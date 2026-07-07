44 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ എത്തിയത് മരണവാർത്ത; സൗദിയിൽ മരിച്ച ഭർത്താവിൻ്റെ മൃതദേഹത്തിനായി ലക്ഷ്മി
1982ലാണ് ചന്ദ്രയ്യയും ലക്ഷ്മിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വെറും ആറുമാസത്തിന് ശേഷമാണ് ബോട്ല ചന്ദ്രയ്യ ഗൾഫ് രാജ്യമായ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോയത്
Published : July 7, 2026 at 12:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ പ്രിയതമനെ ഗൾഫിലേക്ക് യാത്രയാക്കുമ്പോൾ ആ ഭാര്യ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല, തൻ്റെ കാത്തിരിപ്പിന് നാലര പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ ദൈർഘ്യമുണ്ടാകുമെന്ന്. 44 വർഷത്തെ കണ്ണീരുണങ്ങാത്ത കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഭർത്താവ് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്ന ആ ഭാര്യയെ തേടിയെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേതനയറ്റ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ്. ഗൾഫ് രാജ്യമായ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോയി അവിടെവച്ച് രോഗബാധിതനായി മരിച്ച ദുബ്ബാക്ക സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബം.
ദുബ്ബാക്ക മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചെല്ലാപ്പൂർ രണ്ടാം വാർഡിലെ ബോട്ല ചന്ദ്രയ്യ(65) ആണ് മരിച്ചത്. 1982ലാണ് ചന്ദ്രയ്യയും ലക്ഷ്മിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വെറും ആറുമാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം ഗൾഫ് രാജ്യമായ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോയത്. ഭാര്യയെയും പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളായ കിഷ്ടയ്യ, ബാലവ്വ എന്നിവരെയും നാട്ടിലാക്കിയാണ് ചന്ദ്രയ്യ സൗദിയിലേക്ക് തിരിച്ചത്. 44 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവിടെയെത്തിയ ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരിക്കൽപ്പോലും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിവരികയോ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരുമാസം മുൻപാണ് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത്.
അതുവരെ പാസ്പോർട്ടും വിസയും കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു തൊഴിലാളിയായി അദ്ദേഹം അവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയിൽ തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മരിച്ചത് ബോട്ല ചന്ദ്രയ്യ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുവരികയാണ്. അന്ന് നാടുവിട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും കുടുംബത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങൾ എത്ര തവണ അന്വേഷിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും കണ്ടെത്താനായില്ല.
വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രയ്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു. മരുമകളായ ലക്ഷ്മിയാണ് ഇവരുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയത്. 15 വർഷം മുൻപ് തന്നെ ചന്ദ്രയ്യയുടെ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് പുതുക്കിയിരുന്നില്ല. ഒരുമാസം മുൻപാണ് അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്. പഴയ വിസ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടുത്തെ അധികൃതർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുകയും എംബസിയെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രവാസി തെലുങ്ക് സംഘ് പ്രവർത്തകനായ ഫാറൂഖ് രണ്ടാഴ്ചയോളം കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുകയും വിവിധ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചന്ദ്രയ്യയുടെ മരണവാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിലൂടെയാണ് ഒടുവിൽ കുടുംബ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായത്.
കണ്ണീരിലായി കുടുംബം
കഴിഞ്ഞ 44 വർഷമായി ഭർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിനായി കാത്തിരുന്ന ഭാര്യക്ക് ഒടുവിൽ കണ്ണീർ മാത്രമാണ് ബാക്കിയായത്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽപ്പോലും തന്നെ വിളിക്കുകയോ പണം അയച്ചുനൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഭാര്യ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. തന്നെ ഒരു ഏകാകിയായ സ്ത്രീയായി പരിഗണിച്ച് സർക്കാർ പെൻഷൻ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് അവർ അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്.
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