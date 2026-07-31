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80 ലക്ഷം പിഴ, സൗദിയിൽ കുടുങ്ങി യുവാവ്; കനിവ് തേടി കുടുംബം

നിസാമാബാദ് ജില്ലയിലെ സലൂര മണ്ഡലത്തിലുള്ള കുമൻപള്ളി സ്വദേശിയായ ശ്രാവൺ കുമാറും ജഗ്‌തിയാൽ ജില്ലയിലെ മെറ്റ്‌പള്ളി മണ്ഡലത്തിലുള്ള ചിന്തലപേട്ട് സ്വദേശിനിയായ മമതയും 2022ലാണ് വിവാഹിതരായത്

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ഗൾഫിലെ ജയിൽ കഴിയുന്ന നിസാമാബാദ് സ്വദേശിയായ ശ്രാവൺ കുമാർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 31, 2026 at 10:57 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: വിധിയുടെ ക്രൂരതയിൽ തളർന്നുപോയ നിർധന കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണീരാണ് ഇപ്പോൾ തെലങ്കാനയിലെ മെറ്റ്‌പള്ളിയിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നത്. ഗൾഫിലെ മരുഭൂമിയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ വാഹനാപകടത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എത്തിയ ദുരന്തം, ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ യുവതിയുടെയും മൂന്ന് വയസുകാരൻ്റെയും പ്രതീക്ഷകളെയാണ് പൂർണമായും തകർത്തത്. ഏകദേശം 80 ലക്ഷം രൂപ പിഴയടക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ സൗദി അറേബ്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെയും സുമനസ്സുകളുടെയും കനിവ് തേടുകയാണ് ഈ കുടുംബം.

നിസാമാബാദ് ജില്ലയിലെ സലൂര മണ്ഡലത്തിലുള്ള കുമൻപള്ളി സ്വദേശിയായ ശ്രാവൺ കുമാറും ജഗ്‌തിയാൽ ജില്ലയിലെ മെറ്റ്‌പള്ളി മണ്ഡലത്തിലുള്ള ചിന്തലപേട്ട് സ്വദേശിനിയായ മമതയും 2022ലാണ് വിവാഹിതരായത്. മൺപാത്ര നിർമാണം തൊഴിലാക്കിയ ശ്രാവൺ കുമാറിന് നാട്ടിലെ ചെറിയ വരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രം കുടുംബം പോറ്റാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദിനംപ്രതി രൂക്ഷമായതോടെയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക ആശ്രയമായ അദ്ദേഹം 2023ൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിലേക്ക് തൊഴിൽ തേടി പോയത്. അവിടെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇതിനിടെയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്നത്.

റിയാദിലെ വാഹനാപകടം
കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ റിയാദിൽ വച്ച് ശ്രാവൺ കുമാർ ഓടിച്ചിരുന്ന വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അവിടെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. തുടർന്ന് നടന്ന നിയമനടപടികൾക്കൊടുവിൽ കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മാസത്തെ തടവുശിക്ഷയും 3.30 ലക്ഷം സൗദി റിയാൽ പിഴയും വിധിച്ചു. ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 80 ലക്ഷം വരും ഈ തുക. വിധിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് മാസത്തെ ജയിൽവാസം അദ്ദേഹം ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, കോടതി വിധിച്ച ഭീമമായ പിഴത്തുക അടയ്ക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യം വിടാൻ കഴിയില്ല. യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ജയിൽ മോചിതനായെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാതെ റിയാദിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് ഈ യുവാവ്.

കനിവ് തേടി കുടുംബം
ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പിഴയടക്കാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഈ നിർധന കുടുംബം. ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ മമതയ്ക്കും മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ മകൻ അഖിലിനും ശ്രാവൺ കുമാറിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് മാത്രമാണ് ഏക പ്രതീക്ഷ. തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും, പിഴത്തുക ഒഴിവാക്കിത്തരാൻ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ശ്രമിക്കണമെന്നുമാണ് മമതയുടെ അഭ്യർഥന. ഇതിന് പുറമെ സുമനസ്സുകളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായവും ഇവർ തേടുന്നുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ സർക്കാരും പ്രവാസി സംഘടനകളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് എൻആർഐ ഉപദേശക സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ മന്ദ ഭീം റെഡ്ഡി, സമിതി അംഗം സി ശ്രീനിവാസ റാവു എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശ്രാവൺ കുമാറിന് നിയമസഹായം ഉറപ്പാക്കാനും നാട്ടിലെത്തിക്കാനും എല്ലാവരും ഒത്തുചേരണമെന്നും ഇവർ അഭ്യർഥിച്ചു. തങ്ങളുടെ ദുരിതാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി അധികൃതർ കനിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മമതയും മകനും ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത്.

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TAGGED:

MIGRANT WORKER LIFE
WIFE PLEADS FOR HELP
MIGRANT ISSUES
MIGRANT WORKER IN SAUDI
SHRAVAN KUMAR SAUDI ARABIA

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