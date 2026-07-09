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കുവൈറ്റിൽ അപകടത്തിൽ മരിച്ച തെലങ്കാന സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം മരുഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ

കുവൈത്തിലെ അൽസാൽമിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്‌ത് വരുകയായിരുന്നു കൈലാഷാണ് മരിച്ചത്.

മരുഭൂമിയിൽ ഇന്ത്യക്കാരന്‍റെ മൃതദേഹം TELANGANA YOUTH BURIED IN DESERT KUWAIT TELANGANA
ഗുഗുലോത്ത് കൈലാഷ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 9, 2026 at 12:50 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: കുവൈറ്റിൽ ജോലിസ്ഥലത്തുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച യുവാവിൻ്റെ മൃതദേഹം കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ മരുഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടു. തെലങ്കാന നിസാമാബാദ് ജില്ലയിലെ ഡിച്ച്‌പള്ളി മണ്ഡലത്തിലുള്ള കോരട്‌പള്ളി തണ്ട സ്വദേശിയായ ഗുഗുലോത്ത് കൈലാഷ് (29) ആണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒരാളെ കുവൈറ്റ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപകടമരണമാണെങ്കിലും നിയമനടപടികൾ ഭയന്ന് മൃതദേഹം ഒളിപ്പിച്ചതാണ് കേസിൽ നിർണായകമായത്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി.

അപകടം നടന്നത് അൽ സൽമിയിൽ
കുവൈറ്റിലെ അൽ സൽമിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനിയറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു കൈലാഷ്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 19നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. നിസാമാബാദിൽ നിന്നുള്ള അച്ഛനും മകനും കുവൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരേ നാട്ടുകാരായതിനാൽ ഇവരുമായി കൈലാഷ് അടുത്ത സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു. ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ കേടായ ഒരു ശുചിമുറി നന്നാക്കുന്നതിനായി കൈലാഷിനെ അൽ സൽമിയിലെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കിടെയുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത അപകടത്തിൽ കൈലാഷിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മൃതദേഹം മരുഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടു
തങ്ങൾ കാരണമാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് പുറത്തറിഞ്ഞാൽ ജയിലിലാകുമെന്ന് ഭയന്ന അച്ഛനും മകനും ചേർന്ന് കൈലാഷിൻ്റെ മൃതദേഹം മരുഭൂമിയിലെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവർ അവിടെനിന്ന് രഹസ്യമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കൈലാഷിനെക്കുറിച്ച് വിവരമൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് കുവൈറ്റിലുള്ള ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയതിനാൽ നാട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ത്യൻ എംബസിയെയും സമീപിച്ചിരുന്നു. കുവൈറ്റിലെ യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷം കാരണം അന്വേഷണം വൈകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കടുത്ത ചൂടിൽ മണൽ മാറിയതോടെ മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത് അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായി. തുടർന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ഫോറൻസിക് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തത്.

പ്രതി നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു
സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരാളെ കുവൈറ്റ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നാൽ മൃതദേഹം കുഴിച്ചിടാൻ കൂട്ടുനിന്ന പ്രധാന പ്രതിയായ ഗണേഷ് എന്നയാൾ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. യാതൊരു സംശയവും തോന്നാത്ത രീതിയിലാണ് ഇയാൾ നാട്ടിലെത്തിയത്. ഇയാൾ നിസാമാബാദിലെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണെന്നാണ് വിവരം. കുവൈറ്റിലുള്ള ബന്ധുക്കളാണ് പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നാട്ടിലെ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചത്. സംഭവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ബുധനാഴ്ച കൈലാഷിൻ്റെ കുടുംബവും നാട്ടുകാരും ഡിച്ച്‌പള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൈലാഷിൻ്റെ പിതാവ് ഗംഗാറാം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പ്രതികൾ ഒളിവിലാണെന്നും ഇവർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയെന്നും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എസ്എസ്ഐ) ആരിഫ് വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റക്കാർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ ലഭിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

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TAGGED:

KUWAIT NRI DEATH
NIZAMABAD YOUTH DEATH
KUWAIT DESERT BODY FOUND
DICHPALLY POLICE STATION
TELANGANA MAN DEAD IN KUWAIT

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