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തെലങ്കാനയിൽ ഫാമിലി രജിസ്റ്റർ നിലവിൽ വന്നു; വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്‌ട്രീയമെന്ന് ബിജെപി

തെലങ്കാന സർക്കാർ ഇലക്ട്രോണിക് ഫാമിലി രജിസ്റ്റർ സംവിധാനവും 'മീസേവ' വഴി ഫാമിലി രജിസ്റ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അവതരിപ്പിച്ചു

MEESEVA PLATFORM TELANGANA N RAMCHANDER RAO BJP Alleges
തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 2:32 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: സംസ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫാമിലി രജിസ്റ്ററിന് തുടക്കമിട്ടും മീസേവ (MeeSeva) പോർട്ടൽ വഴി ഫാമിലി രജിസ്റ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കിയും തെലങ്കാന സർക്കാർ. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൗരന്മാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും കുടുംബ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. എന്നാൽ, നിയമവിരുദ്ധ വോട്ട് ബാങ്കുകളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് ഈ തിടുക്കം കാണിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപി രംഗത്തെത്തിയതോടെ വിഷയം വലിയ രാഷ്ട്രീയ തർക്കത്തിന് വഴിതുറന്നിട്ടുണ്ട്.

സേവനങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനം

വിവിധ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കുമായി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിന് പൗരന്മാർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ പുതിയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഓരോ കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേക ഫാമിലി രജിസ്റ്റർ ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അനുവദിക്കും. കുടുംബനാഥൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും പേരുകൾ, വയസ്സ്, ജനനത്തീയതി, ലിംഗഭേദം, ബന്ധം, ആധാർ നമ്പർ, നിലവിലെ വിലാസം എന്നിവ പൂർണമായും ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിൽ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കും.

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തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്‌കരണവും രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങളും

വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്‌കരണത്തിന് (SIR) മുന്നോടിയായി എടുത്ത ഈ തീരുമാനത്തെ എഐഎംഐഎം (AIMIM) അധ്യക്ഷൻ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. രേഖകളില്ലാത്ത നിർധനരായ നിരവധി ആളുകൾക്ക് വോട്ടർ പട്ടിക പരിശോധനാ വേളയിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാർ ഉപദേഷ്‌ടാവ് മുഹമ്മദ് അലി ഷെബീറും തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിച്ചു."സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ പ്രകാരം സ്വീകാര്യമായ 12 രേഖകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. നോട്ടീസ് ലഭിച്ചാൽ ദരിദ്രരും രേഖകളില്ലാത്തവരുമായ നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും. ഈ സൗകര്യം ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശക്തമായ എതിർപ്പുമായി ബിജെപി

അതേസമയം, സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എൻ രാമചന്ദർ റാവു കടുത്ത വിമർശനമുന്നയിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശികൾ, രോഹിംഗ്യകൾ, പാകിസ്‌താനികൾ തുടങ്ങിയ നിയമവിരുദ്ധ താമസക്കാരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിലനിർത്താനുള്ള കോൺഗ്രസ്, ബിആർഎസ്, എംഐഎം കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ശ്രമമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണത്തിനെതിരെ നിയമപരമായും തെരുവിലിറങ്ങിയും പോരാടുമെന്നും റാവു വ്യക്തമാക്കി.

ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് ഭരണകക്ഷിയും എഐഎംഐഎമ്മും അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, വ്യാജ വോട്ട് ബാങ്കുകളെ നിർമിക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം. രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങളും നിയമപരമായ പോരാട്ടങ്ങളും വരുംദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമാകുമെങ്കിലും, യഥാർഥ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ സേവനം എത്രത്തോളം സുതാര്യമായി ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത്.

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