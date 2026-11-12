മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിച്ചാൽ പണികിട്ടും; സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ 15 ശതമാനം ശമ്പളം പിടിക്കാൻ തെലങ്കാന സർക്കാർ
സർക്കാർ ജീവനക്കാരായ ആണോ, പെണ്ണോ, ദത്തെടുത്തതോ ആയ മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അതോറിറ്റിക്ക് ഓൺലൈനായോ ഓഫ്ലൈനായോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
Published : November 12, 2026 at 12:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി തെലങ്കാന സർക്കാർ. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത തുക ഈടാക്കി മാതാപിതാക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുന്ന നിയമം നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ്റെ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിൻ്റെ 15 ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ 10,000 രൂപയോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകാനാണ് തെലങ്കാന സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇതിനായി തെലങ്കാന എംപ്ലോയീസ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് പാരൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് മോണിറ്ററിങ് ആക്ട് 2026 നിയമം പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തയ്യാറാക്കി അന്തിമ അംഗീകാരത്തിനായി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു. പുതിയ നിയമപ്രകാരം അഞ്ച് പരാതികൾ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മൂന്ന് പരാതി ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവ കരിംനഗർ, നിസാമാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിച്ചത്.
ചട്ടങ്ങളിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ
സർക്കാർ ജീവനക്കാരായ ആണോ, പെണ്ണോ, ദത്തെടുത്തതോ ആയ മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അതോറിറ്റിക്ക് ഓൺലൈനായോ ഓഫ്ലൈനായോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഇതിൽ തങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക മാർഗമില്ലെന്ന് അപേക്ഷകർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം. കൂടാതെ എല്ലാ സ്രോതസുകളിൽ നിന്നുമുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും മക്കൾ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം സംബന്ധിച്ചുള്ള തെളിവുകളും ഇതിനൊപ്പം ഹാജരാക്കണം. അപേക്ഷ ലഭിച്ചാൽ അതിനുള്ള രസീതും നൽകും.
അപേക്ഷയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ജീവനക്കാരന് നോട്ടിസ് അയക്കും. മാതാപിതാക്കൾ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പും മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകളും ഈ നോട്ടിസിനൊപ്പം നൽകും. തുടർന്ന് ജില്ലാ അതോറിറ്റി ജീവനക്കാരനെ വിളിച്ചുവരുത്തി വിശദീകരണം തേടും. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ജീവനക്കാരൻ മറുപടി നൽകുകയോ അന്വേഷണത്തിന് ഹാജരാകുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഹിതം ഈടാക്കി മാതാപിതാക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവിടും.
അന്വേഷണ ദിവസം മാതാപിതാക്കളും ഹാജരാകേണ്ടതുണ്ട്. അവർ ഹാജരാകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അവർക്കും ഒരു നോട്ടിസ് നൽകുന്നതാണ്. രണ്ടാമതും ഹാജരാകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ജില്ലാ കലക്ടർ അവരുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കും. എന്നാൽ മതിയായ കാരണം ബോധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നിരസിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷയിലുള്ള അന്വേഷണം പുനരാരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ജില്ലാ അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കണം. ജീവനക്കാരൻ്റെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ 15 ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ 10,000 രൂപയോ അത് അപേക്ഷ നൽകിയ മാതാപിതാക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഓരോ മാസവും നിക്ഷേപിക്കാൻ അതോറിറ്റി നിർദേശിക്കും.
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ഒന്നിലധികം മക്കളുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ മകനും മകളും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മക്കൾ സർക്കാർ ജീവക്കാരനാണെങ്കിൽ ആദ്യം നോട്ടിസ് ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇക്കാര്യം അതോറിറ്റിയെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇരുവർക്കും നോട്ടിസ് നൽകും. ഇരുവരും അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവുകൾ പാലിച്ച് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തുക തുല്യമായി പങ്കിട്ട് നൽകണം. ഈ അതോറിറ്റികൾക്കും കമ്മിഷനുകൾക്കും ഒരു സിവിൽ കോടതിക്കുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതോറിറ്റികളോ കമ്മിഷനുകളോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കാൻ മാനേജ്മെൻ്റുകൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം പിഴ ചുമത്തപ്പെടുന്നതാണ്.
ജില്ലാ അതോറിറ്റിക്ക് 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു അപേക്ഷയിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സംസ്ഥാന കമ്മിഷനിൽ അപ്പീൽ നൽകാവുന്നതാണ്. ഈ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ച് 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കമ്മിഷൻ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കണം. ജില്ലാ അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾക്കെതിരെ കമ്മിഷനിൽ അപ്പീൽ നൽകാവുന്നതാണ്.
മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാവിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം അതോറിറ്റിക്ക് അപേക്ഷ നൽകി പ്രതിമാസ തുക കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ഉത്തരവുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയും ഈ ചട്ടങ്ങളിലുണ്ട്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള കമ്മിഷനിലെ ചീഫ് കമ്മിഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സമിതി ഇത്തരം കേസുകൾ ഓരോ ആറ് മാസത്തിലും അവലോകനം ചെയ്യും.
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