തെലങ്കാന മുനിസിപ്പൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ്; വിധിയെഴുതാൻ 52 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ
കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി, ബിആർഎസ് തമ്മിലുള്ള ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. പോളിങ് രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ തുടരും.
Published : February 11, 2026 at 10:43 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന മുനിസിപ്പൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. 116 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലേക്കും ഏഴ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്കുമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ആകെ 13,000 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് പോളിങ് വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ തുടരും.
52 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടർമാരാണ് ഇന്ന് വിധിയെഴുതാൻ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. 25.50 ലക്ഷം പുരുഷന്മാരും 26.67 ലക്ഷം സ്ത്രീകളുമാണ് സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളായ ബിജെപിയും ബിആർഎസും (ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി) തമ്മിലുള്ള ത്രികോണ മത്സരമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്.
116 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ 2,569 വാർഡുകളിലേക്ക് 10,719 സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിക്കുന്നതായി തെലങ്കാന സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ (എസ്ഇസി) അറിയിച്ചു. ഏഴ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലെ 412 വാർഡുകളിലായി 2,225 സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. ബൂത്തുകളിൽ 41,000ത്തിലധികം പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു. 16,382 ബാലറ്റ് പെട്ടികളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അറിയിച്ചു. വോട്ടെണ്ണൽ ഫെബ്രുവരി 13 ന് നടക്കും.
തുടർന്ന് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ നേട്ടങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ രേവന്ത് റെഡി രംഗത്തുവന്നു. പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിന് കീഴിലുള്ള അരി വിതരണം, ആരോഗ്യ ശ്രീ ആരോഗ്യ പദ്ധതി, സർക്കാർ നടത്തുന്ന ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര, ദരിദ്രർക്ക് 500 രൂപയ്ക്ക് എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ ഇതിനകം കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെയും വികസനത്തിനായി മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ തയാറാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറികൾ, കടകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ഇന്ന് ശമ്പളത്തോടെയുള്ള അവധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ നടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് വൻ വിജയമായിരുന്നു കൈവരിച്ചത്. ഇത്തവണയും ഇതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രബല ശക്തിയെന്ന സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതേസമയം, കോൺഗ്രസിനും ബിആർഎസിനും ഒരു ബദലായി ഉയർന്നുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ബിജെപിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണുന്നത്.
2023ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ട ബിആർഎസ്, കഴിഞ്ഞ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഗണ്യമായ സീറ്റുകൾ കൈവരിക്കാനാണ് ഇത്തവണത്തെയും പരിശ്രമം.
