക്കും. പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ദുരുദ്ദേശ്യപരമായ ഒന്നാണ് ഈ ബില്ലെന്ന് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാണ്. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളെ അയോഗ്യരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അനുചിതമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ.പി ഷാ അധ്യക്ഷനായ നിയമ കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ കോടതികൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിധി പറയാൻ കഴിയില്ല. നിലവിലെ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം 30 ദിവസത്തിനകം ജാമ്യം നേടുക എന്നത് പ്രായോഗികമല്ല.
അറസ്റ്റിലായ മന്ത്രി 25-ാം ദിവസം രാജിവയ്ക്കുകയും ജാമ്യം നേടി പിന്നീട് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്താൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് ബില്ലിൽ വ്യക്തതയില്ല. ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ആത്മനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം പുതിയ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ, ഫെഡറൽ ഘടന, നിയമവാഴ്ച, അധികാര വിഭജന തത്ത്വം എന്നിവ മാനിച്ച് ഈ ബിൽ പൂർണമായും പിൻവലിക്കണമെന്ന് തെലങ്കാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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