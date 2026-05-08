1,000 കോടിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി തെലങ്കാന ഗോദാവരി പുഷ്കരം 2027
പുഷ്കര മേള നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇരട്ടി തുകയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
Published : May 8, 2026 at 1:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന കുംഭമേളയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന പുണ്യനദി ഉത്സവമായ 'ഗോദാവരി പുഷ്കരം 2027' വർണാഭമായി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച് തെലങ്കാന സർക്കാർ. 2027 ജൂലൈയിലാണ് ഇത് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി 1,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
ആദ്യം, പുഷ്കര മേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാന ബജറ്റ് 500 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം, പ്രധാന പുഷ്കര മേള നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇരട്ടി തുക പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ധർമ്മസ്ഥാപന വകുപ്പിൻ്റെ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള് മന്ത്രി കോണ്ട സുരേഖയ്ക്ക് ഇതിനകം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പുഷ്കര മേളയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയിലെ അംഗങ്ങളും ഐടി വകുപ്പ് മന്ത്രി ദുഡില്ല ശ്രീധർ ബാബുവും രേഖകള് ഉടൻ തന്നെ അവലോകനം ചെയ്യുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
മുഖ്യമന്ത്രി അന്തിമ അനുമതി നൽകിയാലുടൻ ഫണ്ട് അനുവദിക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നോഡൽ ഏജൻസിയായി ധർമ്മസ്ഥാപന വകുപ്പിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം പുഷ്കര മേളയുടെ നടത്തിപ്പിനായി വകുപ്പ് കമ്മീഷണറെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗോദാവരി നദിക്കരയിലുള്ള പ്രധാന തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പുഷ്കര ഘട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണവും നവീകരണവും, റോഡ് വികസനം, ക്ഷേത്ര സൗന്ദര്യവൽക്കരണം, ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങൾ, കുടിവെള്ള വിതരണം, വെളിച്ചം, ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ, മറ്റ് പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഗോദാവരി പുഷ്കര മേള ഗംഭീരമായും ആസൂത്രിതമായും സംഘടിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. നദീതടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർക്ക് മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രാദേശിക ആവശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജില്ലാ കലക്ടർമാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചതായും വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 6,000 കോടി രൂപയുടെ അഭ്യർഥനകൾ ലഭിച്ചതായും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത ശേഷം, 1,000 കോടി രൂപയുടെ അടിയന്തരവും അത്യാവശ്യവുമായ ജോലികൾക്ക് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പുഷ്കരമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം തേടാനും സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കണ്ടകുർത്തി, ബസറ, ധർമ്മപുരി, കോടിലിംഗല, മഞ്ചേരിയൽ, ചെന്നൂർ, കാലേശ്വരം, മംഗപേട്ട, മന്താനി, ഭദ്രാചലം എന്നിവയാണ് മേള നടക്കുന്ന പ്രധാന ഇടങ്ങൾ. തെലങ്കാനയിൽ നിന്നും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ പുണ്യനദി ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
