ഭൂമി തർക്കത്തിൽ ഇടപെട്ടു: സൈബരാബാദ് കമ്മിഷണർക്കും ഡിസിപിക്കും തടവും 2,000 രൂപ പിഴയും
കോടതി ഉത്തരവുകൾ മനഃപൂർവം ലംഘിച്ച് പൊലീസ് ഇടപെടൽ നടത്തിയെന്നും ഭൂമിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള നിർദേശം പാലിച്ചില്ലെന്നും ആരോപിച്ചുള്ള കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിലാണ് വിധി
Published : November 27, 2026 at 11:43 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസിൽ സൈബരാബാദ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എം രമേഷിനും മേഡ്ചൽ സോൺ ഡിസിപി എൻ കോട്ടി റെഡ്ഡിക്കും രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെറും തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച് തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി. ജസ്റ്റിസ് സിവി ഭാസ്കർ റെഡ്ഡിയുടേതാണ് സുപ്രധാന വിധി. തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ ഇരുവരും 2,000 രൂപ വീതം പിഴയൊടുക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
പിഴയടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൂടി അധിക തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ 1971ലെ കോടതിയലക്ഷ്യ നിയമത്തിലെ 19-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം മേൽക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുന്നതിനായി ഇരുവരുടെയും ശിക്ഷ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഹൈക്കോടതി താത്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സ്റ്റേ ഉത്തരവ് നേടാനായില്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ (ജുഡീഷ്യൽ ഒന്ന്) മുൻപാകെ കീഴടങ്ങണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ കീഴടങ്ങാൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ രജിസ്ട്രാർക്കും നിർദേശം നൽകി. അതേസമയം, കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശിഖ ഗോയലിനെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ കോടതി അവസാനിപ്പിച്ചു. ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചതിൽ അവർക്ക് നേരിട്ട് പങ്കില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് നടപടി.
കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം
മേഡ്ചൽ മൽക്കജ്ഗിരി ജില്ലയിലെ ജീഡിമെട്ല വില്ലേജിലുള്ള 6.15 ഏക്കർ ഭൂമി സംബന്ധിച്ച സിവിൽ തർക്കത്തിൽ ഇടപെടരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ പൊലീസിന് കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കോടതി ഉത്തരവുകൾ മനഃപൂർവം ലംഘിച്ച് പൊലീസ് ഇടപെടൽ നടത്തിയെന്നും ഭൂമിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള നിർദേശം പാലിച്ചില്ലെന്നും ആരോപിച്ച് ഹർജിക്കാരനായ എ പ്രവീൺ (പ്രവീൺ അപ്പലനേനി) നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിലാണ് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കോടതി നടപടിയെടുത്തത്.
2022 ഒക്ടോബറിൽ ഭൂമി വാങ്ങാനായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട ഹർജിക്കാരൻ വിൽപനക്കാരൻ കരാർ പാലിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് സിവിൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. തർക്കഭൂമിയിൽ സ്റ്റാറ്റസ്കോ നിലനിർത്താൻ സിവിൽ കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെ 2024 മാർച്ചിൽ സിവിൽ തർക്കത്തിൽ ഇടപെടരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതിയും പൊലീസിനോട് നിർദേശിച്ചു. തുടർന്ന് 2026 ഫെബ്രുവരി 13ന് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് കർശനമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് സൈബരാബാദ് പൊലീസ് കമ്മിഷണറോട് ഹൈക്കോടതി ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സൈബരാബാദ് സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്രിമിനൽ കേസിൽ താൻ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയുടെ കൈവശാവകാശം മാറ്റിയെന്നും തൻ്റെ നിവേദനങ്ങളിൽ പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
കോടതിയുടെ കർശന നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിവിൽ കേസ് നിലവിലുണ്ട് എന്നത് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകൾ നടപ്പാക്കാതിരിക്കാനുള്ള ന്യായീകരണമല്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നിയമപരമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം. എന്നാൽ കോടതി ഉത്തരവുകൾ അവഗണിക്കാൻ ഇതൊരു കാരണമാകില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സിവി ഭാസ്കർ റെഡ്ഡി നിരീക്ഷിച്ചു.
നിയമപ്രകാരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ള പൊലീസിൻ്റെ അധികാരത്തെ കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, അന്വേഷണം എന്ന പേരിൽ സിവിൽ തർക്കങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതോ കോടതി ഉത്തരവുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതോ അനുവദിക്കാനാവില്ല. കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കമ്മിഷണറും ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറും സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലങ്ങളിൽനിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
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കോടതിയലക്ഷ്യം നടത്തിയ ശേഷം വെറുമൊരു മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ശിക്ഷയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. സുപ്രീം കോടതി വിധികളനുസരിച്ച്, ആത്മാർഥമായ പശ്ചാത്താപമില്ലാത്തതും കേവലം ഔപചാരികവുമായ മാപ്പപേക്ഷ കോടതിയലക്ഷ്യത്തിൽനിന്നുള്ള മോചനത്തിന് മതിയാകില്ലെന്ന് ജഡ്ജി വ്യക്തമാക്കി. കോടതി ഉത്തരവുകൾ ബോധപൂർവം ലംഘിച്ചതിന് പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കും ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർക്കും തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
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